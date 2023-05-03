«Порезали парня и девушку, могу показать где». Что известно об убийстве аниматоров на Кубани

В Следственном комитете сообщили о задержании в Краснодарском крае трех мужчин 30, 31 и 45 лет, которые подозреваются в убийстве аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко, которые пропали 28 апреля по дороге домой. По версии следствия, задержанные убили молодых людей из корыстных побуждений, сняв с их счетов более 180 тыс. рублей. Тело Кирилла Чубко уже нашли. Где находится тело его коллеги, пока неизвестно. Подробности обстоятельств случившегося — в материале «Газеты.Ru».

В Краснодаре, Тихорецком и Апшеронском районах задержаны трое мужчин, подозреваемых в убийстве аниматоров 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летней Татьяны Мостыко. В заявлении СК их имена, как и имена подозреваемых, не указываются, но по обстоятельствам дела можно сделать вывод, что речь идет именно об этой трагедии.

«Мы порезали парня и девушку, я могу показать, где это находится», – заявил один из задержанных на видео, опубликованном следственным управлением. Судя по кадрам, тела закопали в лесу.

Сообщается, что «обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти», «место сокрытия тела девушки устанавливается».

close 100% Кирилл Чубко и Татьяна Мостыко СУ СК по Краснодарскому краю

Задержанных подозревают в убийстве из корыстных побуждений (п.п.«а,з» ч.2 ст.105 УК РФ).

«По версии следствия, вечером 28 апреля 2023 года 30, 31 и 45-летний подозреваемые и потерпевшие оказались на одном участке автодороги вблизи станицы Березанской Выселковского района», – говорится в сообщении Telegram-канала СУ СКР по Краснодарскому краю.

Следователи считают, что предполагаемые преступники увидели мужчину и девушку, «одиноко стоящих на трассе в темное время суток на автомобиле иностранного производства». После этого они, как предполагается, «решили убить их в целях завладения принадлежащими им денежными средствами и другими ценностями».

«Реализуя задуманное, они напали на потерпевших и завладели наличными денежными средствами и банковскими картами, получив доступ к возможности проведения банковских операций по ним», – говорится в посте.

Правоохранители пришли к выводу, что фигуранты сняли со счетов потерпевших более 180 тыс. рублей в нескольких банкоматах. «Похитив денежные средства, злоумышленники совершили убийство мужчины и девушки. В целях уничтожения следов преступлений подозреваемые сокрыли тела потерпевших и сожгли автомобиль мужчины», – отметили в СК.

Как пишет местное издание 93.ru, предположительно, один из фигурантов — рецидивист Демьян Кеворкьян. В 2016 году 24-летнего Кеворкьяна осудили на 18 лет колонии строгого режима за похожие разбои на дороге. Мужчина 1991 года рождения сейчас должен был отбывать срок, но оказался на свободе. Ряд СМИ предполагает, что он участвовал в спецоперации в составе ЧВК «Вагнер», после чего освободился.

Якобы этого мужчину задержали 1 мая на Тургеневском мосту. Сначала он отказался давать показания, но после начал сотрудничать со следствием и признался в причастности к исчезновению аниматоров, пишет портал 93.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Издание «Россия.Кубань» сообщало ранее, что тело 19-летней Татьяны Мостыко нашли, но официального подтверждения этой информации не было.

Что произошло?

Вечером 28 апреля Кирилл Чубко и Татьяна Мостыко возвращались домой в Усть-Лабинский район после работы – молодые люди были аниматорами на дне рождения.

Предполагается, что на трассе Выселковском районе в районе станицы Крыловской они пробили колесо на своем автомобиле Hyundai и перестали выходить на связь. Об этом Кирилл сообщил своей жене Дарье. Он попросил не готовить ужин, потому что «не знает, когда окажется дома, потому что пробил колесо на трассе».

«Около 22:00 Кирилл рассказал жене, что приехал к своему одногруппнику в станицу Березанскую забрать колесо для замены. Туда его подвезли парни, которые тоже повредили машину, но уже починили ее и решили помочь», – пишет 93.ru со ссылкой на слова супруги аниматора.

Спустя почти два часа мужчина вновь позвонил Дарье. На этот раз он с коллегой сидели в машине и ждали, когда пройдет дождь, чтобы заменить колесо. Тогда же он рассказал жене, что машина попала в яму, и у него погнулись два диска и лопнула шина. Спустя час женщина написала сообщение мужу, он не ответил, и она легла спать.

Дарья проснулась около 6 утра, пишет портал 93.ru, мужа дома не было, как и ответа на сообщение. На телефон Кирилл не отвечал. Тогда женщина стала звонить Татьяне. Дарья подумала, что на трассе нет связи и выехала навстречу.

Около 8:30 ей позвонила коллега Кирилла и сказала, что его рядом нет и она не знает, где он. Звонок оборвался, а через 15 минут девушки вновь созвонились. Татьяна сказала жене Кирилла, что он позже ей все объяснит.

Что касается снятия денег, то мужчина якобы не взял с собой карту, поэтому делал переводы. Первый из них произошел, по словам его жены, около полуночи, последний – в 05:45, пишет 93.ru. Последнее снятие наличных зафиксировали в 08:52. В это время Дарья говорила с Татьяной по телефону.

«Мы видели видеозаписи с банкоматов, деньги снимал не он. Человек в черном, это не он. И за рулем не он был. Четвертые сутки идут, мы не можем найти, ни единой зацепки», – говорила жена Кирилла Чубко Telegram-каналу «112».

Спустя два дня машину аниматоров обнаружили в лесу в Брюховецком районе сожженной — по словам супруги, в этом районе правоохранители уже искали пропавших.