«Дональд пострадал». Зачем Мелания Трамп изменила условия брачного договора

Жена экс-президента США Дональда Трампа Мелания пересмотрела условия брачного договора на фоне судебных процессов супруга и его возможного возвращения в овальный кабинет, пишет Page Six. По данным СМИ, Мелания обеспокоена сохранением и увеличением имущества для их сына Бэррона. Это уже третий пересмотр брачного договора. Что в нем изменится — в материале «Газеты.Ru».

Мелания Трамп «тихо» пересмотрела свое брачное соглашение с экс-президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает портал Page Six со ссылкой на источники.

«В течение последнего года Мелания и ее команда тихо вели переговоры о новом брачном соглашении между ней и Дональдом Трампом. Это, по крайней мере, третий раз, когда Мелания пересматривает условия соглашения», — рассказал источник.

По словам собеседника портала, пересмотр условий не связан с желанием Мелании уйти от мужа. Отмечается, что она прежде всего обеспокоена сохранением и приумножением имущества для своего сына Бэррона – единственного общего ребенка между супругами.

Новое брачное соглашение распространяется на деньги и имущество.

Другой источник Page Six тоже связал договор с Бэрроном. По его словам, документ должен дать Мелании больше денег, а также определенную сумму ее сыну.

Третий контракт

По словам собеседников портала, Мелания Трамп пошла на перезаключение договора не только из-за возможного переизбрания Трампа президентом, но, в первую очередь, из-за его судебных тяжб, — ей хочется обеспечить себе и своему сыну более надежное будущее в случае развода с супругом.

«Это соглашение было необходимо из-за текущих судебных баталий… [Дональд] пострадал», — отмечает источник.

Однако, утверждают собеседники агентства, «Трамп остается очень богатым, хоть и с растущими юридическими и судебными счетами».

По данным Forbes, его состояние оценивается в $2,5 млрд.

С кем судится Трамп

В 2022 году генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс подала против Трампа иск на $250 млн по подозрению в мошенничестве и предоставлении ложных сведений. Генпрокурор утверждает, что Трамп завышал стоимость своих активов на $812 млн, до $2,2 млрд. Джеймс считает, что это помогало Трампу получать кредиты для строительства гольф-клуба в Майами, а также гостиниц в Вашингтоне и Чикаго.

Кроме того, в мае 2023 года присяжные признали Трампа виновным в домогательствах к писательнице и журналистке Джин Кэрролл. Обвинения в изнасиловании с него сняли. Экс-президенту предписали выплатить Кэрролл $2 млн компенсации ущерба и еще $3млн — за клевету и ущерб ее репутации. Адвокаты Трампа указывали на чрезмерность суммы, но суд с ними не согласился.

Также Трампа обвиняют в попытке помешать утверждению результатов президентских выборов 2020 года. Экс-президент настаивает на своей невиновности и называет судебное преследование попыткой сорвать избирательную кампанию следующих выборов.

Брачные договоры Мелании

Ни один из случаев переподписания брачного договора не был подтвержден супругами. О новых условиях каждый раз становилось известно от третьих лиц.

Так, в книге 2020 года «Искусство ее сделки: нерассказанная история Мелании Трамп» колумниста Washington Post Мэри Джордан утверждалось, что экс-первая леди пересмотрела контракт в 2017-м – по итогам выборов. В книге, которая, как утверждалось, основана на более чем сотне интервью, говорилось:

«Она хотела получить письменные доказательства, что, когда дело дойдет до финансовых возможностей и наследования, к Бэррону будут относиться как к троим старшим детям Трампа».

Имеются в виду взрослые дети Дональда с Иваной Трамп: Эрик, Иванка и Дон-младший.

Бывший пресс-секретарь Мелании Трамп Стефани Гришем раскритиковала книгу, отметив, что она «относится к жанру художественной литературы».

Однако в 2021 году и сама Гришем опубликовала рассказ о Мелании Трамп. По иронии судьбы, та же самая пресс-секретарь опубликовала свой собственный рассказ о Мелании годом позже, в 2021 году. Офис Мелании Трамп обвинил Гришем в попытке завоевать популярность и деньги за счет бывшего работодателя.