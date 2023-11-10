Гроб, свиная голова, дымовые шашки. За что наркокартель преследует семью с Урала

Житель Урала нашел в квартире, которую сдавал посуточно, мефедрон и передал его полиции. Теперь от него требуют от 200 тыс. до 5 млн рублей, угрожают убить его и жену, облить дочерей кислотой и сжечь квартиру. В окна мужчине уже подбрасывали дымовые шашки, а к его дому принесли гроб с отрезанной свиной головой. Полиция сначала отказала ему в госзащите, а теперь обещает предоставить ее «в ближайшее время». Возбуждено уголовное дело о вымогательстве.

Житель Первоуральска Олег (имя изменено из соображений безопасности — «Газета.Ru») нашел в квартире, которую сдавал посуточно, крупную партию наркотиков, после чего начал получать угрозы, предположительно, от нарокартеля, сообщил региональный портал E1.

Как рассказал изданию сам мужчина, жилье у него снимал 24-летний Виталий из Нижней Туры, он должен был вернуть хозяину ключи 15 октября, однако перестал выходить на связь. Олег приехал в квартиру и воспользовался запасным ключом, так как на звонки в дверь также никто не отвечал.

«Увидел нарколабораторию: провода, зарядки, телефоны разные, весы. Две коробки из-под наркотиков, как я потом понял, были убраны в мусор, а третья, с кристаллами бело-кофейного цвета, лежала в шифоньере», — поделился мужчина.

Он заявил, что убрал оставленное арендатором подвал, в полицию сразу не обратился, так как он должен был поехать в другой город. Через несколько часов после этого мужчина и его супруга начали получать угрозы: по его словам, Виталий вернулся в квартиру, обнаружил пропажу вещей и «передал наркомагазину, что его ограбили».

Олег рассказал, что сначала от него требовали заплатить 500 тыс. рублей и самостоятельно «разложить веса» по точкам, которые обещали предоставить. Неизвестные грозили убить и сжечь мужчину и его жену, а также облить кислотой одну из двух дочерей пары. Затем злоумышленники изменили свои условия и начали требовать 5 млн рублей.

Издание также публикует скриншоты сообщений, полученных мужчиной: «Всю твою родню вырежу»; «Ты, твоя жена, твои дети — сгорите»; «Не делаешь — твоя жизнь АД», — говорится в них.

По словам Олега, он обратился в Федеральную службу безопасности — как уточняет E1, обращение не было официальным. После этого ему разбили окна камнем и кирпичом, на которых были надписи: «Привет от картеля» и «Тварь, одумайся». В квартиру, где он живет, бросили две дымовые шашки — мужчина успел кинуть их обратно на улицу.

В сообщениях, которые Олег получил после инцидента, была названа уже третья сумма – 200 тыс. рублей за «кражу», а также вновь требование сделать «клады» — разложить наркотики по местам, с которых их должны забрать. Отправитель представился «начальником службы безопасности», заявил, что на мужчину «заказ», пригрозил в следующий раз бросить ему в окно «коктейль Молотова» и назвал игнорирование требований «путем в никуда».

В защите отказано

После попытки поджога Олег обратился в полицию, рассказал правоохранительным органам о ситуации и передал наркотики, хранившиеся до этого времени в подвале. По его словам, экспертиза установила, что в коробке был мефедрон.

«Предложили в устной форме госзащиту. Мы подумали и согласились. Ждали день-другой, а потом [из полиции] позвонили и сказали, что пришел отказ. Потому что нет состава преступления», — сказал он.

Как сообщает E1, полиция нашла снимавшего квартиру молодого человека через 10 дней после обращения, однако доказательств его вины, кроме слов Олега, не было. Сам арендатор свою причастность к торговле наркотиками отрицал. При этом неизвестные, угрожавшие Олегу, в своих сообщениях также призывали «вернуть паспорт» Виталию и косвенно подтверждали, что наркотики принадлежали ему.

Награда за голову

По данным E1, наркоторговцы назначили награду в 1 мн рублей за сожжение квартиры Олега или за его убийство. Выполнение «задания» требуют снять на видео. Как рассказал пострадавший, несколько дней назад к его дому привезли гроб с отрезанной свиной головой и его фотографией, прибитой к ней ножом.

«Правда, они перепутали дом. Нападавший разбил стекло, когда ломился в квартиру. Его задержали, и он признался, что работу нашел по телеграму (мессенджер Telegram — «Газета.Ru»), — поделился мужчина.

Он добавил, что опасается за безопасность своих родных и уже обратился к прокурору Свердловской области из-за бездействия первоуральской полиции. По словам Олега, злоумышленники знают, что он передал наркотики правоохранительным органам, но продолжают требовать от него деньги.

Возбуждено уголовное дело

Глава пресс-службы управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил E1, что полиция уже возбудила уголовное дело по статье о вымогательстве. Он заявил, что количество переданного Олегом полиции мефедрона оценивается в 640 доз.

«Сотрудники полиции Первоуральска направили в службу госзащиты ходатайство об оказании госзащиты потерпевшему гражданину», — сказал пресс-секретарь.

Он пообещал, что запрос будет рассмотрен в ближайшее время. До этого в МВД заявляли, что у Олега нет статуса, необходимого для получения государственной защиты. По закону, она предоставляется участникам уголовного судопроизводства: подозреваемым, потерпевшим, свидетелям, частным обвинителям и другим лицам.

Адвокат и экс-представитель МВД Сергей Колосовский в разговоре с E1 заявил, что кроме вымогательства по факту произошедшего полиция может возбудить уголовные дела по статьям об угрозе убийством, о приготовлении к убийству и о приготовлении к незаконному сбыту наркотических веществ.