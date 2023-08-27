В Грузии оползень накрыл средневековый монастырь. Подробности ЧП в Шиомгвиме

Возле средневекового монастыря Шиомгвиме в Грузии сошел оползень, передает телеканал Rustavi 2. По предварительным данным, пострадавших нет. Однако, по словам очевидцев, сошедшей массой земли накрыло почти всю христианскую обитель. Есть ли кто-то под оползнем — пока неизвестно.
На месте происшествия работают спасатели.
Как уточнили в грузинской патриархии, подобные происшествия в этом районе уже происходили ранее, но в этот раз произошел «сравнительно масштабный инцидент».
На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как туристы и паломники в спешке покидают территорию монастыря, а за ними «гонится» густое облако из песка и пыли.
Въезд на территорию вокруг монастыря сейчас ограничен из соображений безопасности. Заместитель губернатора края Мцхета-Мтианети Гоча Кавтарадзе рассказал, что сейчас в Шиомгвиме ждут геологов, которые должны изучить ситуацию.
«В окрестностях монастыря Шиомгвиме, с обратной стороны, на высоте 200 метров обрушился скальный склон. Упавшая масса не причинила никаких повреждений и не затруднила движение по дорогам», — отметил Кавтарадзе.
О Шиомгвиме
Монастырь расположен в узком известняковом ущелье на берегу реки Мтквари (район Мцхета). До Тбилиси отсюда около 30 километров.
Первые постройки на этой территории появились еще в VI веке. Общину основал монах Шио, один из тринадцати ассирийских отцов, которые прибыли в Грузию в качестве христианских миссионеров. К концу VI века население монастыря превысило две тысячи. Позже монастырь стал оживленным центром культурной и религиозной жизни, его патроном был сам католикос Грузии.
Дважды монастырь был разрушен во время персидских нашествий, но каждый раз его восстанавливали. В XIX веке была проведена масштабная реконструкция.
Уничтожение Шови
Днем 3 августа на территории гостиницы «Сансет Шови» сошел оползень. Стихия разрушила мосты и дороги, ведущие к зданию. Общий объем грязевой массы составил более 5 млн куб. м.
С территории горного курорта за два дня эвакуировали более 200 человек. Общее число жертв стихийного бедствия превысило 30.
6 августа мэр Тбилиси Каха Каладзе заявлял, что курорта Шови больше не существует, он уничтожен полностью. 7 августа было объявлено днем траура.