Якутия впервые за 12 лет останется без символа года из навоза. Скульптор тяжело болен Якутский скульптор Боппосов не слепит из навоза символ Нового года из-за рака

В Якутии новый 2024 год встретят без традиционной скульптуры из навоза. Скульптор Михаил Боппосов не сможет представить свое произведение из-за онкологического заболевания. По словам директора сельского Центра народного творчества, мастер еще даже не начинал работу над новой скульптурой. Рак Боппосову диагностировали в 2021 году. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Дракона не будет

Скульптор из Якутии Михаил Боппосов в этом году не сможет порадовать жителей региона своим новым праздничным произведением, вылепленным из навоза, написали на сайте телеканала RTVI со ссылкой на сообщение директора сельского Центра народного творчества Анастасии Боппосовой.

Боппосов ежегодно последние 12 лет лепит из навоза символ Нового года. Он не сможет представить дракона, который бы украсил праздничную площадь в городе, поскольку скульптор на время отошел от дел из-за онкологического заболевания.

«Он еще не начинал. Сейчас в больнице обследуется. У него сейчас, наверное, заканчивается терапия. Состояние стабильное», — сказала Боппосова.

По ее словам, администрация следит за здоровьем скульптора и принимает посильное участие в оказании ему медицинской помощи. Жена творца Зоя рассказала, что болезнь Михаилу диагностировали летом 2021 года.

Заяц с барабанами

Михаил Боппосов из якутского села Уолба Таттинского района начал лепить скульптуры из коровьего навоза на Новый год в 2011 году. Каждая из них соответствовала восточному календарю. За 12 лет он вылепил всех животных-символов года по китайскому календарю, в том числе собачью упряжку и быка с паром из ноздрей, топчущего коронавирус.

В прошлом году — к наступающему на тот момент 2023 году — он вылепил зайца высотой около двух метров. Фигура представляет собой символ года в руках с двумя молоточками, которыми стучит по стоящему перед ним барабану. Мастер добился такого эффекта при помощи встроенного внутрь механизма. Кроме этого, из навоза слеплен постамент, на котором стоит заяц, а также еще один барабан. В работе ему помогал брат.

«Работа над скульптурой началась в конце ноября. Делал ее вместе с братьями Иваном и Иннокентием. Это 12-й символ года, который я изготовил из навоза. Так что в коллекции теперь все животные из восточного календаря», — говорил Боппосов о скульптуре зайца в декабре 2022 года.

Скульптор также признавался, что навоза не хватает для скульптурных работ, так как из-за проблем со здоровьем он перестал вести собственное хозяйство.

Обнаружили рак

К 2022 году Боппосов лепил семейство тигров. Он рассказывал в декабре 2021 года, что трех зверей установили в центре села Уолба Таттинского улуса республики. По словам автора, они олицетворяют пожелание — чтобы в каждой семье было не меньше трех детей.

Как раз в тот год супруга Зоя рассказала, что у скульптора обнаружили рак. Тогда онкологическое заболевание не помешало Михаилу порадовать односельчан новым творением.

«Я нынче коров не держу, здоровье не позволяет, но решил не изменять традиции», — говорил мастер.

Глава местной администрации Александр Винокуров называл работу скульптора вдохновляющей, а его скульптуры — шедеврами.