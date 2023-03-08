«Нам насчитали какой-то штраф»: Лерчек и Артемчек намерены разобраться с уголовным делом

Муж блогерши Лерчек Артем Чекалин заявил, что найденные в их особняке при обыске десять загранпаспортов принадлежат им и их детям – у каждого по два документа. Он также разъяснил, откуда взялись восемь килограммов золота. Кроме того, супруги Чекалины заявили, что хотят побыстрее «закрыть какой-то штраф» — по данным органов, ущерб от уклонения от налогов составил более 300 млн рублей.

Обнаруженные при обыске в особняке Чекалиных десять загранпаспортов принадлежат их семье. Об этом в соцсетях заявил Артем Чекалин — муж блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек).

По словам Чекалина, ему, его жене и их троим детям принадлежит по два документа. Он также пояснил, откуда в их доме взялись восемь килограммов золота в слитках.

«Из того, что видели, про десять паспортов: у нас пять членов семьи, у каждого по два загранпаспорта — это десять паспортов. Про восемь килограммов золота — это в банке мне заморозили деньги и вместо долларов дали золотом», — сказал мужчина.

Кроме того, блогеры рассказали газете «Известия», что намерены как можно скорее разобраться с проблемами, связанными с уголовными делами.

«Нам налоговые органы насчитали какой-то штраф, возбудили уголовное дело. Мы в кратчайшие сроки со всем этим разберемся, все погасим. И надеемся, что это все закончится», — сказал Артем Чекалин.

7 марта Валерия Чекалина была обвинена Следственным комитетом РФ в уклонении от уплаты налогов, ее мужа обвинили в пособничестве этому. По версии СК, блогер занималась деятельностью по упрощенной схеме налогообложения — с доходом до 150 млн рублей, как индивидуальный предприниматель (ИП), однако фактически «зарабатывала больше». Силовики оценили ущерб государству от действий Чекалиных в более чем 311 млн рублей.

В разговоре с «Известиями» Чекалины также заявили, что не намерены уезжать из России, любят страну и поддерживают военных.

«Мы с Артемом всегда живем здесь в Москве, здесь хотим развиваться, строить дом. Мы продолжали строить дом, когда многие сбегали. Любим свою страну, поддерживаем наших ребят», — сказала блогерша.

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Сейчас Чекалины находятся под подпиской о невыезде. «Лерчек» с 2018 года ведет фитнес-блог, в августе 2021 года на нее были подписаны почти 10 млн человек. Forbes оценивал ее ежегодный доход в $600 тыс. (около 45 млн рублей).

Telegram-канал 112 сообщил, что, по данным источника, подозреваемыми в соучастии в уклонении от налогов стали не только ее супруг Артем, но и другие члены их семьи. К преступлению могут быть причастны мать Чекалиной, брат Артема Чекалина с супругой, а также партнер блогеров Роман Вишняков.

Официально СК заявляет — чтобы не переходить на общую систему налогообложения, не платить НДС и НДФЛ, блогер привлекала своего мужа Артема Чекалина и других родственников в качестве пособников — на них открывались ИП, а затем на их счета и поступали деньги от фитнес-марафонов свыше установленного для Лерчек лимита. Следствие считает, что Чекалина «незаконно осуществила дробление бизнеса и уклонилась от уплаты налогов в размере более 300 млн рублей».

Буквально за пару часов до обысков и возбуждения уголовного дела Чекалина в соцсетях рассказывала, что посетила отделение Федеральной налоговой службы, чтобы оформить электронную подпись перед отъездом из России.

«Как будто я в ТЦшку пошла кофе попить», — говорила блогерша. Она также отметила, как быстро и качественно работает ФНС.