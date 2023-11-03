«Добей Врангеля без пощады». Как красные победили белых плакатами

3 ноября 1883 года родился русский советский художник Дмитрий Моор, автор одного из самых известных военных плакатов – «Ты записался добровольцем?». Существует точка зрения, что именно плакаты Моора и других живописцев поспособствовали победе большевиков в Гражданской войне. Ведущий специалист в области советского плакатного искусства Александр Шклярук и историк Гражданской войны Василий Цветков рассказали «Газете.Ru», в чем секрет успеха большевистской пропаганды.

Кем был Дмитрий Моор

Дмитрий Орлов родился в Новочеркасске в семье пробира (золоторудного инженера) Стахия Орлова. В 1898 году будущий художник с семьей переезжает в Москву, где учится в студии живописца-передвижника Петра Келина. Публиковать карикатуры начал в 1907 году в сатирическом журнале «Будильник».

После революции 1905 года и издания Николаем II Манифеста об усовершенствовании государственного порядка 17 октября пресса в стране получила невиданную доселе свободу и цензура фактически была упразднена. Поэтому карикатуры на царский режим во множестве появившихся оппозиционных изданий были весьма популярным и востребованным жанром.

Псевдоним Моор художник взял одновременно с началом карьеры художника-карикатуриста в 1907 году — в честь героя драмы немецкого поэта Фридриха Шиллера «Разбойники», страстного и «романтически неистового» Карла Моора.

До революции художник рисовал карикатуры на различные социальные явления поздней Российской империи, в основном довольно злые. Но популярность Моор приобрел благодаря своим агитплакатам времен Гражданской войны — «Ты записался добровольцем?», «Врангель еще жив, добей его без пощады» и прочим.

Впоследствии он рисовал антирелигиозные плакаты, преподавал на курсах ВХУТЕМАС (Высших художественно-технических мастерских) и в других советских художественных вузах. Умер в 1946 году.

Как плакат помог красным побить белых

Есть мнение, что красная пропаганда в годы Гражданской войны была более эффективной, чем белая. И во многом именно удачные плакаты предопределили успех большевиков.

По словам историка искусства, ведущего специалиста в области советского плаката, почетного члена Российской академии художеств Александра Шклярука, залогом успеха плакатов красных был четко обозначенный образ врага:

close Агитплакат «А ты записался добровольцем?», 1920 год Агитплакат «Товарищи, все на Урал! Смерть Колчаку и прочим приспешникам царя и капитализма», 1919 год Агитплакат «Донецкий уголь должен быть наш!» Агитплакат «Деникинская банда», 1919 год Агитплакат «На коня, пролетарий», 1925 год Полную галерею можно посмореть

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«Плакаты, которые рисовали и печатали белые, ставили своей целью в первую очередь интеллектуальное воздействие, обращение к патриотическим, национальным и православным ценностям. А у красных в первую очередь на плакатах был образ врага – еще с 1918 года, до самых кровавых событий Гражданской войны. Это были церковник, капиталист, кулак, генерал – а им противостояли красноармеец, крестьянин и рабочий. Это был определенный, а не размытый образ».

Эксперт напомнил, что красная пропаганда активно персонифицировала врага на плакатах — в разные моменты Гражданской войны художники изображали в карикатурном виде белых военачальников Колчака, Деникина и Юденича.

По его словам, «Ты записался добровольцем?» – это плакат, появившийся в 1920 году во время Польской кампании красных, времен финальной части Гражданской войны (Речь идет о советско-польской войне 1919–1921 гг.).

Тем не менее, добавляет Шклярук, у белых образ врага тоже был персонифицирован. Однако антигероем белой пропаганды был не Владимир Ленин, а Лев Троцкий – как глава Реввоенсовета и, соответственно, Красной армии.

Шклярук также рассказал, что сибирские белые пропагандисты на плакатах часто рисовали в образе врагов китайских «интернационалистов», а на всех фронтах Гражданской войны в образе врагов на белогвардейских плакатах «появлялись кровавые чекисты и красные матросы».

close Агитационный плакат «Будущее коммунистов», 1917-1920-е гг. Агитационный плакат Белогвардейских армий Деникина и Колчака, 1919 г. Агитплакат плакат Белого движения «Изгнание из Рая», 1919 г Агитационный плакат Белого движения «За единую Россию», 1919 год Агитационный плакат Белого движения «Ленин и Троцкий — врачи больной России», 1918 год Полную галерею можно посмореть

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«Но белый плакат оказался все-таки более слаб и менее эффективен. На стороне красных работали очень активные и талантливые художники, и на саму пропаганду большевики средств не жалели. Да что там говорить, сейчас военный агитплакат считается одним из шедевров мировой классики плаката», – отмечает историк искусства.

