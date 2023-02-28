Небо над Петербургом закрыли на тренировку

Утром 28 февраля петербургский аэропорт Пулково временно закрылся в связи с обнаружением неопознанного летающего объекта на расстоянии в 160-200 км от города. В воздух были подняты истребители. В 12:00 небо над регионом снова открыли. Минобороны РФ отчиталось о проведении тренировки сил ПВО по взаимодействию с гражданскими органами управления воздушным движением.

Власти закрыли воздушное пространство над Санкт-Петербургом и Ленинградской областью около 10:40 мск 28 февраля. Как сообщило правительство Санкт-Петербурга, «Пулково» временно не принимает и не отправляет самолеты, при этом сам аэропорт работает штатно.

Telegram-каналы «112» и Baza утверждают, что в регионе был объявлен план «Ковер», который действует при незаконном пересечении воздушной границы или появлении НЛО. По их данным, в небе над регионом обнаружили неопознанный объект. Как пишет «112», непознанный объект в небе «похож на большой беспилотник», а в воздух подняли два истребителя — Су-35 и МиГ-31.

По данным сервиса Flightradar24, в небе над Санкт-Петербургом нет гражданских самолетов. Закрыт не только вылет и прилет в Пулково, но и воздушное пространство над Петербургом в радиусе 200 км. Рейсы, маршрут которых проходит через воздушное пространство города, разворачивают в воздухе.

В частности, рейс SU 6018 авиакомпании «Россия», следовавший из Москвы в Петербург, развернулся на подлете к аэропорту, а рейс SU 1002 «Аэрофлота», направлявшийся из Москвы и Калининград, тоже изменил траекторию движения на подлете к городу.

Издание «Фонтанка» со ссылкой на информацию Министерства обороны РФ сообщило, что неопознанный летающий объект обнаружили в 160-200 км от Петербурга.

Какой-либо другой информации Минобороны в гражданские службы не сообщает, уточнило издание. Читатели «Фонтанки» поделились с изданием, что услышать звук истребителей, которые подняли в воздух, можно даже в центре города: «Звуки как на параде».

Спустя почти полтора часа, около 12:00 по местному времени ограничения на полеты в аэропорту «Пулково» сняли, самолеты начали возвращаться в воздушное пространство Ленобласти. На карте сервиса FlightRadar появилась информация о том, что первые рейсы пошли на посадку.

Ранее Telegram-канал Baza писал о закрытии воздушного пространства до 13:00 местного времени, а РИА Новости — до 13:20.

В региональном центре Единой системы организации воздушного движения Санкт-Петербурга «Фонтанке» ответили на вопрос о причинах введения плана «Ковер»:

«Даже если бы знал, я бы вам не сказал. Но нет, не знаю», — сказал собеседник издания.

Учения сил ПВО

Минобороны РФ заявило, что небо над Петербургом перекрывалось сегодня для тренировки сил ПВО «по взаимодействию с гражданскими органами управления воздушным движением в Западной зоне ответственнности».

«В ходе тренировки отработаны вопросы обнаружения, перехвата и идентификации «цели», взаимодействия с экстренными службами при возникновении ЧС», — заявили в ведомстве.

По данным Минобороны, в тренировке были задействованы истребители из состава дежурных сил ПВО Западного военного округа, вылетевшие для отработки перехвата и идентификации условного нарушителя.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал называть причины закрытия воздушного пространства над Санкт-Петербургом, но заверил, что у Владимира Путина есть вся информация на этот счет.

«Давайте будем ориентироваться на заявления и разъяснения, которые уже были или последуют от авиационных властей или от военных», — сказал он.

Задержка рейсов

Последний самолет перед закрытием воздушного пространства улетел из петербургского аэропорта в 10:18, а в 10:35 в Пулкове приземлился последний борт. Для остальных рейсов время прибытия сдвинули — им разрешили зайти на посадку после 12 часов.

Пассажиры рассказывали, что их высаживали из самолетов. Один из пассажиров рейса Петербург-Москва поделился с РИА Новости, что его вылет должен был состояться в 11:05 мск. «Мы все сидим в самолете, причины задержки нам не объяснили», — сказал мужчина.

Агентство ТАСС процитировало телеграмму Росавиации о закрытии воздушного пространства: «Информируем о вводе временного ограничения воздушного пространства до 10:20 UTC (13:20 мск) в районе, ограниченной окружностью радиусом 200 км, на всех высотах. Просим вас использовать альтернативные маршруты полетов и обеспечить запас топлива».

Как рассказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков изданию URA.RU, ограничение на полеты ввели после получения соответствующей команды от Воздушно-космических сил России.

Он отметил, что ВКС России имеют полное право давать такую команду, однако не стал называть ее причины, сообщив, что они в ведении Минобороны.

Что такое план «Ковер»

Суть плана, согласно правилам использования воздушного пространства России, заключается в незамедлительной посадке или выводе из зоны его действия всех гражданских самолетов, а также в привлечении военных и спасателей.

Сигнал «Ковер» подают органы ПВО при незаконном пересечении государственной границы России, при появлении в воздушном пространстве неопознанных воздушных судов, а также в случае применения оружия и боевой техники Вооруженных Сил России по воздушному судну-нарушителю.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» кандидат технических наук, заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов отметил, что введение плана «Ковер» связано с потребностью обеспечить безопасность гражданских самолетов. Для этого могут быть две причины.

«Первая — в зоне ответственности по использованию воздушного пространства появилась острая необходимость всех посадить в связи с внезапными метеорологическими условиями. Вторая — обнаружение постороннего летательного аппарата, который не должен был летать по планам, которые были поданы», — сказал он.

По словам эксперта, ограничение полетов также может быть обусловлено необходимостью использовать воздушное пространство силами ПВО или ВВС. Кроме того, в зоне действия плана могут проходить учения или выполняться пуски ракет.

Как ранее объяснял бывший зампред Совфеда по обороне и безопасности, полковник запаса Франц Клинцевич, любой летательный объект, попавший в зону действия плана «Ковер», сбивается. По его словам, для этого возле важных объектов размещают системы ЗРК С-300, С-400, «Панцирь-С1», «Бук-М3» и другие.