В Ташкенте произошел мощный взрыв. Погиб подросток и пострадали 163 человека

В Ташкенте на промышленном складе произошел мощный взрыв. В результате погиб подросток и пострадали 163 человека. Повреждения получили расположенные неподалеку дома, в них выбило окна и двери. Взрывную волну почувствовали в 30 км от эпицентра. В СМИ распространились слухи, что причиной взрыва стала авиакатастрофа, однако власти их опровергли. По факту взрыва возбудили уголовное дело.

Ночью 28 сентября в Ташкенте произошел мощный взрыв. По данным МЧС Узбекистана, инцидент произошел в 02:43 (01:43 мск) в махалле (район) «Строителей» в Сергелийском районе узбекской столицы.

В домах, находящихся рядом со складом, выбило окна и двери, оказались повреждены автомобили. Местные жители сообщали, что взрывная волна дошла до города Нуравшан, который расположен в 30 км от эпицентра. Взрыв повлек за собой сильное возгорание. Дым и зарево от пожара были видны из других районов.

На место направили 16 пожарно-спасательных бригад, три автолестницы и вертолет. К ликвидации последствий ЧП привлекли отряды Нацгвардии. Пожар удалось локализовать в 05:02 (03:02 мск).

Пострадали 163 человека

По данным местного Минздрава, в результате происшествия погиб 17-летний подросток. По другим данным, мальчику было 16 лет. По словам местных жителей, ему на голову упала оконная рама. Baza пишет, что он получил осколочное ранение в шею во время сна.

Также известно как минимум о пяти пострадавших детях — их тоже порезало осколками.

Всего пострадали 163 человека, 24 из них были доставлены в местные больницы.

«На данный момент среди пациентов, проходящих лечение в больницах, нет людей с тяжелыми травмами. Состояние их здоровья удовлетворительное. К оказанию медицинской помощи были привлечены ведущие специалисты нашей республики», — сообщила пресс-служба Минздрава Узбекистана.

В ведомстве добавили, что экстренная медицинская помощь понадобилась не только пострадавшим на месте происшествия, но и жителям близлежащих домов (по всей видимости, из-за последствий ударной волны). В ведомстве заверили, что в больницах Ташкента достаточно врачей и запасов медикаментов для оказания помощи всем пострадавшим.

В пресс-службе МВД заявили, что на место ЧП прибыл личный состав ГУВД, сотрудники МЧС и скорой помощи. По данным узбекской полиции, взрыв произошел на складе компании «Интер Логистик».

Причина взрыва

В соцсетях распространились слухи, что взрыв произошел в результате авиакатастрофы.

«Это неправда», — сообщили в МЧС и подтвердили, что взрыв произошел на территории промышленного склада.

Представитель склада в Ташкенте, где произошел взрыв, заявила изданию «Газета.uz», что в помещении не было взрывоопасных и воспламеняющихся веществ.

«У нас взрывоопасных товаров не хранилось. Что стало причиной взрыва, мы не знаем. У нас не было воспламеняющихся вещей, чтобы дало искру, такого не было», — сказала представительница комплекса.

Специалистам еще предстоит установить, что стало причиной возгорания и взрыва на складе. По факту взрыва на складе логистической компании возбудили уголовное дело о нарушении правил пожарной безопасности. Сформирована следственная группа, для установления причин назначили судебные экспертизы.

В результате ЧП повреждения получила внешняя часть станции «Курувчилар» надземной линии метро, на движение поездов это не повлияло.

Инцидент также не сказался на работе расположенного неподалеку аэропорта Ташкента. «Международный аэропорт «Ташкент» функционирует без ограничений в штатном режиме», — говорится в сообщении компании Uzbekistan Airports.

На место ЧП прибыл глава Ташкента Шавкат Умурзаков.

«Материальный ущерб будет возмещен. В течение 2-3 дней мы решим эти проблемы», — сообщил Умурзаков корреспонденту Sputnik.