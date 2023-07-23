«Испугался, что ему попадет». Обвиняемый сообщил, зачем он поджег 15-летнюю девочку

Продолжается расследование уголовного дела о сожжении подростком 15-летней Ярославы Шиховой в Пермском крае. Накануне председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать его в Главное следственное управление СК России. По версии следствия, приятель пригласил девушку к себе домой «в отсутствие взрослых и иных лиц». Затем он облил ее горючей жидкостью и поджег.

Продолжается расследование уголовного дела о сожжении подростком 15-летней Ярославы Шиховой в Пермском крае. Накануне председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать его в Главное следственное управление СК России. Об этом ведомство сообщило на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Передать дело на федеральный уровень Бастрыкина заставило обращение местных жителей. По их мнению, жестокое преступление совершил не один, а несколько подростков. Группа пермяков, в которой насчитывалось более 20 человек, высказали свое недовольство ходом следствия и обратились в Информационный центр СК России.

«А.И. Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства провести служебную проверку в отношении руководителя и следователей СУ СК России по Пермскому краю. Исполнение поручений поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — также говорится в сообщении Следственного комитета.

Резонансное преступление произошло 8 июля в поселке Октябрьский на юге Пермского края. По версии следствия, приятель пригласил Ярославу Шихову к себе домой «в отсутствие взрослых и иных лиц». Затем он облил ее горючей жидкостью и поджег.

Девушку обнаружил машинист поезда, она лежала возле железнодорожных путей недалеко от дома подозреваемого. Железнодорожник передал сообщение дежурному станции, диспетчер вызвал скорую помощь и полицию.

«Она была полностью голая, в одних носках, — рассказал корреспонденту 59.ru сотрудник станции (он пожелал остаться анонимным). — Одежду не нашли. Вся ее голова была в крови, волосы были подгоревшие. При этом на теле не было крови. Ее били о рельс головой».

По всей видимости, экстренные службы прибыли на место достаточно быстро, поскольку вокруг еще горела трава. Девушка была в сознании, отвечала на вопросы врачей, назвала свое имя и дату рождения.

«Ее спросили: «Тебя били?», она говорит: «Нет», «Тебя изнасиловали?», она ответила: «Нет», — продолжает собеседник 59.ru. — Скорее всего, если ее били и насиловали, она это просто не понимала. Когда ее нашли, она не могла пошевелить ни руками, ни ногами. Я надеюсь, что она ничего не чувствовала».

Железнодорожник помог медикам перенести Ярославу на носилки.

«У девочки левая сторона тела, левая нога и рука была в ожогах. У нее кожа с рук слезала, когда ее пытались поднять», — говорит собеседник 59.ru.

Сотрудник станции, сославшись на медработников и полицейских, сказал 59.ru, что Ярославу все же изнасиловали.

«Ей заливали горючую жидкость в рот и туда [в область половых органов]. Они избавлялись от своих биологических следов», — считает железнодорожник.

Девушку в крайне тяжелом состоянии госпитализировали сначала в районную больницу, затем на вертолете перевезли в ожоговое отделение Городской клинической больницы им. С.Н. Гринберга в Перми. У нее было поражено 85% кожных покровов. Спустя десять дней она умерла.

«Таких больных можно выходить только одного из тысячи, — сказал в разговоре с «Комсомольской правдой — Пермь» заведующий ожоговым отделением ГБУЗ ПК Городская клиническая больница им. С.Н. Гринберга Андрей Бабиков. — Но мы не могли смотреть, как ребенок погибает и делали все, что от нас зависело… и даже свыше».

Специалист сказал, что самые современные клиники не могут похвастаться тем, что выхаживали пациентов с 85% ожогов. Только с 70-75%.

«Для этой девочки было сделано все, что только было возможно, но в данном случае у нас не получилось, мы не боги», — сказал врач.

На следующий день после поджога школьницы было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Однако после смерти девушки следователи переквалифицировали дело: сейчас подозреваемого обвиняют в покушении на убийство с особой жестокостью, он отправлен на два месяца в СИЗО.

По данным СМИ, поджигателем является 16-летний подросток, друг погибшей. «Комсомольская правда Пермь» пишет, что поджогу предшествовала вечеринка с употреблением алкоголя.

«Первый заместитель [руководителя регионального СК] сказал, что наркотиков у задержанного не оказалось в крови, а алкоголь был, — рассказала 59.ru участница встречи с первым замом руководителя следственного управления СК РФ по Пермскому краю Валерием Сафоновым. Он приезжал в Октябрьский, чтобы провести прием.

Участники встречи в разговоре с корреспондентом «Комсомолки» озвучили версию, которой придерживается подозреваемый (ее пересказал Сафонов):

«Обвиняемый утверждает, что у них с Ярославой был сексуальный контакт, причем по обоюдному согласию, — цитирует «Комсомолка» местных жителей. – Потом, по его версии, она выбежала из его дома и побежала в сторону рельсов, споткнулась, упала и ударилась головой. Он испугался, что ему попадет и поджег ее».