«Они меня просто лишили ног». Паралимпийскому спортсмену сломали электроколяску в самолете

Электроколяска инвалида Николая Руденко оказалась дважды сломана на рейсах авиакомпании «Уральские авиалинии». Инцидент произошел еще в июне, однако широкую огласку он получил после внимания СМИ. Представители авиакомпании вышли на связь с Николаем и обещают предоставить аналог пришедшей в негодность коляски (такая модель уже не производится). Инцидентом также заинтересовались в транспортной прокуратуре.

Электроколяска инвалида Николая Руденко была дважды сломана на рейсах авиакомпании «Уральские авиалинии». Инцидент произошел еще в июне, но внимание к нему привлекла публикация портала Е1.ru.

Как рассказал изданию сам Николай Руденко, он сдавал коляску в багаж во время перелета из Москвы в Сочи и обратно. После первого рейса в коляске оказалась повреждена проводка, а на пути обратно – погнута металлическая рама. Николай даже не смог разложить ее.

Как сообщает Е1.ru, Николаю Руденко 39 лет, 20 из них он провел в инвалидной коляске. Николай страдает от генетического заболевания — спинальной мышечной атрофии, из-за которого снижается мышечный тонус. Сейчас Николай работает в крупной российской компании, занимается паралимпийским спортом бочче (командная игра с мячом), любит путешествовать. Во всех предыдущих поездках его коляска возвращалась из полетов целой и невредимой.

«В этот раз мы просили сотрудников авиакомпании поставить ее в стороне и ничего на нее не грузить. Не снимать с нее аккумулятор без нас и не ставить его на место, потому что есть определенная специфика, — рассказывает Николай. — Когда мы с женой прилетели в Сочи, то увидели, что аккумулятор висит неправильно. Из-за этого в коляске повредили проводку. Двигатель стучал, и правое колесо было повреждено».

Николай написал заявление о повреждении багажа. На тот момент коляску еще можно было отремонтировать. Окончательно, говорит Николай, ее сломали по пути домой.

«Меня с помощью спецкресла доставили из самолета к моей коляске. В ней все было сорвано, вырвано, на нее нельзя было сесть, потому что она вся шаталась, рама была искривлена. Я им сказал, что они меня просто лишили ног. Похоже, на нее сгрузили большое количество багажа, — рассказывает пассажир».

Николай уже написал претензию в авиакомпанию, он требует оплатить покупку новой электроколяски, которую изначально ему предоставил Фонд социального страхования. И новое по графику выдаст только через пять лет. Теперь Николай не может даже выйти из дома.

«С моим заболеванием я не могу использовать обычную коляску: у меня очень слабые руки и я не смогу крутить колеса, — говорит Николай. — Я им сказал, что пойду в суд. Но фактически я даже в суд пойти не могу, потому что у меня нет коляски».

Авиакомпания пошла навстречу

В материале E1.RU сообщается, что редакция обратилась в пресс-службу авиакомпании. После этого «Уральские авиалинии» пообещали выплатить пассажиру компенсацию.

«Мы с ним на связи, ведем переговоры о порядке возмещения и размере выплаты, — заявил журналистам представитель перевозчика.

Как оказалось, авиакомпания внимательнее отнеслась к инциденту после публикаций в СМИ. Представители «Уральских авиалиний» вышли на связь и попросили выслать дополнительные документы, сообщает сайт телеканала Рен-ТВ.

«Такие коляски больше не производятся, и нам предложили аналог. Мы им счет направили, ждем ответа. Вроде бы как они стали двигаться, но настолько неприятная ситуация, что такое отношение. Есть факт поломки коляски, а они любыми способами пытаются затянуть это дело», — сказал Руденко корреспонденту Рен-ТВ.

На инцидент обратили внимание в правоохранительных органах.

«Свердловской транспортной прокуратурой по сведениям, опубликованным на информационном портале Е1 <…>, организованы надзорные мероприятия по соблюдению авиакомпанией законодательства о защите прав потребителей, по итогам которых будет дана оценка деятельности авиакомпании при организации и перевозке маломобильных граждан и багажа пассажиров», — сообщается в Telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

Два чуда «Уральских авиалиний»

Добавим, на счету «Уральских авиалиний» два громких инцидента, чудом не закончившихся многочисленными человеческими жертвами.

Один из них произошел недавно – 12 сентября 2023 года. Airbus-A320 «Уральских авиалиний» экстренно сел на грунт в поле в Убинском районе Новосибирской области. На борту находился 161 человек, среди них 23 ребенка. Никто не пострадал. Самолет летел в Омск, но экипаж из-за неисправности в системе гидравлики решил сажать самолет в аэропорту Новосибирска, однако не дотянул до него из-за нехватки топлива. Сейчас ведется расследование данного инцидента.

15 августа 2019 года Airbus A321-211 тех же «Уральских авиалиний» аварийно сел в четырех километрах от аэропорта Жуковский в Московской области после столкновения со стаей птиц. Все находившиеся на его борту 233 человека (226 пассажиров и 7 членов экипажа) выжили, 74 из них получили травмы различной степени тяжести. На второй день после аварии пилоты получили звания Героев России, бортпроводники — Ордена Мужества. Однако в окончательном отчете МАК сообщалось о неуравновешенном психоэмоциональном состоянии пилотов, ряде их ошибок, явных признаках дезорганизации и непоследовательности действий.