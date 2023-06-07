Чиновницу в камуфляже подозревают в поджоге военкомата. У нее нашли канистру и тряпки

Во Владимире чиновница подожгла ворота военкомата, бросив в них три бутылки «коктейля Молотова», утверждает Telegram-канал Shot. По данным источников местных СМИ, женщину могли обманом вынудить на этот поступок. Точные мотивы ее действий устанавливают правоохранительные органы. За последний месяц это не первый случай попытки поджога объектов российского Минобороны. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Во Владимире начальница отдела финансирования Министерства архитектуры и строительства региона Жанна Романовская метнула три «коктейля Молотова» в местный военкомат, пишет Telegram-канал Shot. 55-летняя чиновница, одетая в камуфляжную форму, подъехала к комиссариату по Ленинскому району на машине. Она бросила в здание три бутылки с горючим, в результате загорелись ворота, но их быстро потушили охранявшие военкомат полицейские.

Романовскую задержали, с ней работают силовики, пишет Shot. По данным Telegram-канала, у женщины изъяли пятилитровую канистру и несколько тряпок.

Местный телеканал «Зебра ТВ» со ссылкой на свои источники сообщает, что женщина могла стать жертвой телефонных мошенников. Якобы они обещали ей списание многомиллионных долгов по кредитам — в обмен на то, что она подожжет военкомат.

Официального подтверждения этой информации не поступало.

Поджоги и другие диверсии

В начале июня агентство ТАСС сообщило, что сотрудники ФСБ по Челябинской области задержали жителя Магнитогорска, который, по версии правоохранительных органов, собирался поджечь военкомат и оборудование на участке железной дороги.

Следственный отдел ФСБ возбудил в отношении задержанного уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК России «Покушение на террористический акт» и ст. 281 УК РФ «Диверсия». Максимальное наказание по ним — до 20 лет лишения свободы и пожизненное соответственно.

Источник агентства заявил, что подозреваемый действовал в интересах спецслужб Украины, ему якобы пообещали материальное вознаграждение.

6 июня Петродворцовый районный суд Петербурга приговорил студента Виктора Мельникова к 1,5 года лишения свободы в колонии-поселении. Его признали виновным по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». По версии следствия, 21 сентября 2022 года он поджег в Ломоносове помещение, которое располагалось в здании, принадлежащем Северо-Западному территориальному управлению имущественных отношений Минобороны. В результате был нанесен ущерб на сумму не менее 250 тыс. рублей.

Осужденный в полном объеме возместил убытки. Помимо заключения, суд назначил Мельникову амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра.

22 мая ФСБ совместно с МВД России задержала 25-летнего жителя Оренбургской области. По данным правоохранительных органов, он готовил теракты в военкомате Орска и отделе ФСБ по указанию украинских спецслужб. Утверждалось также, что мужчина намеревался поджечь шкаф релейной защиты и автоматики железнодорожной станции «Новотроицкая» Южно-Уральской железной дороги. Далее, уверены в ФСБ, россиянин хотел перейти на сторону ВСУ, чтобы принять участие в боевых действиях против российской армии на Украине. Оперативники нашли на окраине Новотроицка тайник, в котором хранились компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Задержанный, как заявили в ФСБ, признался в своих намерениях. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ «Приготовление к теракту».

«Люди с Украины связались со мной и предложили с ними сотрудничать. Я должен был поджечь релейный шкаф, чтобы остановить работу железнодорожной станции», – сказал он на допросе, кадры с котором выложили спецслужбы.