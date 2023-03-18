Возвращение в родную гавань. Новым российским регионам есть на кого равняться

18 марта Крым отметил девятую годовщину присоединения к России. За это время прозвучало немало прогнозов разного свойства. Одни надеялись на расцвет полуострова, погрязшего в разрухе за период пребывания в составе Украины. Другие мрачно пророчили, что он станет «черной дырой» и будет лишь бесполезно высасывать ресурсы страны. К чему привело это знаменательное событие — в материале «Газеты.Ru».

Жизнь доказала, что восстановление Крыма и Севастополя стало ярким примером того, как Россия может преодолевать любое внешнее экономическое давление и добиваться быстрого, ощутимого развития. Это подтверждают конкретные результаты социально-экономического развития Крыма и Севастополя за девять лет, прошедшие с момента воссоединения с Россией, озвученные на совещании у президента РФ.

Но, пожалуй, даже более важное значение имеет общественный резонанс, возникший в ответ на возвращение Крыма и Севастополя в родную гавань. «В этом смысле наибольшее значение имеет тот душевный подъем, который ощутила вся страна, когда Крым вернулся домой, — подчеркивает политолог Александр Асафов. — Важно помнить, что именно возвращение Крыма пробудило в российском обществе национальное самосознание и патриотизм, придало импульс к развитию».

Крымнаш

Воссоединение единого народа стало моментом максимального сплочения общества, которое повторилось уже в 2022 году – после принятия решения о начале спецоперации по защите Донбасса и возвращения в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, нового исторического выбора, который сделали жители этих регионов.

По словам Александра Арефьева, поскольку Крым и Севастополь знаковые явления для российской культуры, происходящее сегодня в Крыму можно считать демонстрацией успеха прорывного развития. Это показывает, что мы умеем, и это понятный трек для наших новых регионов, как они будут развиваться.

События 2014 года спустя девять лет по-прежнему вызывают у россиян чувство особой гордости за свою страну. Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что возвращение Крыма и Севастополя окончательно, Россия отразит любые посягательства на полуостров, а значит – и на суверенитет всей страны.

Усилия российского президента и государства в целом привели к тому, что Крым сегодня вновь становится центром культурной жизни страны: здесь восстанавливаются уникальные объекты истории и культуры, проводятся масштабные фестивали, появился новый арт-кластер «Таврида» – круглогодичный центр творческого воспитания молодежи. Севастополь вернул себе статус главной базы Черноморского флота, а городская среда доведена до уровня, достойного города с такой историей и таким значением для России.

На примере Крыма и Севастополя можно видеть ключевое отличие России от Украины: киевский режим всегда относился и относится к территориям исключительно с прозападной потребительской точки зрения, как к источнику легких доходов, не предусматривающих никаких вложений, тогда как Россия действует через заботу о людях: восстанавливает и хранит память о предках, создает комфортные условия для жизни в настоящем, закладывает условия для развития и будущего процветания.

Экономический прорыв

Как Россия умеет раскрывать потенциал регионов, красноречиво говорят цифры. В первую очередь стоит отметить, что основные показатели социально-экономического развития Крыма и Севастополя растут темпами, опережающими среднероссийские. Средняя заработная плата за прошедшие девять лет в Крыму выросла в 2,5 раза, а в Севастополе больше чем в три раза.

«Многие планы на Крым, которые строили в 2014 году, были недостаточно амбициозными, сегодня это не только, как тогда говорили «вино и мидии», — комментирует Александр Арефьев. — Реальность показала, что достигнуты более серьезные результаты, у Крыма проявился и высокий промышленный потенциал, а не только туристический. Мы видим, что Крым обладает высочайшей инвестиционной привлекательностью: на один государственный рубль инвестиций на его территории приходится три рубля частных вложений».

Крупнейшие инфраструктурные проекты Крыма на слуху у всей страны: федеральная трасса «Таврида», Крымский мост, международный аэропорт «Симферополь». Всех они впечатляют как скоростью реализации, так и размахом.

