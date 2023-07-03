Поступить в вуз, взять ипотеку и оформить ДТП. Что может портал «Госуслуги» в 2023 году

Количество учетных записей на портале «Госуслуги» уже перевалило за 100 миллионов. Новых сервисов, а значит и поводов зайти на этот сайт с каждым годом становится больше. Ежемесячно государство оказывает гражданам России более 18 миллионов различных услуг в цифровом виде. Какие сервисы пользуются наибольшим спросом и что нового на госпортале? Разбираемся – в материале «Газеты.Ru».

За последние три года количество государственных услуг, полностью доступных в цифровом виде, увеличилось более чем в 10 раз. Федеральный портал развивается благодаря национальному проекту «Цифровая экономика», и в перспективе правительство планирует перевести в электронную форму 95 процентов социально значимых услуг.

Многие из них уже сегодня предоставляются в проактивном формате, когда государство само отслеживает наступление тех или иных жизненных ситуаций и предлагает гражданину свою помощь. Например, в 2022 году 600 тысяч выплат материнского капитала семьи получили именно так – без формальностей и заполнения документов.

Более трех миллионов заявлений в ЗАГС в 2022 году были поданы через «Госуслуги».

Самыми популярными на «Госуслугах», по словам главы Минцифры РФ Максута Шадаева, стабильно являются запросы, связанные с оформлением социальных выплат и различных льгот. За 2022 год через портал было оказано более 27 миллионов таких услуг, из них детские пособия оформили более 17 миллионов семей. Кроме того, почти 20 миллионов раз граждане записались к врачу и купили 18 миллионов билетов по Пушкинской карте. Более трех миллионов заявлений в ЗАГС – а это более трети от общего числа – также прошли через «Госуслуги».

По словам министра, широкое распространение получили и сервисы доступа к цифровым копиям документов. «Электронная трудовая, электронные больничные, цифровые копии СТС и водительских удостоверений, я уже не говорю про получение различных выписок. Более 10 миллионов запросов в месяц», – отметил Максут Шадаев.

Стать студентом проще с «Госуслугами»

Одним из главных рекордсменов по росту популярности стал суперсервис «Поступление в вуз онлайн», который также появился благодаря нацпроекту «Цифровая экономика». Впервые он был запущен летом 2020 года – в самый пик ковидной самоизоляции. На старте в работе сервиса принимали участие всего 54 учебных заведения, но на фоне повсеместных ограничений это все равно стало спасением для многих выпускников.

В 2023 году поступить онлайн можно в 1022 российских вуза.

«Поступление в вуз онлайн» позволяет молодым людям подать документы в высшее учебное заведение без личного посещения приемных комиссий, бумажных заявлений и очередей. В 2021 году сервисом воспользовались порядка 44,5 тысяч абитуриентов, в 2022 году их стало почти в восемь раз больше – 336 тысяч. Количество вузов, подключившихся к сервису, тоже постоянно растет. В 2023 году поступить онлайн можно уже в 1022 учебных заведения.

С помощью суперсервиса абитуриенты могут выбрать вузы для поступления, направить заявление о зачислении с приложением необходимых документов, которые «Госуслуги» подтянут автоматически, узнать о датах дополнительных вступительных испытаний, отследить свое место в конкурсных списках, управлять согласием на зачисление, вносить изменения в заявление, а также получить уведомление от вуза и узнать о зачислении. Сервис сводит к минимуму возможность совершения ошибки при подаче документов или забыть что-то из своих достижений.

Прием документов на поступление в 2023 году уже стартовал.

Чтобы воспользоваться онлайн-сервисом, абитуриенту достаточно зайти на портал «Госуслуги» под своей подтвержденной учетной записью.

«Поделиться документом»: как и зачем

Сбор и предоставление документов – это одна из самых раздражающих обязанностей: приходится делать ксерокопии, хранить в телефоне сканы на всякий случай. Но как ни старайся, каждый хоть раз в жизни сталкивался с ситуацией, когда нужного свидетельства не оказывается под рукой. С функцией «Поделиться документом», которая недавно появилась на «Госуслугах», таких неприятных ситуаций можно избежать.

close 100% Павел Бедняков/РИА Новости

Новый сервис доступен в мобильном приложении «Госуслуги», он позволяет в несколько кликов отправлять необходимые документы себе, супругу, родственнику или другому человеку, например, сотруднику отдела кадров на работе. Это можно сделать через смс, мессенджеры и электронную почту. Чтобы поделиться документом, нужно открыть мобильное приложение «Госуслуги», перейти в раздел «Документы», выбрать пункт «Личные документы» или «QR-коды документов» и способ отправки данных.

Поделиться документом можно в мобильном приложении «Госуслуги».

Переслать можно российский паспорт, СНИЛС, ИНН, адрес регистрации, различные свидетельства, например, о браке или рождении детей, загранпаспорт и военный билет. Также можно передавать QR-коды документов, например, свидетельство о регистрации автомобиля и сертификат о вакцинации от коронавируса.

