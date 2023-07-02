Сотни людей искали пятилетнюю девочку. Спусти три дня в реке нашли тело

Спустя три дня в Оренбургской области завершилась масштабная операция по поиску пятилетний девочки, которая пропала в городе Сорочинск. Поисковики нашли ее тело в реке. Девочка вышла во двор собственного дома, пока бабушка отвлеклась на старшую внучку. Больше ребенка никто не видел. При этом калитка участка была заперта. По мнению матери ребенка, дочь могли похитить.

Тело пятилетней девочки, которая 30 июня ушла со двора своего дома в городе Сорочинск Оренбургской области и пропала, обнаружили в водоеме. Ребенка искали все три дня, поисковики работали круглосуточно.

«Сегодня в ходе проведения поисковых мероприятий на водной глади недалеко от берега реки Самара обнаружено тело ребенка без видимых признаков криминальной причины наступления смерти», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Ранее было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»).

Как следует из объявления поискового отряда «ЛизаАлерт», девочка пропала 30 июня 2023 года. Поиски начались в тот же день. По неподтвержденным данным, у девочки расстройство аутистического спектра.

Урал56.ру пишет, что в день исчезновения она находилась под присмотром бабушки. Ребенок играл во дворе дома по улице Набережная. Ненадолго бабушка отвлеклась на старшую внучку, в этот момент младшая исчезла.

«Когда разговаривали с бабушкой, она сказала, что редко оставляет ее одну, всегда под присмотром. Просто здесь вышло так, что старшая внучка болеет, и она пошла мерить ей температуру», — поделилась сотрудница «ОренСпаса».

Как рассказывал «Подъёму» один из активистов поисково-спасательной операции Дмитрий Митрошин, поиски велись круглосуточно, без ночных перерывов. В темное время использовались громкоговорители, для чего был записан голос мамы.

В поисково-спасательной операции, помимо сотрудников служб, участвовали волонтеры «ЛизаАлерт» из Самарской области и поисковики из ПСО «ОренСпас». Девочку искали и в городе, и в лесном массиве.

Ежедневно выходили более 500 человек. На реках работали водолазы, в воздух поднимали квадрокоптеры, привлекались кинологи с собаками.

Власти района призвали всех, у кого есть камеры у дома или видеорегистратор в машине, просмотреть записи за последние три дня.

Что могло произойти

По основной версии следствия, девочка сама решила уйти за пределы двора, а после не смогла найти дорогу назад и начала блуждать. Мать ребенка Галина Целовальникова в свою очередь считает, что дочь могли похитить.

«У нас частная территория. Там двор не весь огорожен забором. И у нас лес тут. Сад выходит на лес, на речку. Может, кто-то ее украл. Сейчас хоть что будешь думать», — заявила она в эфире РЕН ТВ.

Женщина также добавила, что когда бабушка обнаружила пропажу девочки, калитка была закрыта.

Утром 2 июля волонтеры обнаружили в лесу мягкие игрушки, выставленные в ряд, и рыболовные сети. Имеет ли находка какое-либо отношение к девочке, пока неизвестно. Впрочем, в ПСО «ОренСпас» не считают, что плюшевые животные могут дать какую-то зацепку и помочь в расследовании дела.

«Подобные находки у нас бывают на каждом поиске, мы находим массу странных вещей. Детские игрушки на задворках частного сектора Сорочинска обыкновенная свалка. По словам местных жителей, старых плюшевых медведей и оленей принесли дети и они находятся там давно», — заявили «Оренбург Медиа» в ПСО.