У звездного хирурга Хайдарова снова проблемы. Машину его защитника облили кислотой

Адвокат скандального пластического хирурга Тимура Хайдарова, которого критикуют недовольные звездные клиенты, заявил, что ему уже давно поступают анонимные угрозы, а сейчас неизвестные облили его автомобиль кислотой. Юрист не пострадал. Сам врач тоже неоднократно сообщал об угрозах ему и его семье. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В Москве неизвестные облили кислотой машину адвоката звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова, сообщает Telegram-канал Shot, не раскрывая при этом имя защитника. Инцидент произошел в столичном районе Братеево.

В результате нападения был поврежден капот автомобиля, крыша и багажник.

Адвокат, машина которого пострадала, заявил, что уже длительное время получает угрозы. Из-за того, что он защищает Хайдарова в суде, его самого обещали облить кислотой.

Юрист обратился с заявлением в ОМВД России по району Братеево.

Сам Хайдаров тоже неоднократно заявлял, что члены его семьи получали угрозы расправой, и обращался в правоохранительные органы.

Успенская, Слава и скандал

Ранее певицы Слава и Любовь Успенская обвинили хирурга в том, что он плохо их прооперировал. Хайдаров признал, что у женщин действительно возникли проблемы после хирургического вмешательства, однако заявил, что они сами виноваты и нарушали послеоперационный режим.

«Я же не юрист, я доктор. Я могу сказать, почему так зажило, почему так отрезали или почему так нарезали. А есть состав [преступления] или нет — это будет определять следствие», — отметил он.

Позже к певицам присоединились и другие бывшие пациенты, которые были недовольны услугами врача. Более 50 девушек подписали коллективное письмо против хирурга. Так, одна из прооперированных женщин пожаловалась на некроз сосков после увеличения груди. Хайдаров рассказал «Газете.Ru», что такой случай был еще в 2018 году, но он уже урегулировал с пациенткой этот вопрос.

«Почему было уголовное дело: инкриминировали умышленный вред здоровью группой неустановленных лиц, ссылаясь на то, что у меня есть проблемы с документами. Никаких нарушений выявлено не было. С пациенткой была проведена беседа, что такого рода последствия могут быть. Она все поняла, написала расписку, что ей все объяснили», — подчеркнул Хайдаров, уточнив, что провел этой пациентке повторную операцию, «так что она счастлива и довольна».

Хирург также рассказывал о работе с другими звездными клиентами и в качестве примера привел кейс певицы Ирины Дубцовой, которой он убрал импланты. Сама Дубцова тут же попросила медика перестать записывать ее в «счастливые и довольные пациентки» и отметила, что не хочет быть частью скандала.

Семья врача считает происходящее «травлей» и подает иски о защите чести и достоинства.

Супруга Хайдарова Светлана Сильваши обвинила в травле адвоката Славы и Успенской Елену Сенину. Женщина написала заявление в прокуратуру, в котором указала, что из-за действий Сениной на ее супруга несправедливо подали заявление в полицию.