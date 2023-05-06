Минздрав предлагает запретить продажу крепкого алкоголя после 20:00 и до 11:00

Министерство здравоохранения изучает возможность введения новых антиалкогольных мер. Среди них — запрет продавать крепкие напитки с 20:00 до 11:00 и увеличение минимального возраста для покупки таких напитков до 21 года. В ведомстве обеспокоены превышением запланированных показателей по розничным продажам алкоголя и сигарет за 2022 год, а также ростом алкогольной зависимости среди сельских жителей.

В России могут запретить продавать крепкий алкоголь с 20:00 до 11:00, следует из отчета Министерства здравоохранения об итогах работы за 2022 год, который приводит РИА Новости.

В документе Минздрава говорится, что в прошлом году розничные продажи алкоголя на душу населения в литрах этанола составили 6,44, хотя плановое значение было 6,22.

«Превышение запланированных показателей по розничным продажам алкоголя и сигарет на душу населения ставит новые задачи перед проектом по формированию здорового образа жизни, а также по системным антиалкогольным и антитабачным мерам», — к такому выводу приходит министерство.

Помимо сокращения времени продажи алкогольной продукции, Минздрав предлагает увеличить минимальный возраст, с которого гражданин может купить крепкий алкоголь (свыше 17,5 градусов). Сейчас он составляет 18 лет, его предлагают поднять до 21 года.

Также ведомство рассматривает установление запрета на рекламу крепких спиртных напитков и запрета демонстрации товарных знаков алкогольной продукции в музыкальных клипах и композициях, сериалах и фильмах, видеоблогах и подкастах, а также других вновь создаваемых аудиовизуальных произведениях.

Среди прочих инициатив ведомства — наделение муниципалитетов правом вводить ограничения на продажу алкоголя в выходные и праздники.

Потребление алкоголя в России

По данным Росалкогольрегулирования, совокупные розничные продажи алкоголя, включая пиво и пивные напитки, за весь 2022 год выросли примерно на 1% год к году, до 1 млрд дал.

По итогам I квартала 2023 года производство алкоголя (без учета пива, сидра и пивных напитков) в России выросло на 0,1% по сравнению с 2022 годом и составило 38,5 млн дал. Вместе с тем производство водки упало на 8,5% до 15,9 млн дал. В то же время производство ликеро-водочных изделий крепостью более 25% увеличилось на 24,8% и составило 3,049 млн дал.

Несмотря на то, что с 2008 года потребление алкоголя россиянами упало на 40%, по данным Минздрава, в конце 2022 года ведомство заявило о росте синдрома зависимости от алкоголя среди сельского населения на 7% по сравнению с 2021 годом.

По действующим законам алкоголь в магазинах можно приобрести в период с 08:00 до 23:00, однако регионы могут устанавливать более жесткие требования. Так, в Тюменской области алкогольные напитки нельзя купить с 21:00 до 8:00, в Алтайском крае — с 21:00 до 9:00, в Приморье запрет действует с 22:00 до 10:00 и в некоторые праздники, в том числе День защиты детей 1 июня и День знаний 1 сентября. В Санкт-Петербурге запрещено продавать спиртное с 22:00 до 11:00.

В России не впервые предлагают на федеральном уровне сократить период продажи алкоголя или поднять возраст, с которого разрешается покупать спиртные напитки. При этом в январе 2022 года в беседе с РБК депутаты Госдумы отмечали, что в России уже есть законодательство, регулирующее продажу алкоголя в определенные дни, а установленное ограничение оборота такой продукции утром и вечером и так работает нормально.

Минздрав ранее уже предлагал повысить с 18 лет до 21 года минимальный возраст, необходимый для покупки крепкого алкоголя. Однако в 2019 году инициативу раскритиковали Минфин и Минэкономразвития. В министерствах заявили, что мера окажется неэффективной, а также может существенно ограничить работу магазинов и поспособствовать росту теневого рынка алкогольной продукции.

В Ассоциации компаний розничной торговли в свою очередь предупреждали о риске роста потребления контрафакта.