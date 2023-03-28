«Нередко сбывают ворованные Starlink»: Space X отключает на Украине терминалы спутниковой связи

Терминалы Starlink на Украине стали отключать из-за мошенничества. В стране стали распространены случаи сбыта краденного оборудования, а также мошеннические схемы продажи терминалов. В результате компания Space X вынуждена идти на отключение проблемных терминалов.

Многие терминалы спутниковой связи Starlink на Украине перестали работать с сообщениями об отсутствии активных аккаунтов, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на основателя группы «Народный Starlink» Владимира Степанца. Его группа закупает и ремонтирует терминалы американской компании Space X для нужд ВСУ, а также оказывает техническую поддержку пользователей устройств.

«При попытке обратиться к технической поддержке Space X владельцы таких терминалов получают ответы о признаках мошеннических действий», – рассказал он, отметив, что абонент не может пополнить счет терминала.

По мнению специалиста, проблемы связаны с тем, что Украина оказалась внутри «международной мошеннической схемы с использованием Starlink».

В материале отмечается, что посредники покупают оборудование по акции, за символическую цену, предполагающую последующие финансовые обязательства, однако затем, не выполнив финансовых условий, продают их на Украине по полной цене, и после этого оператор прекращает обслуживание таких терминалов.

«Страна.ua» указывает, что «нередко на Украину и вовсе сбывают ворованные Starlink». Опрошенные изданием эксперты отмечают, что ворованное оборудование зачастую используют военные, благотворительные фонды, волонтеры.

По словам Степанца, «Украина стала большим черным рынком для сбыта сомнительных Starlink».

Инженер Олег Кутков рассказал изданию, что «Starlink может быть ворованным, купленным по акции за €1 (без фактической оплаты впоследствии), или числиться в списках на возврат». Дело в том, что несмотря на имеющуюся возможность купить терминалы Starlink через официальный сайт Space X, многие заказывают оборудование из-за границы по неофициальным каналам, чтобы сэкономить до 30% от стоимости.

17 марта Telegram-канал Mash опубликовал запись о том, что поляки якобы узнали, что украинцы продают терминалы Starlink, полученные в качестве гуманитарной помощи из Польши.

Один из пользователей заметил на торговых онлайн-площадках коробки, которыми он хвалился у себя на страничке, чтобы показать, какую помощь Польша оказывает Украине.

Издание утверждает, что терминалы Starlink можно приобрести от 3750 до 41 тыс. рублей почти во всех регионах Украины.

21 марта издание Economist со ссылкой на источник в украинской военной разведке сообщило, что Space X блокирует свои терминалы на территории России – в Херсонской, Запорожской областях, а также в ДНР и ЛНР

«Starlink теперь использует геозонирование, чтобы заблокировать использование терминалов не только над занятыми Россией территориями <…>, но и над водой, а также когда приемное устройство движется со скоростью больше 100 км/ч», – пишет издание.

Отмечается, что из-за этого бойцы ВСУ не могут запустить беспилотники при помощи терминалов в тылу ВС РФ. Собеседник Economist утверждает, что блокировка приводит к проблемам с управлением беспилотниками разведки, поэтому ВСУ приходится использовать более дорогие системы связи.

При этом сама американская компания, вернее ее создатель Илон Маск, утверждают, что спутниковый интернет от Starlink «никогда не предназначался для использования в качестве оружия». В середине февраля этого года SpaceX сообщила, что приняла меры для предотвращения подобных ситуаций.

«Мы знаем, что военные используют их для связи, и это нормально. <...> Но в наши намерения никогда не входило, чтобы они использовали это в наступательных целях», – отметила президент компании Гвинн Шотвелл.

Маск подчеркивал на своей странице в Twitter, что его компания «не допустит эскалации конфликта, которая может привести к третьей мировой войне», несмотря на то, что Starlink используется на линии фронта, где нет другой возможности подключиться к интернету.

После этого советник офиса президента Украины Михаил Подоляк попросил SpaceX определиться, «или они на стороне Украины и права на свободу», или они на стороне России.

На середину января, по словам вице-премьера — министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, украинцы располагали 30 тыс. терминалами Starlink. В декабре прошлого года он рассказал, что Starlink позволяет ВСУ управлять беспилотниками, получать разведданные и общаться друг с другом в районах, где нет безопасных сетей. Кроме того, терминалы используют для энергосектора, медицины, работы госорганов, пожарных частей и спасателей.