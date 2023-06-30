«По местной традиции сварил внутренности лошади и съел»: как в Туву пришла сибирская язва

В Туве местный житель был госпитализирован с клиническими признаками сибирской язвы. В регионе введен карантин. Медики проверяют еще девять человек, которые могли инфицироваться. По неподтвержденным данным, у лошади были судороги, поэтому хозяин и решил забить ее. В настоящее время въехать в село Бижиктиг-Хая, где зафиксировали сибирскую язву, нельзя из-за введенного карантина. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

У 24-летнего жителя села Бижиктиг-Хая в Туве диагностировали сибирскую язву. С 30 июня и до особого распоряжения в Барун-Хемчикском районе и в городе Ак-Довурак ввели карантин.

«В настоящее время молодой человек госпитализирован в республиканскую инфекционную больницу и получает всю необходимую медицинскую помощь. По информации Минздрава Тувы, состояние больного оценивается как тяжелое», — сообщают республиканские власти.

На месте эпидочага в настоящее время проводятся все необходимые санитарно-эпидемиологические и противоэпизоотические мероприятия. Работает оперативный штаб. В карантинной зоне запрещены ярмарки «выходного дня» и другие мероприятия с животными.

Службы ветеринарии в свою очередь обследуют животных в очаге заражения и при необходимости проводят вакцинацию.

Власти региона напоминают, что ранними симптомами заболевания являются головная боль, головокружение, озноб, повышение температуры до 38-39°С и выше. Затем присоединяются острая режущая боль в животе, кровавые понос и рвота. Инкубационный период занимает 1-5 дней. Заболевание имеет высокую летальность.

При малейших признаках недомогания, схожих с признаками заболевания при сибирской язве, необходимо незамедлительно обращаться к врачам.

Как установили сотрудники ​​ГНЦ прикладной микробиологии и биотехнологии, «споровая форма возбудителя сохраняет активность вне живого организма около 250 лет». По другим исследованиям — более 1300 лет. При этом сейчас в России 1499 сибиреязвенных скотомогильников остаются заброшенными, подсчитали в Россельхознадзоре.

Больное животное

Как установила прокуратура, 23 июня на чабанской стоянке Бижиктиг-Хая производился убой лошади для сдачи мяса. Симптомы у мужчины, участвовавшего в забое, появились 29 июня.

Как передает Mash, заразившийся сибирской язвой тувинец после забоя сварил внутренности лошади и съел их — в Туве существует соответствующая традиция.

По неподтвержденной информации, у животного были симптомы заболевания: именно из-за начавшихся у лошади судорог было решено забить ее.

Кроме госпитализированного кочевника на сибирскую язву проверяют еще девять человек. Установлено, что мясо конины без ветеринарного свидетельства купил житель Ак-Довурака, мясо удалось изъять.

Подъезд к селу Бижиктиг-Хая, где зафиксировали сибирскую язву, перекрыт.