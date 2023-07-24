«Много веселился, даже не мог выйти из отеля». Почему отменили два концерта группы Джонни Деппа

Сразу два концерта европейского тура американской группы Hollywood Vampires оказались отменены. Шоу в Будапеште не состоялось, по данным СМИ, из-за ухудшения состояния здоровья Джонни Деппа (он играет в коллективе на гитаре), следующее — в Словакии — было отменено по техническим причинам. Источники венгерской газеты Blikk не исключили, что причиной отмены концерта в Будапеште было злоупотребление алкоголем.

«Непредвиденные обстоятельства»

Концерт Hollywood Vampires должен был пройти на Спортивной арене Будапешта (самой большой в стране) 18 июля. Однако всего за час до начала собравшимся сообщили, что концерт отменен.

«В связи с непредвиденными обстоятельствами «вампиры» отменили сегодняшнее выступление в Будапеште, — сообщил менеджмент группы через соцсети коллектива. — Все средства за билеты будут возвращены в полном объеме. Мы любим и ценим всех фанатов, которые приехали из ближнего и дальнего зарубежья, чтобы увидеть нас, и приносим искренние извинения».

Свой комментарий вечером опубликовали и организаторы концерта, компания Green Stage Production. По словам промоутеров, со своей стороны они были полностью подготовлены к концерту.

«Мы ведем переговоры о новой дате концерта», — говорится в сообщении.

Газета Blikk пообщалась с разочарованными фанатами, которые не дождались концерта. Зофи и Габор рассказали изданию, что получили билеты в качестве рождественского подарка в прошлом году. На концерт они приехали из-под города Кечкемет (около 80 км до Будапешта).

«Нам грустно, ведь Будапешт был предпоследней остановкой европейского турне Hollywood Vampires, поэтому мы не знаем, увидим ли еще когда-нибудь живое выступление Элиса Купера (еще один участник Hollywood Vampires, знаменитый американский музыкант, один из первых шок-рокеров — «Газета.Ru»), — сказал Габор репортеру Blikk.

Подозрения на Деппа

По информации газеты, причиной отмены концерта стало ухудшение здоровья 60-летнего актера, гитариста Hollywood Vampires. Согласно сведениям издания, Депп пропустил саундчек перед выступлением, однако это не вызвало подозрений, так как он делал это ранее.

«Все, что мы слышали, это то, что Депп слишком много веселился, даже не мог выйти из отеля. Мы также слышали, что ему вызвали врача, чтобы понять, не случилось ли с ним чего-то более серьезного, чем злоупотребление привычками рок-звезд», — рассказал собеседник Blikk.

К своей публикации таблоид приложил твит пользователя Chateau Bunny с фотографией Джонни Деппа, сделанной якобы за час до отмены концерта в Будапеште. На ней актер и музыкант идет с сигаретой во рту и стаканчиком в руках.

«Вот Джонни Депп выпивает за час до отмены своего концерта по «непредвиденным обстоятельствам». Да он, наверное, просто вырубился», — предположил владелец аккаунта.

Почему отменили концерт в Словакии

Спустя два дня «голливудские вампиры» были вынуждены отменить свой концерт в cловацкой Банска-Бистрице. На этот раз — по техническим причинам.

«Приехав на концертную площадку в Словакии, чтобы начать подготовку к сегодняшнему выступлению, мы быстро поняли, что строительство сцены не завершено, — обратилась группа к своим слушателям через официальный сайт. — Это небезопасно как для группы, так и для публики».

Участники Hollywood Vampires заявили, что расстроены неудачным поворотом событий и надеются вернуться с концертом в Словакию, когда позволит график.

«Эта отмена не связана с недавней отменой концерта в Будапеште, — заявил американский коллектив. — Мы можем заверить вас, что все участники группы в безопасности и здоровы. С нетерпением ждем встречи с вами в Польше, Германии и США в ближайшие дни».

Подобный инцидент случался в мае 2023 года. Тогда причиной переноса трех концертов послужила травма лодыжки Деппа.

«Врач посоветовал Джонни не путешествовать, — сообщала группа. — Он опустошен таким поворотом событий, но с нетерпением ждет возможности отдохнуть, чтобы все вампиры могли проявить себя с лучшей стороны в туре по Европе».