«Зарабатывают миллионы, не отдавая ни копейки государству». О чем глава СК предупредил блогеров

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин допустил, что в России могут быть инициированы новые уголовные дела о неуплате налогов в отношении популярных блогеров. Чтобы этого не произошло, они должны лишь соблюдать закон. Сейчас в России расследуется несколько громких дел в отношении инфлюенсеров, которые, по версии следствия, недоплатили налогов на солидные суммы. «Газета.Ru» вспоминает самые резонансные истории.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин считает, что популярные блогеры должны соблюдать законы наравне с другими гражданами страны. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

«Хотел бы подчеркнуть, что это (серия уголовных дел в отношении блогеров — «Газета.Ru») не некая тенденция — претензии к ним ничем не отличаются от претензий к любому другому бизнесу: для всех одни четкие и простые правила, которые необходимо соблюдать», — отметил он.

При этом и другие блогеры могут столкнуться с претензиями из-за неуплаты налогов, если не извлекут уроков из примеров коллег, заявил собеседник агентства.

«Некоторые зарабатывают миллионы в России, при этом не отдавая ни копейки государству, что в нынешней для страны ситуации недопустимо», — подчеркнул Александр Бастрыкин.

По его словам, экономические преступления — серьезная проблема России.

Напомним, недавно было инициировано несколько уголовных дел в отношении популярных блогеров.

Главная по успешности

До 26 октября под домашним арестом находится создательница проекта «Марафон желаний» Елена Блиновская. На ее страницу в Instagram (принадлежит Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена) сейчас подписано 5,2 млн человек.

Следствие считает, что Блиновская, используя схему «дробления» бизнеса, занизила свои доходы и не уплатила НДС и НДФЛ на 918 млн руб (с 2019 по 2021 год).

Под арестом блогер находится с апреля, когда ее задержали при попытке уехать в Белоруссию (при себе у нее также был билет в Ташкент). Блиновская на допросе полностью признала свою вину и раскаялась.

Пара счастливых

На свободе сейчас находится блогер Валерия (Лерчек) Чекалина и ее муж Артем, им лишь запрещены определенные действия, например, пользоваться интернетом и ночевать вне дома.

На страницу Лерчек в Instagram подписано 10,3 млн человек, основной контент блога — яркие картинки из жизни семьи и фотосессии.

Следствие обвиняет Чекалину в неуплате налогов на сумму 311 млн руб. и отмывании денег в размере 133 млн руб. Ее мужа — в пособничестве в уклонении от уплаты налогов.

«Валерия и Артем Чекалины еще 3 мая погасили всю задолженность перед государством и перечислили более 311 миллионов рублей на счета налоговых органов. Если быть точнее, то 311 043 030 рублей, то есть именно ту сумму, которая фигурировала в акте налоговой проверки и послужила основанием для возбуждения уголовного дела», — сообщал в мае источник StarHit.

Однако расследование дела продолжается, и прокуратура все же пытается добиться решения о помещении Лерчек под домашний арест.

Матерь Бложья

Ответственности избежала Александра Митрошина (называет себя Матерь Бложья; 4,1 млн подписчиков в Instagram; основная тематика — успешное ведение блога и его монетизация).

В марте следователи обвинили блогера в неуплате налогов на сумму свыше 120 млн рублей.

На момент возбуждения уголовного дела блогер уже проживала в Дубае, куда уехала из-за несогласия с проведением СВО.

В мае Митрошина в прямом эфире своего Instagram заявила, что погасила долг перед налоговой службой. Она уточнила, что сумма составила 127 млн рублей.

«Признаю свою ошибку, и действительно некоторые налоги были недоуплачены», — сказала блогер. По ее словам, ошибка в выплате налогов возникла, поскольку она «не уделила должное внимание сфере бухгалтерии и налогов».

Два «черных» списка

В апреле Telegram-канал Mash сообщал, что российские правоохранительные органы собираются проверить 32 блогера-миллионника на причастность к отмыванию денег и неуплату налогов. Среди подозреваемых якобы оказались телеведущая Регина Тодоренко, модель Оксана Самойлова, блогер Дина Саева, рэп-артистка Инстасамка, певец Егор Крид, инфлюенсер Гусейн Гасанов и другие. По данным Baza, Федеральная налоговая служба создала специальный отдел, который проверяет всех блогеров, чей годовой доход превышает 50 млн рублей.

23 июля Telegram-канал Mash заявил, что Федеральная налоговая служба России составила второй список блогеров и артистов, которых подозревают в махинациях с целью неуплаты или недоплаты налогов. Якобы в этот список попали более 100 человек. Официального подтверждения этой информации пока не было.