«Его интересовало отношение к ЧВК «Вагнер» в обществе». Журналиста WSJ задержали по подозрению в шпионаже

Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович

ФСБ заявила о задержании корреспондента The Wall Street Journal по подозрению в шпионаже «в интересах американского правительства». По версии ФСБ, американский журналист Эван Гершкович в Екатеринбурге собирал сведения об одном из предприятий военно-промышленного комплекса. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Знакомые репортера утверждают, что он работал над материалом об отношении общества к ЧВК «Вагнер». Гершкович работал журналистом в России около шести лет.

ФСБ задержала корреспондента американского издания Wall Street Journal Эвана Гершковича в Екатеринбурге. Спецслужба утверждает, что журналист «по заданию США занимался сбором сведений об одном из предприятий российского ВПК, которые составляют гостайну». Против него возбудили уголовное дело о шпионаже (276 УК РФ).

«Пресечена противоправная деятельность аккредитованного при МИД России корреспондента московского бюро американской газеты The Wall Street Journal гражданина США Гершковича Эвана, 1991 года рождения, подозреваемого в шпионаже в интересах американского правительства», – заявили в ФСБ.

Силовики добавили, что Гершковича задержали «при попытке получения секретных сведений».

По информации газеты «Коммерсантъ», журналиста планируют доставить в Москву и арестовать в Лефортовском суде. Дело находится в производстве центрального аппарата ФСБ. Корреспонденту грозит до 20 лет лишения свободы.

29 марта издание «Вечерние ведомости» сообщило, что возле ресторана Bukowski Grill на улице Карла Либкнехта в Екатеринбурге «силовики в гражданской одежде завели человека с натянутым на голову свитером» в микроавтобус.

«Когда задержанного вели, на его голову натянули свитер — так, что прохожим не было видно лица», — писало издание. В тот же вечер журналист перестал выходить на связь, в последний раз он был в сети 29 марта в 13:28 мск.

День задержания

Об исчезновении Гершковича утром 30 марта сообщил екатеринбургский пиарщик и автор Telegram-канала «Гусарская бравада» Ярослав Ширшиков, который общался с журналистом. Он рассказал, что давал интервью корреспонденту WSJ около двух недель назад.

«Его интересовало, в первую очередь, отношение к ЧВК «Вагнер» в обществе», — заявил пиарщик.

В беседе с «Газетой.Ru» Ширшиков заявил, что руководство издания уже отреагировало на его арест.

«Мне ночью звонило его руководство, почему-то из Лондона, а не из Нью-Йорка. Сказали, что направят защитников и будут взаимодействовать по дипломатической линии», — отметил он.

Пиарщик также повторил, что в Екатеринбурге журналист занимался написанием материала об отношении в городе к основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину.

«Его в Екатеринбурге несколько раз отшили, вплоть до губернатора нашего. Поэтому он приехал выяснить, как представители гражданского общества в Екатеринбурге относятся к этой фигуре и вообще к ЧВК «Вагнер». Он общался с депутатом регионального парламента, с простым работягой и с главным редактором одного из СМИ города», — отметил Ширшиков.

По словам пиарщика, после интервью Эван Гершкович уехал в Москву.

«Он четыре дня пробыл в Екатеринбурге, из них два дня я его сопровождал полностью. Потом он улетел вместе с фотографом в Москву и вот решил вернуться в Екатеринбург, видимо, дособрать материал. Он мне во вторник (28 марта) писал, не возражаю ли я против встречи в четверг (30 марта). Я, конечно, согласился. А в среду он пропал», — рассказал собеседник «Газеты.Ru».

Ширшиков также сообщил, что в ночь на 30 марта ему позвонили с лондонского номера. Человек по имени Томас сказал, что Гершкович вернулся в Екатеринбург 29 марта и перестал выходить на связь.

Реакция коллег и российских властей

Международная организация «Репортеры без границ», комментируя задержание журналиста, заявила, что «встревожена» этим. По мнению представителей организации, задержание выглядит «ответной мерой» на работу Гершковича по расследованию деятельности ЧВК «Вагнер».

«Журналисты не должны становиться мишенью!» — говорится в заявлении «Репортеров без границ».

Коллеги корреспондента из редакции Wall Street Journal выразили «глубокую обеспокоенность» безопасностью Эвана Гершковича после его задержания.

В то же время в МИД России утверждают, что работа корреспондента WSJ в Екатеринбурге «не имеет отношения к журналистике».

«К сожалению, это не первый случай, когда статус «иностранного корреспондента», журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в нашей стране для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой. Уже не первого известного западника «хватают за руку»», — заявила представитель ведомства Мария Захарова.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что вопрос о задержании — «это прерогатива ФСБ». «Здесь нам нечего добавить. Единственно, могу сказать, насколько нам известно, его взяли с поличным», — сказал представитель Кремля.

Чем занимался Гершкович в Екатеринбурге

Депутат Свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер рассказал изданию 66.RU, что давал интервью корреспонденту Wall Street Journal.

По словам Вегнера, Гершкович приехал, чтобы взять интервью «у различных людей, как они нас называют, у патриотов». Он спрашивал своих собеседников о поддержке населением военной операции на Украине, грузах, которые отправляют в ДНР, а также деятельности ЧВК «Вагнер».

«Сказал, что ваши Хамерсы (HIMARS — прим. ред.) раздолбали все, что можно. Деятельность ЧВК «Вагнер» тоже интересовала, в частности спрашивал, почему я с Пригожиным переписываюсь. И про промышленные предприятия [спрашивал], как переориентируются в ходе СВО», — рассказал депутат.

По его словам, они с журналистом «тепло пообщались» и «выпили на двоих бутылку коньяка». «Так и можете написать, что Вегнер пьет коньяк с американским шпионом», — добавил депутат.

Журналист Дмитрий Колезев (признан в РФ иностранным агентом) в свою очередь рассказал, что американский корреспондент мог ездить и в другие города Свердловской области, где находятся оборонные предприятия.

«Эван очень рисковал, когда ехал готовить такой материал, но хорошо осознавал свои риски. Это не было безрассудством», — написал Колезев в своем Telegram-канале.

Издание «Медуза» (организация включена Минюстом в список иноагентов) со ссылкой на источник сообщило, что Гершкович, помимо Екатеринбурга, посещал Нижний Тагил, где находится «Уралвагонзавод».

Эван Гершкович живет в Москве уже шесть лет и имеет аккредитацию в МИД России. Репортер освещает события в России, Украине и на территории стран бывшего Советского Союза. В интервью изданию «Цех» Гершкович рассказывал, что его родители уехали из СССР в США в 1979 году.

Ранее он работал в Agence France-Presse и The New York Times, а в 2017 году приехал в Россию и устроился в The Moscow Times. Последнюю статью за авторством Гершковича Wall Street Journal опубликовала 28 марта.