«Судьба диссидента». Кураев сообщил об отъезде из России в День народного единства

Россию покинул бывший протодиакон РПЦ Кураев. Он сообщил об этом в своих соцсетях. Кураев почеркнул, что уехал в День народного единства. Ранее он заявлял о планах уехать в Чехию. Там бывший протодиакон собирался «писать, говорить, читать лекции». Кураев тогда попросил о финансовой помощи, перечислив траты, которые ему предстоят из-за отъезда из России. Протодиакона окончательно лишили сана 28 апреля из-за высказываний «с признаками хулы» в адрес РПЦ.

Покинул Россию

Лишенный сана бывший протодиакон Русской православной церкви (РПЦ) Андрей Кураев сообщил, что покинул Россию в День народного единства.

«Просто «судьба диссидента»», — написал бывший протодиакон РПЦ на своей странице в «Живом журнале».

Кураев назвал забавным факт, что он «откололся» в День народного единства. Бывший протодиакон сопроводил запись фотографией с восемью чемоданами в комнате, в углу которой стоит табличка с надписью на чешском языке.

16 октября российский религиозный и общественный деятель Кураев уже сообщал в своем Telegram-канале об эмиграции. Тогда он заявил, что планирует отправиться в Чехию.

«Что я умею? Писать, говорить, читать лекции. В России с этим все сложнее. Торжество хорового начала под руководством несмываемого регента. А в Европе, наверно, еще возможны мои публичные встречи и лекции. Так что это трудовая миграция. Надеюсь, что сезонная», — написал Кураев.

Сборы в Чехию

Двумя днями позднее экс-протодиакон рассказал о трудностях переезда в другую страну. Кураев попросил о финансовой помощи «после десяти лет вынужденной безработицы».

«Даже для выкапывания себя с места нужны траты. Оформление доверенностей. Перевод документов и «апостиль». Аренда места на складе (если отъезд затянется, надо будет квартиру сдавать в аренду, освободив ее от моих книг и вещей). Оплата коммунальных платежей на несколько месяцев вперед. Запас лекарств. Билеты», — писал он.

В этой же публикации он упомянул Прагу, ответив, что маршрут в столицу Чехии из России сложен, поскольку в республику нельзя прилететь с российским паспортом, «но можно приехать по земле».

Источник ТАСС в РПЦ тогда назвал решение бывшего протодиакона покинуть Россию предсказуемым. Собеседник агентства обратил внимание на то, что Кураев в последнее время дистанцировался от РПЦ. По его мнению, бывший протодиакон придерживался «циничной позиции», в которой «не было ни любви, ни уважения к своим соотечественникам.

Лишили сана

О лишении сана со стороны патриарха Московского и всея Руси Кирилла Кураев сообщил 28 апреля в своем блоге. Свою запись он сопроводил фотографией указа.

«В связи с тем, что за боле чем два года, истекшие с решения епархиального суда города Москвы об извержении вас из священного сана и наложения моратория на издание о том указа с целью предоставить вам время для переосмысления вами своей позиции и возвращения на путь Церкви, вы не проявили ни на словах, ни в делах признаков покаяния и в том числе не прекратили свою деструктивную деятельность <...> вы извергаетесь из священного сана», — говорится в тексте указа патриарха.

Сам Кураев прокомментировал в своем блоге данный указ словами, что право сослужения с нынешним патриархом Кириллом является «сомнительной честью», которую он не считал и не считает нужным добиваться.

На просьбу прокомментировать решение патриарха он заявил «Газете.Ru», что спокойно относится к указу главы РПЦ о лишении его священного сана и не считает это «ужасной бедой». Кураев отметил, что не планирует подавать апелляцию, так как не стремится к возобновлению статуса диакона.

Патриарх Кирилл прекратил действие моратория, введенного относительно Кураева в декабре 2020 года. Тогда мораторий наложили на решение Епархиального суда Москвы, который лишил Кураева сана из-за обнаружения высказываний с «признаками хулы» на РПЦ. В том числе Кураев нелестно высказался о настоятеле Богоявленского кафедрального собора города Москвы протоиерее Александре Агейкине.