Прорывным проектом для экономики региона стало обеспечение водой, отмечает директор Центра политического анализа Павел Данилин. После того, как Украина перекрыла Северо-Крымский канал, воды на полуострове не хватало даже для питья, что уж там говорить о сельском хозяйстве. Проблему дефицита воды пришлось решать вопрос в очень сжатые сроки. Благодаря принятым мерам удалось восстановить водоснабжение Крыма и даже в полтора раза увеличить производство плодово-ягодных культур, овощей, а винограда — в 2,7 раза, рассказывает Павел Данилин. Посевные площади в Крыму за девять лет увеличены почти на треть (27,5 процентов), посажено 7,5 тысяч гектар плодово-ягодных насаждений, 7 тысяч гектар виноградников, введено 15,8 тысяч гектар мелиорируемых земель.

По словам Павла Данилина, второй важнейшей задачей стало обеспечение Крыма электроэнергией, поскольку власти Украины отрезали полуостров от Каховской ГЭС, а собственных генерирующих мощностей там не было. В ударные сроки был построен энергомост из России для снабжения крымчан электроэнергией и пришлось с нуля строить собственные электростанции. К 2019 году, после запуска грандиозной Таврической ТЭС, Балаклавской ТЭС и Сакской ТЭЦ, после чего Крым стал полностью энергонезависимым. Электрическая мощность Крыма и Севастополя с 2014 года выросла более чем в 10 раз: со 150 до 2105 мегаватт-час, отмечает Данилин.

Объем валового регионального продукта (ВРП) в Крыму по сравнению с 2014 годом вырос уже в 3,7 раза. «Масштабное строительство, оживление в сельском хозяйстве, рост промышленного производства в судостроении, электронных изделий, стройматериалов, производства продуктов питания обеспечили почти четырехкратный рост валового регионального продукта», — поясняет Павел Данилин.

Даже кризис, развившийся вследствие антироссийских санкций, затронул Крым в значительно меньшей степени, чем страну в целом: по итогам 2022 года снижение объема ВРП составит 0,5 процента, что вчетверо меньше, чем по Российской Федерации, показавшей снижение на 2,1 процента. В этом году прогнозируется стабилизация экономической ситуации, а в 2024 году на полуострове ожидается рост на уровне 3,4 процента. «Крым первый ощутил на себе воздействие такого инструмента неправового давления как санкции со стороны Запада, — отмечает Александр Арефьев. — И в этом смысле опыт жизни под санкциями, полученный в Крыму, во многом помог нашей экономике. Крым выстоял, а, значит, выстоит и Россия».

За сухими данными статистики стоит огромная работа множества людей. Президент подчеркнул на совещании, что залог достижений и успехов – слаженная командная работа управленцев на благо людей и поддержка общества: «Эти девять лет и особенно прошлый год показали, что вместе мы способны преодолеть любые трудности, добиваться действительно значимых, больших результатов, идти к поставленным целям. И всегда нужно работать именно так – для людей, четко, слаженно, в одной, единой команде».

Центр притяжения

Значимость Крыма можно мерять разными экономическими линейками, но стоит помнить, что вместе с Крымом к нам вернулось несколько миллионов наших соотечественников, отмечает Александр Арефьев. В то же время и многие жители из разных российских регионов перебираются на жительство в новообретенный Крым. Только в Севастополе по сравнению с 2014 годом число жителей выросло на 165,4 тысяч (43 процента), превысив 550 тысяч человек.

Одним из важных показателей не только экономического, но и социального развития служат объемы жилищного строительства. «С 2014 года в Крыму и Севастополе было построено более двух миллионов квадратных метров жилья, это вдвое больше, чем за те 23 года, когда хозяйкой полуострова была Украина», — подчеркивает Павел Данилин. Он напомнил, что в прошлом было много сомнений и по поводу туристической привлекательности Крыма на фоне заграничных курортов. Тем не менее, с открытием аэропорта в Симферополе и запуска движения по Крымскому мосту к 2021 году турпоток в Крым достиг 9,4 миллиона человек в год. Тем самым был существенно перекрыт показатель украинских лет примерно в шесть миллионов человек в год.