Сотни людей искали пятилетнюю девочку. Спусти три дня в реке нашли тело

Тело пятилетней девочки, которая 30 июня ушла со двора своего дома в городе Сорочинск Оренбургской области и пропала, обнаружили в водоеме. Ребенка искали все три дня, поисковики работали круглосуточно.
«Сегодня в ходе проведения поисковых мероприятий на водной глади недалеко от берега реки Самара обнаружено тело ребенка без видимых признаков криминальной причины наступления смерти», — говорится в сообщении.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Ранее было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»).
Как следует из объявления поискового отряда «ЛизаАлерт», девочка пропала 30 июня 2023 года. Поиски начались в тот же день. По неподтвержденным данным, у девочки расстройство аутистического спектра.
Урал56.ру пишет, что в день исчезновения она находилась под присмотром бабушки. Ребенок играл во дворе дома по улице Набережная. Ненадолго бабушка отвлеклась на старшую внучку, в этот момент младшая исчезла.
«Когда разговаривали с бабушкой, она сказала, что редко оставляет ее одну, всегда под присмотром. Просто здесь вышло так, что старшая внучка болеет, и она пошла мерить ей температуру», — поделилась сотрудница «ОренСпаса».
Как рассказывал «Подъёму» один из активистов поисково-спасательной операции Дмитрий Митрошин, поиски велись круглосуточно, без ночных перерывов. В темное время использовались громкоговорители, для чего был записан голос мамы.
В поисково-спасательной операции, помимо сотрудников служб, участвовали волонтеры «ЛизаАлерт» из Самарской области и поисковики из ПСО «ОренСпас». Девочку искали и в городе, и в лесном массиве.
Ежедневно выходили более 500 человек. На реках работали водолазы, в воздух поднимали квадрокоптеры, привлекались кинологи с собаками.
Власти района призвали всех, у кого есть камеры у дома или видеорегистратор в машине, просмотреть записи за последние три дня.
Что могло произойти
По основной версии следствия, девочка сама решила уйти за пределы двора, а после не смогла найти дорогу назад и начала блуждать. Мать ребенка Галина Целовальникова в свою очередь считает, что дочь могли похитить.
«У нас частная территория. Там двор не весь огорожен забором. И у нас лес тут. Сад выходит на лес, на речку. Может, кто-то ее украл. Сейчас хоть что будешь думать», — заявила она в эфире РЕН ТВ.
Женщина также добавила, что когда бабушка обнаружила пропажу девочки, калитка была закрыта.
Утром 2 июля волонтеры обнаружили в лесу мягкие игрушки, выставленные в ряд, и рыболовные сети. Имеет ли находка какое-либо отношение к девочке, пока неизвестно. Впрочем, в ПСО «ОренСпас» не считают, что плюшевые животные могут дать какую-то зацепку и помочь в расследовании дела.
«Подобные находки у нас бывают на каждом поиске, мы находим массу странных вещей. Детские игрушки на задворках частного сектора Сорочинска обыкновенная свалка. По словам местных жителей, старых плюшевых медведей и оленей принесли дети и они находятся там давно», — заявили «Оренбург Медиа» в ПСО.