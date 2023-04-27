Длинные деньги. Для кого и зачем нужны долгосрочные инвестиции?

Частные инвестиции в России быстро набирают популярность, уже миллионы людей привыкли вкладываться в разные финансовые инструменты. Но развитие рынка тормозит недостаток возможностей для долгосрочных сбережений. Устранить этот пробел должна программа, разработанная Минфином и Банком России. Планируется, что она начнет действовать уже в следующем году. Что предлагает законопроект о программе долгосрочных сбережений, разбиралась «Газета.Ru».

Накопительный план

Большинство частных инвестиций нацелены на создание финансового резерва. Чаще всего люди копят деньги на старость, на образование детей, как «подушку безопасности» на случай непредвиденных расходов. Как стимулировать россиян целенаправленно копить деньги, власти и финансисты обсуждали больше десяти лет. И вот правительственная комиссия одобрила законопроект, который формулирует правила инвестирования и стимулы для добровольных долгосрочных сбережений. Такого рода инвестиции играют важную роль в экономике по всему миру, отметил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в феврале этого года. «И у нас также нужно стимулировать их приток в сферу инвестиций», — отметил президент.

«Важно создать дополнительные условия для граждан, чтобы вкладывать деньги и зарабатывать их дома, внутри страны», — подчеркнул Путин.

Законопроект о долгосрочных сбережениях разработали министерство финансов РФ и Банк России. Россиянам предлагают новый сберегательный инструмент, который позволит формировать долгосрочные сбережения на стратегические цели семьи. Это может быть и дополнительный доход в будущем, после выхода на пенсию, или «подушка безопасности» при наступления особых жизненных ситуаций.

Планируется, что программа заработает уже с 1 января 2024 года, а ее потенциальную аудиторию в Банке России оценивают более чем в 30 миллионов человек. Рассмотрим в деталях самые важные моменты программы долгосрочных сбережений.

Как инвестировать

Любой россиянин может на добровольной основе стать участником программы. Инвестирование осуществляется по договору с негосударственным пенсионным фондом (НПФ). Фонд выступает в роли доверительного управляющего, и вкладывает средства инвестора в наиболее надежные финансовые инструменты Его обязанностью будет сохранить и приумножить доверенные средства.

На данный момент можно выбирать из 38 лицензированных НПФ.

Инвестировать можно как для себя, так и в пользу других людей, как родственников, например, детей, так и не связанных узами родства. Также взносы на долгосрочные сбережения могут делать работодатели в пользу своих работников.

Что инвестировать

Взносы для формирования долгосрочных сбережений можно вносить в любом размере и с любой периодичностью, никаких требований и ограничений в этом плане нет.

На долгосрочные сбережения можно направить средства накопительной части пенсии, сформированные до 2014 года и доход, полученный от их инвестирования. Сейчас этими средствами управляют ВЭБ, НПФ, управляющие компании.

Государственный вклад

Ключевое отличие программы долгосрочных сбережений от других видов инвестирования состоит в том, что государство в качестве стимула берет на себя обязательство по софинансированию.

Инвестор может получить от государства до 36 тысяч рублей в год.

Но при этом размер дополнительного стимулирующего взноса от государства будет зависеть уровня дохода инвестора: чем он ниже, тем существеннее будет господдержка.

Если среднемесячный доход не больше 80 тысяч рублей, то софинансирование государством долгосрочных вложений должно быть один к одному. То есть, на каждый рубли инвестора добавят один рубль из бюджета в пределах установленного лимита. При доходе от 80 до 150 тысяч рублей в месяц на каждые два инвестированных рубя из бюджета доплатят по одному рублю. Ну а для наиболее состоятельных людей с ежемесячным доходом свыше 150 тысяч рублей, софинансирование от государства будет происходить из расчета один рубль на четыре, вложенных инвестором.

Финансировать программу долгосрочных сбережений предлагается за счет средств фонда национального благосостояния (ФНБ) и резерва Социального фонда России по обязательному пенсионному страхованию (структура, которая объединила Пенсионный фонд РФ и Фонд социального страхования).

Как получить накопленные средства

Поскольку программа рассчитана на формирование долгосрочных сбережений, предполагается, что накопленные средства будут использованы главным образом для повышения дохода после выхода на пенсию. Можно будет выбрать либо регулярные пожизненные выплаты, либо выплаты в течении конкретного срока. На какой срок растянут выплаты, решает сам инвестор, единственное условие — он должен быть не меньше 10 лет.

Такие выплаты инвестор будет получать не раньше, чем через 15 лет с момента заключения договора, либо по достижении возраста 55 лет для женщины и 60 лет — для мужчин.

Размер выплаты рассчитывает НПФ. При выборе срочного варианта накопленная сумма делится на запланированное количество выплат. Если инвестор не доживет до конца оговоренного срока, остаток средств единовременно выплатят его наследникам.

Если же инвестор выбрал пожизненную периодическую выплату, фонд определяет ее величину, рассчитывая, сколько примерно может прожить участник программы данного пола и возраста. Но в этом варианте после смерти инвестора его наследники не получат денег, даже если их не успели полностью выплатить. Оставшиеся средства будут направлены в страховой резерв НПФ.

Такая разница объясняется тем, что часть инвесторов проживет дольше, чем предполагалось, соответственно, НПФ будет вынужден платить инвестору и после того, как его деньги закончатся. Поэтому-то и нужен резерв, собранный из неистраченных накоплений инвесторов, которые ушли из жизни раньше срока.

Можно снять накопления досрочно

Если очень надо, то можно использовать часть долгосрочных сбережений досрочно. По законопроекту сейчас предусмотрены только две возможных цели: на оплату дорогостоящего лечения или образования детей.

Но надо иметь в виду, что досрочно можно получить только деньги, которые инвестор сам вносил в НПФ. Не получится использовать и средства, поступившие в качестве софинансирования от государства, и пенсионные накопления, переведенные в программу.

А вот накопленный от инвестирования доход при досрочной выплате не сгорает, как в аналогичной ситуации происходит с банковскими вкладами, его приплюсуют при выплате накопленных средств.

Как вложения защитят от рисков

Чтобы гарантировать сохранность средств частных инвесторов, их можно будет вкладывать их только в самые надежные финансовые инструменты, такие как облигации федерального займа (ОФЗ), инфраструктурные облигации, корпоративные облигации. Если же вложения все-таки окажутся убыточными, по закону НПФ обязаны компенсировать потери инвесторов за счет собственных средств и своих страховых резервов.

Как финансовый мегарегулятор Банк России будет контролировать деятельность НПФ, чтобы те не рисковали средствами инвесторов. Каждый квартал фонды обязаны проходить стресс-тест, по результатам которого оценивают, достаточно ли у фонда активов, чтобы исполнить взятые на себя обязательства.

Кроме того, будет создана система государственных гарантий на случай банкротства НПФ по аналогии с системой страхования банковских вкладов.

В случае форс-мажора инвестору предлагают возмещать 2,8 миллиона рублей, это вдвое больше, чем предусмотрено для банковских вкладчиков.

Налоговая льгота

Доход от инвестирования средств по программе долгосрочных сбережений не облагается налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). Не подлежат налогообложению и выплаты, кроме досрочной, если договор заключен в свою пользу или в пользу близких родственников.

Но при досрочной выплате исчезает основание для применения налогового вычета. Если инвестор им воспользовался и ему возместили уплаченный НДФЛ, эту сумму придется уплатить в бюджет снова.