Блиновскую отправили под домашний арест. Тех, кто предупредил ее о готовящемся задержании, ищут

Автору «Марафона желаний» Елене Блиновской предъявили обвинение по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации доходов, полученных преступным путем. На допросе блогер полностью признала вину. Пресненский суд Москвы отправил ее под домашний арест и запретил ей пользоваться интернетом. Следователи выясняют, кто сообщил Блиновской о возбуждении дела против нее, из-за чего она попыталась выехать из страны.

Автора «Марафона желаний» Елену Блиновскую, задержанную накануне, доставили в Пресненский суд Москвы для избрания меры пресечения в автозаке без окон. Блиновская прикрылась от объективов капюшоном, ее быстро провели в здание.

Суд принял решение отправить Блиновскую под домашний арест и запретил ей пользоваться интернетом — такую меру пресечения и просило следствие. В СК утверждают, что блогер может угрожать свидетелям, скрыться или уничтожить доказательства.

Защита настаивала на более мягкой мере пресечения — «запрете определенных действий».

В суде Блиновская признала, что перечисляла сниженный доход в размере 6% и не отражала в отчетности свой реальный доход. При этом она добавила, что готова все возместить.

Признала вину и раскаялась

Ранее Главное следственное управление СКР по Москве предъявило Блиновской обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и отмывании средств (ч. 2 ст. 198, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Речь идет о свыше 918 млн рублей, из которых более 43 млн рублей ей удалось легализовать.

В Следственном комитете сообщили, что в ходе допроса блогер в полном объеме признала свою вину и раскаялась в содеянном.

«Сегодня следствие ходатайствует перед Пресненским судом об избрании в отношении фигурантки меры пресечения, связанной с ограничением свободы», — сообщила представитель управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Также стало известно, что блогер отдала загранпаспорт следователям и добровольно перечислила налоговый платеж, об этом в ходе заседания сообщила судья. Сумма платежа обозначена не была.

Помимо прочего, следствие намерено установить, кто сообщил Блиновской о планах возбудить в отношении нее уголовное дело. Предположительно, из-за этого блогер попыталась экстренно покинуть Россию.

«В рамках предварительного расследования следователями столичного Следственного комитета будут устанавливаться лица, которые осведомили обвиняемую об охраняемой законом следственной тайне», — заявили в СК.

По обвинению в уклонении от уплаты налогов Блиновской грозит до трех лет лишения свободы или принудительные работы на тот же срок. Предельное наказание за отмывание средств — до семи лет лишения свободы с возможным штрафом или принудительные работы на срок до пяти лет, а также ограничение свободы или запрет заниматься определенной деятельностью.

Суть обвинений и задержание

Елену Блиновскую задержали 27 апреля в Смоленской области, недалеко от границы с Белоруссией. Она пыталась выехать из России на арендованном автомобиле, при себе у нее были авиабилеты в Ташкент.

По информации газеты «Коммерсантъ», следователи возбудили уголовное дело против Блиновской 26 апреля и хотели уведомить ее на следующий день. Однако блогер узнала об этом раньше и предприняла попытку уехать.

Блогер платила налоги как индивидуальный предприниматель по упрощенной системе, которая предполагает доход в размере не более 150 млн рублей ежегодно.

Следствие полагает, что доход Блиновской оказался существенно больше, а с 2019 по 2021 год блогер не уплатила НДС и налог на доходы физических лиц на сумму больше 918 млн рублей.

Чтобы занизить полученные доходы, блогер использовала схему «дробления» бизнеса, утверждает СК. В прокуратуре уверены, что Блиновская «целенаправленно и формально раздробила бизнес», и «привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц».

Следствие отмечает, что обвиняемая и ее соучастники перечисляли доход от бизнеса на расчетные счета 18 подконтрольных организаций и трех ИП, применяющих упрощенную систему налогообложения.

По данным прокуратуры, Блиновская «отмыла» больше 43 млн рублей, полученных преступным путем. Ими она, в частности, оплатила автомобиль и оборудование для фирмы, где учредителем является ее супруг, а также празднование 40-летия в августе 2021 года. Как отмечает «Коммерсантъ», мероприятие обошлось Блиновской почти в 120 млн рублей.

В 2015 году Блиновская запустила проект «Марафон желаний» – курс лекций и практик, которые представляла как занятия по личностному росту. Марафоны проводились в мессенджерах, а их суть заключалась в том, что подписчики составляют список своих желаний, а затем исполняют их с помощью специальных заданий.

Блогер также ведет тренинги по финансовому благополучию и отношениям. Их средняя стоимость составляет от 3 тыс. до 10 тыс. рублей.

Процесс в отношении Блиновской — уже третье уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении блогера с начала весны. В марте следователи предъявили обвинение по этой же статье блогеру Валерии Чекалиной, а ее супруга Артема Чекалина обвинили в пособничестве. По данным СК, они не уплатили в бюджет более 311 млн рублей и легализовали более 130 млн рублей. Также в марте уголовное дело завели в отношении блогера Александры Митрошиной, которая, по версии следствия, не выплатила 120 млн рублей.