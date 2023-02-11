«Участились случаи родильного туризма». Как беременные россиянки застряли в Аргентине

Миграционная служба Аргентины начала приостанавливать и отменять действие вида на жительство россиян, получивших его через рождение ребенка, но не оставшихся жить в стране. Ранее власти республики отказали во въезде в страну нескольким беременным россиянкам, которых заподозрили в том, что они прибыли с целями «родильного туризма». 11 февраля их все же пустили в Аргентину по решению суда. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Миграционная служба Аргентины начала приостанавливать и отменять действие вида на жительство (ВНЖ) россиян, получивших его через рождение ребенка, но не оставшихся жить в стране. Об этом рассказала телеканалу C5N директор службы Флоренсия Кариньяно.

«То, что мы делаем, это приостанавливаем вид на жительство тех россиян, которые приехали получить вид на жительство, потому что их ребенок — аргентинец, но при этом провели больше времени за пределами (Аргентины), чем внутри (страны)», — пояснила она.

По ее словам, когда в суде будет рассматриваться вопрос об аргентинском гражданстве для россиянина, миграционная служба подаст данные, что ВНЖ был приостановлен, потому что этот человек «провел месяц в Аргентине и больше никогда не приезжал».

Ранее власти Аргентины обратили внимание на участившиеся случаи «родильного туризма» среди россиян.

Кариньяно предупредила, что у россиян, которые получили ВНЖ после рождения ребенка и уехали, могут его отозвать. На этом фоне 9 февраля стало известно, что три беременные россиянки «застряли» в аэропорту в Аргентине из-за отказа во въезде в страну.

По словам главы консульского отдела посольства РФ в Аргентине Георгия Полина, дипмиссия связывает произошедшее с тем, что власти республики могли счесть информацию, предоставленную девушками при въезде, неполной или ложной. Одна из них прилетела 7 февраля, еще две — вечером 8 февраля, передает РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что в Аргентину прилетело больше беременных, но конкретно этим трем выписали предписание о недопущении в страну.

«Не впустили их в страну в соответствии с законом о миграции, где одно из оснований для недопущения в страну — предоставление неполной, ложной, искаженной информации», — рассказал Полин.

В субботу, 11 февраля, миграционная служба Аргентины по решению суда пропустила в страну беременных гражданок РФ, сообщил адвокат Кристиан Рубилар.

«Час назад им всем разрешили въехать в Аргентину», — приводит его слова ТАСС. Рубилар отметил, что миграционная служба изменила свое решение после постановления суда.

«Бум родильного туризма»

Россияне могут пребывать на территории Аргентины без виз не более 90 дней в течение каждого периода в 180 дней, начиная с даты первого въезда. Иностранным родителям ребенка, родившегося в Аргентине, проще получить паспорт республики. Он позволяет совершать краткосрочные поездки в 171 страну без виз, в том числе в страны ЕС, Великобританию и Японию, отмечает РБК.

В начале января 2023 года газета The Guardian писала о «буме родильного туризма» в Аргентину среди россиян. По словам Полина, в 2022 году в республику переехали от 2 тыс. до 2,5 тыс. граждан РФ. Многие из них, отмечал дипломат, — россиянки, собирающиеся там родить.

«В 2023 году это число может вырасти до 10 тыс.», — говорил он.

В свою очередь, Кариньяно ранее утверждала, что в 2022 году в Аргентину прибыли около 10,5 тыс. граждан России, а за последние месяцы — более 5,8 тыс. беременных женщин.

Аргентина не вводила санкции против России и россиян, однако еще в начале марта прошлого года страна присоединилась к членам ООН, осудившим российскую военную операцию на Украине и потребовавшим вывести войска.