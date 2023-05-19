«Тормозят инфраструктурные проекты»: почему Greenpeace стал нежелательным в России

Генпрокуратура России признала деятельность Greenpeace нежелательной в России. По мнению прокуроров, международная НКО угрожает «основам конституционного строя и безопасности» РФ. Кроме того, природоохранная деятельность якобы «фактически сопровождается продвижением политической позиции и подрывом его экономических основ». «Гринпис»* ранее указал на возможное принятие Госдумой закона, позволяющего вырубку охраняемых лесов вокруг Байкала.

Деятельность международного некоммерческого фонда Greenpeace признана нежелательной в России. Об этом решении сообщила Генпрокуратура РФ.

«Деятельность международной неправительственной некоммерческой организации Greenpeace International (организация признана в РФ нежелательной) <…> представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении надзорного органа.

По мнению прокуроров, в России природоохранная деятельность «Гринписа» сопровождается «активным продвижением политической позиции, попытками вмешательства во внутренние дела государства и направлена на подрыв его экономических основ».

Кроме того, в Генпрокуратуре указали, что «Гринпис» часто мешает реализовывать российскому государству свои программы «путем информационных кампаний и несогласованных массовых публичных акций» — чтобы помешать «осуществлению выгодных стране инфраструктурных и энергетических проектов».

Согласно заявлению Генпрокуратуры, фонд Greenpeace также финансирует деятельность юрлиц-иноагентов и добивается изменения российского законодательства «в ущерб интересам нашего общества и граждан».

«С начала специальной военной операции РФ по демилитаризации и денацификации Украины активисты «Гринписа» занимаются антироссийской пропагандой, призывают к дальнейшей экономической изоляции нашей страны и ужесточению санкционных мер», — также говорится в заявлении Генпрокуратуры.

Ведомство уже направило сведения о решении Минюсту РФ для включения Greenpeace в список «нежелательных организаций».

Официально «Гринпис в России» пока не прокомментировал сообщение Генпрокуратуры РФ. Последняя публикация в Telegram-канале фонда на момент публикации материала гласит о законопроекте № 161119-8 в Госдуме, «который снимает запрет на сплошные рубки вокруг Байкала» и якобы угрожает 68% лесов в Центральной экологической зоне озера.

8 ноября 2022 года депутаты Госдумы изъявили намерение обратиться к Генеральной прокуратуре с предложением признать деятельность международной природоохранной организации Greenpeace нежелательной на территории России. Об этом сообщил депутат Александр Якубовский от фракции «Единая Россия» в своем Telegram-канале. Парламентарий напомнил, что организация не подпадает под действие закона об иностранных агентах. В разговоре с «Газетой.Ru» Якубовский заявил, что Greenpeace на 70% финансируется из фондов недружественных стран, а ее активисты занимаются пикетированием предприятий-экспортеров и устраивают акции протеста.

«Мы сталкивались и продолжаем сталкиваться с тем, что Greenpeace, занимающийся деятельностью на территории России, пытается манипулировать общественным мнением и деструктивно влиять на общественные настроения. Прикрываясь благими намерениями, они вводят в заблуждение людей, в том числе и настоящих экологов, общественников, волонтеров, которые искренне болеют за свое дело. Отмечу, что как раз таких людей мы всегда поддерживаем.

Но еще раз подчеркну, что забота об экологии не должна идти вразрез с интересами нашего государства. В случае с Greenpeace мы видим именно такую картину. Существует большой перечень важных для нашей страны инфраструктурных проектов, которые Greenpeace путем планомерного создания негативного фона пытается затормозить», — объяснил свою позицию Якубовский.

Депутат также прокомментировал заявление российского отделения Greenpeace, где попытку лишить его легального статуса в РФ связали «с намерениями некоторых предпринимателей и их разнообразных лоббистов нажиться на бесконтрольном использовании природных ресурсов России».

«Ни для кого не секрет, что именно природные богатства нашей страны были и остаются в зоне интересов транснациональных корпораций. Это лакомый кусок для других государств, для мирового капитала. На мой взгляд, говоря об освоении ресурсов России, необходимо, чтобы это было экологично для окружающей среды, а если вред наносится, то он должен быть компенсирован. Кстати, подчеркну, что несмотря ни на какое международное давление и ситуацию, которая сейчас в мировом сообществе, наша страна не свернула ни один экологический проект. Мы очень ответственно относимся к своим обязательствам. Поэтому если говорить о комментарии Greenpeace — это обычный популизм и очередная попытка организации выдать черное за белое», — заключил он.

Российское отделение Greenpeace тогда прокомментировало инициативу парламентариев.

«Чем российский Гринпис угрожает России, наши оппоненты не уточняют. Мы со своей стороны не раз заявляли, что всегда действовали исключительно в интересах России и ее граждан, наша главная цель – бороться с такими вызовами, как изменение климата и угрозы биоразнообразию», — говорится в заявлении.