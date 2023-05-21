«Петя любил меня такой, какая я есть»: умер муж певицы Гурцкой замглавы Минобрнауки Кучеренко

При возвращении из рабочей поездки в Москву замминистру науки и высшего образования Петру Кучеренко стало плохо на борту самолета Гавана-Москва. Командир судна совершил экстренную посадку в Минеральных Водах, но врачам не удалось спасти чиновника. Коллеги характеризуют его как отзывчивого и компетентного человека. С 2005 года Кучеренко женат на заслуженной артистке России Диане Гурцкой. У них есть 15-летний сын.

На 47-м году жизни скончался статс-секретарь – замминистра науки и высшего образования России Петр Кучеренко, сообщили в ведомстве. 20 мая ему, по словам коллег, стало плохо в самолете на обратном пути из рабочей командировки с Кубы.

«Борт приземлился в городе Минеральные Воды, где врачи пытались оказать помощь, но спасти Петра Александровича не удалось. Приносим глубокие соболезнования родным и близким Петра Александровича», – говорится в сообщении Минобрнауки.

В пресс-службе Минздрава Ставропольского края ранее сообщали, что на борту самолета Гавана-Москва одному из пассажиров (имя не названо) стало плохо. После этого командир воздушного судна экстренно посадил самолет в городе Минеральные Воды.

«По запросу экипажа в аэропорт незамедлительно была направлена бригада скорой медицинской помощи. Врачи поднялись на борт сразу после приземления и начали проводить реанимационные мероприятия. Медики сделали все возможное, чтобы спасти пациента, но, к сожалению, он скончался», – цитирует НТВ заявление краевого Минздрава.

Возможно, его смерть связана с проблемами с сердцем, предполагает Telegram-канал «Звезды». Экспертиза состоится 24 мая.

В состав российской делегации, помимо Кучеренко, входили вице-премьер Дмитрий Чернышенко и замглавы латиноамериканского департамента МИД Андрей Гуськов. На острове их сопровождал российский посол Виктор Коронелли.

Делегаты в рамках поездки посетили Гаванский университет вместе с главой кубинского Министерства образования Вальтером Балухой и ректором Мириам Никадо Гарсией. Чернышенко поручил организовать обмен студентов России и Кубы.

Слова соболезнования в соцсетях уже выразила сенатор Ирина Рукавишникова.

«Ушел порядочный человек и настоящий профессионал. Он был сильным, честным и искренним. Светлая память», – написала она.

Ее коллега Владимир Круглый отметил, что Кучеренко несмотря на свою загруженность, «всегда находил время на обстоятельный разговор по всем проблемам», с которыми сенатор к нему обращался.

«Это ужасная потеря. Он был исключительно порядочным человеком, открытым и очень компетентным», – вспоминает Круглый в своем Telegram-канале.

Кучеренко родился 3 мая 1977 года. В 1999-2001 году был помощником депутатов Госдумы и Совфеда. В 2001 году окончил РУДН по специальности «Юриспруденция». Затем работал адвокатом, преподавателем в РУДН.

В течение шести лет (2014–2020 гг.) Кучеренко руководил аппаратом комитета по конституционному законодательству и государственному строительству в Совфеде. В 2020 году его назначили замминистра науки и высшего образования, а статс-секретарем — в июне 2021-го.

У Кучеренко также есть медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», его чин – действительный государственный советник 2-го класса.

В 2005 году, будучи адвокатом, он женился на певице Диане Гурцкой. Свадьба была пышная. Спустя два года у семейной пары появился сын Константин, в июне этого года ему исполнится 16 лет, он учится в Гнесинском музучилище.

В одном из своих интервью в 2022 году заслуженная артистка России рассказывала о первом свидании с Петром Кучеренко.

«Когда мы только начали встречаться, я стеснялась. Сидела, думала: «А вдруг он заметит?» Мы с ним пошли в кино, потом в кафе. С нами был мой брат. Петя говорит: «Ешь тортик, вкусный», — а мне так стыдно было, я жутко стеснялась!» – рассказала Диана Гурцкая.

Но брат не выдержал и сказал: «Диана, чего ты стесняешься? Петя знает, что ты не видишь! Что тут такого?»

Певица отметила, что ее брат был прав. «Петя полюбил меня такой, какая я есть», – сказала она.

Чиновник делал все для любимой жены и сына. В то же время он отмечал непростой нрав супруги: «Я холерик по своей природе, я быстро завожусь, поэтому вспыхнуть и поссориться можно из-за чего угодно. Но я отходчивый и всегда первый иду мириться. Диана, конечно, в этом плане очень тяжелый человек, она будет дуться до последнего, будет вздыхать картинно. Это даже забавно».

Родной брат Дианы Гурцкой Роберт заявил журналистам, что сейчас, после смерти мужа, она не готова к разговору. «Какой комментарий она даст сейчас? Вы же понимаете, она «мертвая» сейчас сама», — сказал он MSK1.RU.