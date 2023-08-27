В Грузии оползень накрыл средневековый монастырь. Подробности ЧП в Шиомгвиме

Скальный склон обрушился на древний монастырь Шиомгвиме, расположенный в 30 км от грузинской столицы — Тбилиси. По предварительной информации, пострадавших нет. Посетители древней святыни успели покинуть ее территорию до обвала. Подобные происшествия в этом районе не редки, но этот инцидент в патриархии назвали «сравнительно масштабным». На место происшествия едут геологи. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Возле средневекового монастыря Шиомгвиме в Грузии сошел оползень, передает телеканал Rustavi 2. По предварительным данным, пострадавших нет. Однако, по словам очевидцев, сошедшей массой земли накрыло почти всю христианскую обитель. Есть ли кто-то под оползнем — пока неизвестно.

На месте происшествия работают спасатели.

Как уточнили в грузинской патриархии, подобные происшествия в этом районе уже происходили ранее, но в этот раз произошел «сравнительно масштабный инцидент».

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как туристы и паломники в спешке покидают территорию монастыря, а за ними «гонится» густое облако из песка и пыли.

Въезд на территорию вокруг монастыря сейчас ограничен из соображений безопасности. Заместитель губернатора края Мцхета-Мтианети Гоча Кавтарадзе рассказал, что сейчас в Шиомгвиме ждут геологов, которые должны изучить ситуацию.

«В окрестностях монастыря Шиомгвиме, с обратной стороны, на высоте 200 метров обрушился скальный склон. Упавшая масса не причинила никаких повреждений и не затруднила движение по дорогам», — отметил Кавтарадзе.

О Шиомгвиме

Монастырь расположен в узком известняковом ущелье на берегу реки Мтквари (район Мцхета). До Тбилиси отсюда около 30 километров.

Первые постройки на этой территории появились еще в VI веке. Общину основал монах Шио, один из тринадцати ассирийских отцов, которые прибыли в Грузию в качестве христианских миссионеров. К концу VI века население монастыря превысило две тысячи. Позже монастырь стал оживленным центром культурной и религиозной жизни, его патроном был сам католикос Грузии.

Дважды монастырь был разрушен во время персидских нашествий, но каждый раз его восстанавливали. В XIX веке была проведена масштабная реконструкция.

Уничтожение Шови

Днем 3 августа на территории гостиницы «Сансет Шови» сошел оползень. Стихия разрушила мосты и дороги, ведущие к зданию. Общий объем грязевой массы составил более 5 млн куб. м.

С территории горного курорта за два дня эвакуировали более 200 человек. Общее число жертв стихийного бедствия превысило 30.

6 августа мэр Тбилиси Каха Каладзе заявлял, что курорта Шови больше не существует, он уничтожен полностью. 7 августа было объявлено днем траура.