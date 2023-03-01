«Флаг режима, с которым мы воюем». РУДН проверят из-за украинской символики на выставке

После вывешивания украинских флагов в РУДН Минобрнауки начало служебную проверку в университете. Замглавы министерства Константин Могилевский подчеркнул, что демонстрация «флагов государства во главе с неонацистским режимом» недопустимо. Как объяснил студсовет РУДН, флаг Украины был вывешен на выставке землячеств — и там присутствовали флаги многих государств.

Служебная проверка назначена Минобрнауки в отношении Российского университета дружбы народов (РУДН) из-за вывешенных в главном здании вуза флагов Украины – на стенде украинского землячества.

«По итогам этого инцидента решением министра науки и высшего образования Валерия Николаевича Фалькова назначена служебная проверка, по ее результатам виновные будут наказаны», — сказал замминистра Константин Могилевский, цитирует ТАСС.

Могилевский добавил, что демонстрация в здании вуза «флагов государства, во главе которого – неонацистский режим, недопустимо». В то же время замминистра заявил, что нужно поддерживать украинских студентов в российских вузах, поскольку они «находятся в непростой ситуации».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию в РУДН, заявил, что украинский флаг сейчас неуместен.

«В любом случае сейчас для нас все-таки это де-факто главным образом флаг того самого режима, который поддерживает националистов и с которым сейчас мы воюем, против которого мы ведем специальную военную операцию. От этого абстрагироваться нельзя ни при каких условиях», — сказал представитель Кремля на брифинге.

Информация о том, что в университете рядом с поздравлениями с Днем защитника Отечества были развешены украинские флаги, появилась в Telegram-каналах.

Официальная позиция вуза

Согласно позиции университета и студсовета, флаги Украины вывесило украинское землячество на выставке землячеств, где присутствовала национальная атрибутика самых разных государств.

«Мы, студенты самого интернационального университета страны, не готовы закрывать глаза на притеснения и угнетения других по национальному признаку. Пока во всем мире отменяют русскую культуру и делают Россию козлом отпущения, мы отстаиваем позицию взаимоуважения и чтим традиции народов из более чем 150 стран, чьи студенты обучаются в РУДН, участвуют в национальных выставках и представляют свои культуры, объединяясь в земляческих организациях», — говорится в открытом письме студсовета РУДН.

Проректор РУДН Сергей Базавлук в эфире «России 24» заявил, что миссия университета «заключается в том, чтобы объединять людей разных национальностей».

«Отчасти я понимаю людей, которые эту информационную волну подняли с учетом текущей ситуации. Но здесь есть один момент, который люди, незнакомые с образовательной деятельностью и миссией Российского университета дружбы народов, которая заключается в том, что мы объединяем людей разных национальностей, они собственно акцентируют внимание на украинском флаге», — сказал он.

Выпускник РУДН Михаил (имя изменено) заявил «Газете.Ru», что землячества в университете представляют собой де-факто «лоббистскую структуру на уровне студсовета для выходцев из национальных регионов РФ и бывших республик СССР».

«Так сказать, решали вопросы разного рода, в основном, если у кого-то из подопечных студентов возникали проблемы с обучением. Русские в эту схему не вписывались никак. Для них администрация предлагала землячества по географическому принципу: студенты брянщины, псковщины и так далее», — отметил он.

Михаил уточнил, что украинский стенд на празднике землячеств в РУДН был всегда – например, и в 2014 году.

«Сказать, что украинская община как-то в РУДН прям присутствует и на что-то влияет, не могу», — считает выпускник.