Как оформить ДТП онлайн

В мобильном приложении «Госуслуги Авто» также действует сервис «Европротокол онлайн», с помощью которого автомобилисты могут оформить извещение о ДТП без вызова сотрудника полиции и заполнения бумажных бланков. Для этого оба участника происшествия должны иметь подтвержденные учетные записи на «Госуслугах».

Сервис сокращает среднее время оформления ДТП почти в два раза. Автовладельцам не нужно посещать офис страховой компании – извещение поступит туда автоматически в режиме онлайн. Еще одно преимущество сервиса – с «Европротоколом онлайн» нет риска совершения ошибок при вводе данных. Форма автоматически заполняется сведениями из «Госуслуг», что повышает вероятность возмещения ущерба от аварии.

Приложение «Госуслуги Авто» сокращает среднее время оформления ДТП почти в два раза.

Оформить ДТП онлайн можно только в том случае, если нет пострадавших и не причинен ущерб иному имуществу, кроме транспортных средств. Возможное возмещение ущерба от аварии составляет до 400 тысяч рублей, если участники ДТП сделали фотофиксацию повреждений и у них нет разногласий. До 100 тысяч рублей можно получить, если у водителей есть разногласия, но при этом оформлена фотофиксация, а также, если водители, у которых нет разногласий, отказались от фотофиксации повреждений.

Сервис «Европротокол онлайн» был запущен по национальному проекту «Цифровая экономика» благодаря совместной работе Минцифры, Банка России и страховых компаний.

Как записать ребенка в кружки и секции

Функция записи ребенка в кружки и секции появилась на портале «Госуслуги» в конце 2021 года и сейчас доступна практически во всех регионах России. Этот сервис не просто экономит время, которое раньше родителям приходилось тратить на поиск информации и сравнение разных программ, но и позволяет выбрать условия, максимально подходящие для конкретного ребенка.

Благодаря этой услуге можно узнать, какие преподаватели и тренеры ведут занятия, посмотреть на карте, где находятся образовательные учреждения, и подобрать группу, опираясь на возраст ребенка и расписание.

Чтобы записаться на дополнительные занятия, нужно выбрать свой регион, учебный год – текущий или следующий, и выбрать программу. На этом этапе можно применить фильтры и указать возраст ребенка, подходящее направление, специализацию и другие предпочтения. Можно посмотреть на карте, где находится секция. Далее нужно выбрать группу, дату начала занятий и способ оплаты, если занятия платные. После этого родители вводят данные ребенка и подтверждают запись.

Заявления на запись в кружки и секции рассматриваются в течение семи рабочих дней, но, если есть вступительные испытания, срок зачисления может увеличиться до 45 рабочих дней. Уведомление о записи ребенка в кружок придет в личный кабинет на «Госуслугах».

Многие услуги предоставляются в проактивном формате: государство само отслеживает наступление тех или иных жизненных ситуаций и предлагает гражданину свою помощь.

Если кружок платный, оплатить его можно будет с помощью электронного сертификата дополнительного образования. Такой сертификат формируется на «Госуслугах» автоматически если ребенку от 5 до 18 лет. С ним ребенок может посещать предпрофессиональные, социально значимые и другие программы, в том числе в частных организациях. Выпуск и номинал сертификата определяют муниципальные власти.

Как пояснили в Минпросвещения, благодаря введению таких сертификатов родители становятся участниками распределения бюджетных денег: программы, на которые будет направлено большее число сертификатов, получат дополнительное финансирование как наиболее востребованные.

«Госключ» всегда под рукой

Государство постоянно увеличивает набор услуг, для получения которых не нужен визит в госучреждение, получение справок и предъявление копий документов. Ключевым для масштабирования электронных сервисов стало приложение «Госключ», которое позволяет подписывать документы прямо на телефоне. Эту технологию Минцифры России также развивает по национальному проекту «Цифровая экономика».

Приложение можно скачать в RuStore, AppGallery, Google Play и App Store. Оно позволяет сформировать ключ и сертификат электронной подписи. Такой ключ создается, хранится и применяется только в приложении, с его помощью пользователь формирует электронную подпись под документом.

«Госключ» заработал в августе 2021-го. Сейчас более 2,5 млн пользователей уже воспользовались данным сервисом.

Приложения позволяет, к примеру, заключить договор с сотовым оператором, зарегистрировать бизнес, заключать договор купли-продажи автомобиля, недвижимости, кредитный договор, подписывать документы на платное обучение с вузом в рамках суперсервиса «Поступление в вуз онлайн».

Кроме того, Минцифры России запустило сервис, с помощью которого можно отправить документы с «Госуслуг» себе для подписания в «Госключе». Чаще всего им пользуются, чтобы заверить акты выполненных работ, расписки, договор аренды недвижимости и подряда, обращения в суд и т.д.

Все больше государственных услуг и коммерческих сервисов интегрируются с мобильной электронной подписью и это становится трендом в сфере IT и привычно для граждан иметь свой электронный ключ - «Госключ». Благодаря национальному проекту «Цифровая экономика» это бесплатно, просто и удобно.