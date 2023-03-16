На блогера Лерчек завели второе уголовное дело

Против блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, и ее мужа Артема возбудили второе уголовное дело – на этот раз их подозревают в отмывании денег в особо крупном размере. Суд в качестве меры пресечения запретил им пользоваться интернетом и вести блог, который Лерчек назвала единственным доходом семьи. Что известно о новых обвинениях в отношении четы Чекалиных – в материале «Газеты.Ru».

Новые обвинения

Против супругов Чекалиных возбуждено новое уголовное дело – на этот раз блогера Валерию, известную как Лерчек, и ее мужа Артема обвинили в отмывании денег в особо крупном размере, сообщил Telegram-канал московского Следственного комитета.

По версии следствия, Чекалины в апреле 2021 года вместе с сообщниками «легализовали денежные средства, добытые преступным путем, в сумме более 130 млн рублей, приобретя на них валюту США». Следователи считают, что так супруги «замаскировали связь» отмытых денег с «преступным источником их происхождения».

«Добытые преступным путем денежные средства были легализованы путем совершения финансовых операций в целях придания правомерности владению, пользованию и распоряжению денежными средствами», — уточнили в ведомстве.

В СК отметили, что фигурантов уголовного дела проверяют на причастность к «совершению иных экономических преступлений».

В пресс-службе Савеловского суда Москвы сообщили РИА Новости, что суд наложил арест на деньги и имущество Лерчек и ее мужа. Всего у них заморозили 311 млн рублей – в эту сумму был оценен ущерб по первому возбужденному против Валерии и Артема уголовному делу об уклонении от уплаты налогов.

При этом в суде не уточнили, наложена ли обеспечительная мера на фактические денежные средства или на имущество, которое принадлежит индивидуальным предпринимателям.

Премьер-министр России Михаил Мишустин во время встречи с главой фракции «Новые люди» Алексеем Нечаевым заявил, что попросит профильное ведомство разобраться с обвинением Чекалиным.

«По ситуации <…> с блогерами, естественно, что в первую очередь нужно смотреть на суть — что было предъявлено. Ну вот в частности сегодня у нас присутствуют представители Федеральной налоговой службы, мы попросим разобраться конкретно, и естественно, провести встречу необходимую, что там случилось. Никаких мер до того, чтобы это все было разобрано по этой линии, приниматься не будет», — сказал премьер.

Без интернета

В Telegram-канале прокуратура Москвы сообщили, что супруги-блогеры «вину не признали». В ведомстве добавили, что представители прокуратуры попросят суд избрать Чекалиным меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Перед заседанием суда Лерчек разместила в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пост, в котором попрощалась с подписчиками и поблагодарила их за внимание.

«Любимые, так сложно было выбрать фотографии для этого поста. Особенно, когда телефон в руках последние минуты. Просто хотела сказать вам огромное спасибо за эти семь лет со мной. И вы знаете, это не просто всего лишь страница. Это моя душа. Ваши Чекалины будут по вам скучать», – написала она.

Валерия добавила, что не может прокомментировать сложившуюся ситуацию, а также не знает, когда снова будет на связи.

Вскоре РИА Новости сообщило, что Савеловский суд Москвы запретил Чекалиной пользоваться интернетом.

«Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий», — приводит агентство слова судьи.

Чекалиной запретили общаться со свидетелями и соучастниками, кроме близких родственников, а также использовать почту, телефон (кроме вызова экстренных служб), иные средства связи, включая интернет. При этом женщину не ограничили в свободе передвижения.

Сама Лерчек посчитала эти санкции чрезмерными. Она просила суд не запрещать ей пользоваться соцсетями. По словам девушки, она вела «добрый семейный блог» с рассказами о своих детях, и это был единственный доход семьи. По ее словам, она «не представляет», как теперь зарабатывать.

В отношении мужа Чекалиной Артема суд принял аналогичное решение. Мужчине также запретили общаться со свидетелями, пользоваться почтой, телефоном и интернетом.

Адвокат указывал, что теперь Чекалины не смогут вызвать такси, няню, отвести детей в сад, сходить за продуктами и так далее.

По информации Telegram-канала Shot, после вердикта суда супруги быстро наняли человека, который будет вести их аккаунты в Instagram. Журналисты канала добавили, что всего у блогеров 250 сотрудников.

Первое уголовное дело

Нынешнее уголовное дело стало вторым для Чекалиных. 7 марта Лерчек и ее мужа обвинили в уклонении от уплаты налогов.

По версии следствия, Чекалина с июля 2020 по июль 2022 года, будучи индивидуальным предпринимателем и применяя упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 миллионов рублей в год, получила доход от фитнес-марафонов, не уплатив казне 300 миллионов рублей. Для ухода от налогов блогер «осуществила дробление бизнеса» — доходы от ее деятельности поступали на ИП супруга и других родственников.

У Чекалиной, известной под ником Лерчек, около 10 миллионов подписчиков в Instagram.