Вообще, у белых пропаганда базировалась на фактах красного террора – например, знаменитых чекистских расстрелах в Харькове. Их следы обнаружили белые, когда туда пришли (во время наступления Деникина в 1919 году. – «Газета.Ru»).

«Тут важно отметить, что Добровольческая армия – костяк ее – был составлен не из крестьян, а из людей все же других социальных слоев. И играет роль то, что у большевиков армия была устроена по-другому с самого начала. Но простые красноармейцы на белогвардейских плакатах не были изображены в качестве врагов! Ими были именно большевики», – подчеркнул Шклярук.

Почему художники красных были лучше

Еще один важный фактор, считает эксперт, – на красных работали художники петроградские и потом – московские, но в любом случае – столичные.

«И Моор, и все остальные еще до революции, в Российской Империи, заточили свои перья на карикатурах в журналах, афишах для кино. Кстати, Моору прекрасно удавались устрашающие герои, потому что он до Гражданской войны часто делал киноафиши для разных жестоких фильмов. И благодаря этому опыту он сумел создать такие собирательные, обобщающие образы», – пояснил специалист.

Кроме того, на будущих авторов пропагандистских плакатов для Красной армии повлияли опыт создания военных плакатов для Русской императорской армии в годы Первой мировой войны и всплеск свободы прессы после Февральской революции.

«Моор и другие художники сформировались под воздействием трех этих факторов – отсутствия цензуры после манифеста 1905 года, военной пропаганды Великой войны и всплеска политической активности после Февраля», — сказал Шклярук.

За пропаганду и агитацию Добровольческой армии отвечал ОСВАГ – ОСВедомительное АГентство, или Отдел пропаганды при правительстве Вооруженных сил Юга России.

Что касается белых, добавляет специалист в области советского плаката, то на территориях под их контролем в ОСВАГ в основном работали художники местные, их уровень «был уровнем сатирического губернского издания, и известных имен там почти не было, и многие из них до нашего времени не сохранились».

Что такое ОСВАГ ОСВАГ основал русский генерал Антон Деникин летом 1918 года, этот орган занимался агитацией и пропагандой на территориях под контролем белых правительств России. Главное управление ОСВАГ находилось на Дону, в Ростове на улице Садовой (дом 60). В крупных городах под контролем белых открывались филиалы агентства.



В период расцвета в центральном аппарате ОСВАГа работали 255 человек, общая численность сотрудников достигала 10 тысяч человек.



Служба в организации давала творческой интеллигенции возможность избежать мобилизации. По мнению историка Владлена Сироткина, пропаганда в Москве и в Ростове была практически идентичной по форме, но противоположной по сути.



Часто, кроме антибольшевизма, в качестве идеологической основы ОСВАГ обращался к антисемитизму. При этом в рядах белых армий агентство часто критиковали как раз за якобы «переполненность евреями» и «саботаж».

В свою очередь, ЦИК большевистского правительства создал специальный отдел, который занимался плакатами. По словам Шклярука, в нем было много интеллигенции с опытом революционной политической борьбы и «люди лучше понимали, что они делают и зачем».

Историк Гражданской войны, профессор МПГУ Василий Цветков в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что стилистически плакаты ОСВАГ больше походят на модерн, на Серебряный век, на картины Александра Бенуа.

«Такая техника исполнения была далека от плаката в современном понимании. А красная пропаганда была рассчитана на необразованные классы – простой трудящийся народ. ОСВАГовские плакаты были менее понятны крестьянам-беднякам и низкоквалифицированным рабочим», – считает он.

По словам Цветкова, на красных плакатах «были очень простые, если не сказать примитивные, подписи – без заумных воззваний и понятий». И целевая аудитория большевистской агитации была более точно определена.

«С военной точки зрения большевики вели пропаганду более эффективно. Современному зрителю эти плакаты и вовсе показались бы глупыми. Но в то время они били точно в цель, на злобу дня. В Красную армию могли пойти служить представители не «эксплуататоров», а рабочие и крестьяне. А агитация обычно рассчитана на добровольцев, а не на мобилизованных».

По его словам, агитация белых и красных имела отличные друг от друга задачи. ОСВАГ пытался воздействовать на более образованную публику, «мелкобуржуазный элемент», горожан.

«Поэтому белая пропаганда пыталась объяснить сложные, многофигурные идеи, что оказалось неэффективным», — подытожил Цветков.