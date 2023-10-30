«Можем изменить весь мир». Поклонская похвалила американца, который хотел ее спасти из плена

Бывший прокурор Крыма, экс-депутат Госдумы и действующий советник Генпрокурора России Наталья Поклонская впервые за почти полтора года опубликовала в своем Telegram-канале пост, в котором рассказала, что от ее лица орудуют мошенники. По словам Поклонской, неизвестные практически убедили американца перевести им $100 тыс. якобы для выкупа ее у украинцев. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Советник Генпрокурора России, бывший прокурор Крыма и бывший депутат Государственной думы Наталья Поклонская впервые за год и четыре месяца написала пост в Telergam-канале. В нем она рассказала, что неизвестные пытались заставить американца перевести им $100 тыс. якобы для ее спасения.

«Один американский гражданин общался со «мной» (моим фейком в соцсетях) на протяжении аж 11 месяцев. Мошенники (под моим именем) сообщили ему, что Россия выдала меня Украине, и для моего выкупа требуется внести (в качестве залога) 100 000 долларов США. Перед моим «спасением» мужчина решил проверить данную информацию и связался с администратором моей фан-группы. Ему сообщили, что страница не является настоящей, и почти год с ним от моего имени общались мошенники», — сообщила Поклонская.

По словам советника Генпрокурора РФ, она разместила пост специально, чтобы предупредить своих подписчиков. Кроме этого, она подчеркнула, что, несмотря на разногласия между Россией и США, американец искренне хотел ей помочь. По мнению Поклонской, он продемонстрировал человечность — качество, благодаря которому «мы можем изменить себя и весь мир».

Кто такая Наталья Поклонская?

Наталья Поклонская родилась в 1980 году в селе Михайловка в семье шахтера и домохозяйки. Через несколько лет семья переехала в Крым. Поклонская поступила на юридический факультет филиала Харьковского национального университета внутренних дел. После его окончания она начала работать в прокуратуре. Карьера Поклонской шла в гору, она переехала в Киев. Однако в 2014 году, когда на Украине сменилась власть, подала в отставку, заявив, что не согласна с позицией руководства, а затем переехала в Симферополь.

В Крыму Поклонская заняла должность прокурора. Это место она сохранила и после того, как республика стала частью России. На Украине в отношении Поклонской возбудили уголовное дело за осуществление действий, предпринятых с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, ее заочно арестовали. В 2014 году на прокурора и ее коллег готовились покушения.

Благодаря своим убеждениям Поклонская стала символом «крымской весны» и получила широкую известность и в России, и в других странах.

В 2016 году Поклонская заняла место в Госдуме. Она стала депутатом от «Единой России», однако, не членом партии. Юрист выступала против пенсионной реформы и во время голосования поступила, по ее словам, «по совести», выразив недовольство. После этого ей рекомендовали сдать депутатский мандат.

В 2021 году Поклонская должна была стать российским послом и отправиться в Кабо-Верде, но по неизвестной причине она отказалась от должности. В 2022 году юрист стала заместителем главы Россотрудничества. В этом же году перешла на должность советника генерального прокурора РФ.

Куда пропала Наталья Поклонская?

Поклонская проявляла стойкую пророссийскую позицию с 2014 года. Она заявляла, что, будучи гражданкой Украины, она думала на русском языке. Выступать на украинском было для нее проблемой. При этом своей родиной она считает Украину.

Весной 2022 года Поклонская начала неоднозначно высказываться по поводу СВО.

«То, что происходит с Украиной сегодня, — это и есть тьма, катастрофа. Гибнут люди, разрушены дома, целые города, миллионы беженцев. Искалечены тела и души. Мое сердце разрывается от боли. Я украинка и русская одновременно и две мои родные страны убивают друг друга. Я этого не хотела и не хочу», — сказала Поклонская во время заседания БРИКС.

Юрист неоднократно писала противоречивые посты в своем Telegram-канале.

«Каждый говорит так: «Мы победим, потому что мы за правое дело, с нами Бог». И у каждого свои лозунги: «украинцы борются за свою землю и свободу», «русские своих не бросают». И с кем же Бог? У всех патриотические и благородные цели. Это тупик. Задумайтесь на мгновение. Может, не бывает абсолютной правды и, тем более, монополии на нее?» — написала Поклонская.

Кроме этого, она выражала озабоченность тем, как сейчас используют буквы Z и V. После череды подобных высказываний коллеги Поклонской стали критиковать ее, предложили лишить всех наград и званий. В июне 2022 года она заявила, что прекращает свою публичную деятельность и перестает вести свои соцсети, обосновав это назначением на новую должность. После этого СМИ практически перестали о ней писать.