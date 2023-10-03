В Совфеде заявили о блокировке всех VPN-сервисов с марта 2024 года. Роскомнадзор готовит приказ

Зампред Совета по развитию цифровой экономики Шейкин рассказал о приказе Роскомнадзора по блокировке всех VPN-сервисов. По словам сенатора, надзорное ведомство с 1 марта 2024 года сможет блокировать такие сервисы в магазинах приложений на смартфонах, если они будут предоставлять доступ к заблокированным на территории России ресурсам. Шейкин отметил, что особенно важно ограничить доступ россиян к приложениям компании Meta*. Этой компании принадлежат соцсети Facebook** и Instagram***, а также мессенджер WhatsApp. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Особенно Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*

Заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин рассказал, что Роскомнадзор выпустит приказ, который будет регулировать порядок блокировки VPN-сервисов в России с 1 марта 2024 года в магазинах приложений на смартфонах.

Такая участь настигнет приложения, которые предоставят доступ к заблокированным ресурсам, в том числе к соцсети Instagram, подчеркнул сенатор.

«С 1 марта 2024 года вступит в силу приказ, согласно которому VPN-сервисы, предоставляющие доступ на запрещенные в России сайты, будут заблокированы Роскомнадзором во всех маркетах (Google Play и AppStore)», — сказал Шейкин в интервью агентству РИА Новости, не уточнив, что это за документ.

Он также подчеркнул, что особенно важно ограничить доступ россиян к продуктам компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена). К ней относятся соцсеть Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), Instagram, мессенджер WhatsApp и приложение для доступа к очкам виртуальной реальности Oculus.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн разъяснил в своем Telegram-канале, что речь в приказе Роскомнадзора идёт о сервисах, которые нарушают российские законы и не фильтруют запрещённую информацию. Он также назвал заявление Шейкина «странным».

«Сеть взорвала новость о том, что Роскомнадзор с 1 марта будет блокировать все VPN, предоставляющие доступ к запрещённым сайтам. Звучит очень странно. Дело в том, что РКН уже сейчас законодательно наделён правом блокировать такие сервисы, что происходит на регулярной основе. Вероятно, речь идёт совсем о другой законодательной новации: ограничении поисковой выдачи тех VPN, которые нарушают закон (не фильтруют запрещённую информацию). Такой приказ во исполнение принятого нами закона в Роскомнадзоре действительно готовится», — написал Хинштейн.

Заявление прокомментировали также в пресс-службе Роскомнадзора, напомнив, что российское законодательство запрещает распространение сведений о способах и методах обхода блокировок доступа к противоправному контенту.

Согласно проекту постановления правительства, разработанному Минцифры, РКН будет самостоятельно принимать решение о внесении сайтов, содержащих информацию о способах и методах обхода блокировок, в Единый реестр запрещённой информации.

«После получения соответствующих полномочий Роскомнадзор разработает и утвердит <…> критерии оценки <…> материалов, содержащих такую информацию», — добавили в Роскомнадзоре.

Ограничить загрузку в RuStore

Шейкин ранее во вторник рассказал агентству ТАСС, что направил министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву письмо. В нем он предложил ограничить загрузку VPN-сервисов в магазин приложений RuStore при несоблюдении российского законодательства «в части непредоставления доступа к реестру запрещенной информации».

Вводить наказания для граждан России за использование VPN-сервисов пока не планируют, отметил Шадаев. В начале сентября председатель комитета Госдумы по информационных технологиям Александр Хинштейн заявил, что запрещать VPN-сервисы и привлекать кого-либо к ответственности за их использование нельзя. Он считает, что такой способ борьбы не решит проблему возможной передачи данных пользователей третьим лицам.

До этого депутат Госдумы Олег Матвейчев рассказал об усилиях Роскомнадзора по блокировке всех VPN-сервисов, поскольку они обходят блокировки и тем самым помогают нарушать российский закон. При этом парламентарий подчеркнул, что ограничить доступ сразу ко всем VPN-сервисам невозможно, потому что в магазинах приложений постоянно появляются новые.

Заблокировать сайты

18 сентября пресс-служба Роскомнадзора опубликовала проект приказа, где перечислены критерии для блокировки сайтов с информацией, позволяющей получить доступ к ресурсам, запрещенным на территории России. Согласно документу, сайт могут заблокировать из-за описания достоинств сервисов для обхода блокировки, способов и методов доступа в ним. Приказ может вступить в силу с 1 марта 2024 года. Датой окончания действия указано 1 сентября 2029 года.

В марте – июле 2022 года Россия занимала второе место в мире по скачиванию VPN-сервисов, сообщило издание РБК со ссылкой на статистику сервиса анализа рынка мобильных приложений AppMagic. Только за три недели июля 2022 года россияне установили подобные сервисы около 12 млн раз. Первое место по числу загрузок VPN-сервисов занимала Индия. В ТОП-5 входили Пакистан, Индонезия и США. Для сравнения — в январе 2022 года Россия занимала 16-е место с 2 млн скачиваний.

В декабре 2022 года Шадаев заявлял, что VPN-сервисы в России «не приживаются». По его словам, доля трафика выросла летом, но потом вернулась к зимним значениям. Он объяснил снижение доли скачиваний созданием системы блокировки доступа к ресурсам нарушающим закон о суверенном интернете.