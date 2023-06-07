Чиновницу в камуфляже подозревают в поджоге военкомата. У нее нашли канистру и тряпки

Во Владимире начальница отдела финансирования Министерства архитектуры и строительства региона Жанна Романовская метнула три «коктейля Молотова» в местный военкомат, пишет Telegram-канал Shot. 55-летняя чиновница, одетая в камуфляжную форму, подъехала к комиссариату по Ленинскому району на машине. Она бросила в здание три бутылки с горючим, в результате загорелись ворота, но их быстро потушили охранявшие военкомат полицейские.
Романовскую задержали, с ней работают силовики, пишет Shot. По данным Telegram-канала, у женщины изъяли пятилитровую канистру и несколько тряпок.
Местный телеканал «Зебра ТВ» со ссылкой на свои источники сообщает, что женщина могла стать жертвой телефонных мошенников. Якобы они обещали ей списание многомиллионных долгов по кредитам — в обмен на то, что она подожжет военкомат.
Официального подтверждения этой информации не поступало.
Поджоги и другие диверсии
В начале июня агентство ТАСС сообщило, что сотрудники ФСБ по Челябинской области задержали жителя Магнитогорска, который, по версии правоохранительных органов, собирался поджечь военкомат и оборудование на участке железной дороги.
Следственный отдел ФСБ возбудил в отношении задержанного уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК России «Покушение на террористический акт» и ст. 281 УК РФ «Диверсия». Максимальное наказание по ним — до 20 лет лишения свободы и пожизненное соответственно.
Источник агентства заявил, что подозреваемый действовал в интересах спецслужб Украины, ему якобы пообещали материальное вознаграждение.
6 июня Петродворцовый районный суд Петербурга приговорил студента Виктора Мельникова к 1,5 года лишения свободы в колонии-поселении. Его признали виновным по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». По версии следствия, 21 сентября 2022 года он поджег в Ломоносове помещение, которое располагалось в здании, принадлежащем Северо-Западному территориальному управлению имущественных отношений Минобороны. В результате был нанесен ущерб на сумму не менее 250 тыс. рублей.
Осужденный в полном объеме возместил убытки. Помимо заключения, суд назначил Мельникову амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра.
22 мая ФСБ совместно с МВД России задержала 25-летнего жителя Оренбургской области. По данным правоохранительных органов, он готовил теракты в военкомате Орска и отделе ФСБ по указанию украинских спецслужб. Утверждалось также, что мужчина намеревался поджечь шкаф релейной защиты и автоматики железнодорожной станции «Новотроицкая» Южно-Уральской железной дороги. Далее, уверены в ФСБ, россиянин хотел перейти на сторону ВСУ, чтобы принять участие в боевых действиях против российской армии на Украине. Оперативники нашли на окраине Новотроицка тайник, в котором хранились компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Задержанный, как заявили в ФСБ, признался в своих намерениях. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ «Приготовление к теракту».
«Люди с Украины связались со мной и предложили с ними сотрудничать. Я должен был поджечь релейный шкаф, чтобы остановить работу железнодорожной станции», – сказал он на допросе, кадры с котором выложили спецслужбы.