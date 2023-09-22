Киллер сбежал из колонии в день освобождения. Он не хотел домой, в Таджикистан

В Иркутске поймали Камолжона Калонова, отсидевшего 22 года за убийства и сбежавшего в день освобождения. Теперь его депортируют – по данным СМИ, именно этого он пытался избежать, рассчитывая добавить к своему сроку еще четыре года за побег. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Киллер-рецидивист Камолжон Калонов, сбежавший из исправительной колонии №19 в рабочем поселке Маркова Иркутской области в день освобождения, задержан спустя пять дней поисков, сообщил региональный портал «ИрСити» со ссылкой на пресс-службу областного управления Федеральной службы исполнения наказаний.

Как уточнили во ФСИН, мужчину поймали 22 сентября в Ленинском районе Иркутска, в настоящее время проводится проверка. В дальнейшем Калонова передадут миграционному управлению МВД для последующей депортации в Таджикистан.

Заключенный сбежал из колонии-поселения 18 сентября, он был осужден по статьям об убийстве двух и более лиц по найму, разбое, а также хищении или вымогательстве оружия. Мужчина провел в заключении 22 года и в день своего побега должен был выйти на свободу, однако незаконно покинул территорию поселения, не дождавшись освобождения.

По информации Telegram-канала Shot, таким образом он пытался избежать депортации в Таджикистан и рассчитывал остаться в российской колонии, получив еще четыре года за побег.

Представитель ФСИН заявил РИА Новости, что в колонии-поселении, где Калонов отбывал наказание, заключенные могут свободно передвигаться.

«Осужденные находятся не за забором, грубо говоря, а свободно передвигаются по территории и могут выводиться за ее пределы», — пояснили в ведомстве.

На следующий день после побега мужчина был объявлен в розыск, в опубликованной ориентировке уроженец Таджикистана описан как мужчина ростом 176 сантиметров полного телосложения с темными глазами и короткими темными волосами с проседью, в числе особых примет – шесть шрамов на животе, деформация кистей обеих рук, татуировки на обоих плечах в виде абстрактного рисунка.

Ранее Калонов уже был судим: в 1990-е годы он провел в заключении пять лет за организацию преступного сообщества и незаконное усыновление. Освободился в 1997 году и вернулся в город Зима Иркутской области, но спустя еще пять лет снова попал в колонию. Как сообщает Telegram-канал Baza, в 2001 году суд приговорил его к заключению, но в 2016 мужчину перевели в исправительный центр на принудительные работы, где он и отбывал наказание вплоть до побега.