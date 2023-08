Куда уходят дети: почему МУС не реагирует на незаконный вывоз украинских сирот на Запад

Подмена понятий

17 марта 2023 года Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, выдвинув обвинения в незаконной депортации детей с территории Украины в Россию.

Российские власти категорически отвергают утверждения о том, что представители РФ якобы насильно вывозят детей с территории Украины и утверждают, что речь идет об эвакуации детей-сирот из детских домов Донбасса. По сути — о спасении детей, находившихся в зоне СВО.

Скандал международного уровня не утихает. Мировые СМИ не перестают говорить о проблеме. Однако в последнее время в информационном поле начинает всплывать информация другого толка, свидетельствующая о масштабной деятельности по вывозу с Украины детей-сирот и детей-инвалидов организациями, аффилированными с западными спецслужбами.

Дети на экспорт

В журналистских расследованиях и заявлениях экспертов звучат имена людей и названия организаций, ответственных за «экспорт» маленьких украинцев на Запад, кроме того, указывается, с какими спецслужбами они сотрудничают.

Авторы расследований предполагают, что теневой бизнес действует не без ведома официальных властей Украины, США, Великобритании и ЕС.

Так, в июле основатель проекта «UkrLeaks», бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров опубликовал статью под названием «Украинские дети — жертвы современных работорговцев из Британии и США».

В материале раскрывается структура действующей на Украине многоуровневой организации, которая занимается поиском и отбором детей, подготовкой документов для их вывоза в Великобританию.

Автор утверждает, что в Соединенном Королевстве вывезенные под гуманитарным предлогом дети становятся жертвами сексуального насилия со стороны представителей аристократических семей. В данную преступную деятельность, по его словам, вовлечены тайные агенты британских государственных и частных служб, в том числе MI6 и частных военных компаний, сотрудники СБУ и других госструктур Украины.

Прозоров называет непосредственного организатора вывоза украинских детей за рубеж. Им, как считает основатель проекта «UkrLeaks», является бывший сотрудник Службы безопасности Украины Сергей Борисов.

Отмечается, что Борисов занимается отбором детей из неблагополучных и малообеспеченных семей, используя свои связи в ювенальных службах полиции и госорганах Украины. На подходящих под определенные критерии детей сотрудники ювенальных служб готовят необходимый пакет документов для выезда за границу, указывая в качестве предлога эвакуацию из зоны боевых действий, лечение в британских клиниках или обучение в учебных заведениях Великобритании.

В материале фигурируют фамилии сотрудников госструктур Украины, оказывающих содействие в перевозке детей. Указываются и представители принимающей стороны — Великобритании — должностные лица, курирующие транспортировку несовершеннолетних.

«Решение Международного уголовного суда обусловлено настойчивым стремлением влиятельных персон в странах Запада и в Киеве сместить фокус внимания мировой общественности с резонансных преступлений против детей в Европе и в Украине», — приходит к выводу Прозоров.

Он считает, что технология подмены повестки основывается на стандартной, изъезженной схеме — обвинении России в злодеяниях, которые на самом деле совершают представители стран так называемого «цивилизованного сообщества».

По медицинским показаниям

Если в Великобританию детей с Украины вывозят в целях сексуальной эксплуатации, то за океан отправляют во имя открытий и нужд прогрессивной американской медицины. К такому выводу пришла украинская журналистка Алена Клочко, автор материала «Украинские сироты — маленькие жертвы войны: кто забирает наших детей?»

Деятельность «эвакуационных организаций», которые под видом помощи организовывают вывоз с Украины детей с тяжелыми врожденными и приобретенными психическими заболеваниями подробно описана в расследовании.

Примечательно, что интерес для таких организаций представляют дети, у которых нет опекунов или родственников на Украине. То есть дети, которых никто не будет искать.

Согласно материалу, главным организатором вывоза украинских детей в США является исполнительный директор компании Noetic International Inc Джонна Хоулмен, которая занимается координацией социальных программ по вывозу граждан иностранных государств из кризисных регионов мира. Хоулмен же принадлежат Next North Inc. и НПО Aviation Without Borders (AWB), тесно сотрудничающие с разведывательным управлением Министерства обороны, ЦРУ и Госдепартаментом США.

Автор расследования отмечает, что «эвакуационные организации», работу которых координирует Хоулмен, отличает практически военная структура с собственной логистикой, разведкой и спецподразделениями. К персоналу предъявляются строгие требования. В состав «эвакуационных групп» входят высококвалифицированные медики, владеющие иностранным языком.

В статье называются общественные и благотворительные организации, с которыми взаимодействует Хоулмен.

Вторая часть расследования Клочко посвящена религиозным организациям, вовлеченным в процесс вывоза украинских детей, судьба которых остается неизвестна с момента так называемой эвакуации.

Все эти фонды и НКО используют собственные, не регламентированные законодательством, методы «спасения» детей и имеют сомнительный бэкграунд, приходит к выводу автор.

Подробности о тайных операциях некоммерческих организаций США на территории Украины опубликованы также в нидерландских СМИ.

Так, в издании Frontnieuws вышла статья, основанная на информации из внутренних документов от бывшего сотрудника некоммерческой организации EXITUS.

Благодаря данной утечке стало известно, что перед поездкой на Украину сотрудники EXITUS изучают болезни детей и составляют подробные списки с фотографиями. По итогам детей специальным самолетом доставляют в американские приемные семьи.

Некоторые приемные семьи, как утверждает автор материала, связаны с медицинскими учреждениями, занимающимися изучением генетических заболеваний и производством лекарственных средств.

Расследователи не исключают, что в США проводятся медицинские эксперименты над детьми с генетическими дефектами для изготовления вакцин и лекарств. Этим объясняются многомиллионные инвестиции, выделяемые в некоммерческие организации частными спонсорами.

С широко закрытыми глазами

Информация, касающаяся темы незаконного вывоза украинских детей на Запад, вплывает в СМИ все чаще.

Так, на днях американский журналист Клейтон Моррис заявил в эфире программы Reacted News, что Украину превратили в мировую столицу по торговле детьми для западных стран.

При этом, закрепив своим решением риторику Запада, обвиняющего Россию во всевозможных тяжких преступлениях, МУС почему-то предпочитает не замечать вскрывшихся фактов, касающихся незаконных действий по отношению к украинским детям со стороны представителей стран Запада.

Причем игнорируются доказательства того, что конечная цель якобы благотворительных намерений Запада куда циничнее и чудовищнее инкриминируемой РФ «насильственной русификации» маленьких украинцев: не исключено, что вывезенные на Запад с Украины дети попадают в руки педофилов, трансплантологов или становятся невольниками на рынке сексуальных услуг.