«Представляло опасность». Военные США что-то сбили в небе над Аляской

Новый инцидент с «неопознанным летательным объектом» произошел в США. Аппарат летел на высоте 12 км в воздушном пространстве Аляски, американские военные его сбили. Обломки упали на покрытые льдом морские пространства. Известно, что он был существенно меньше и проще, чем китайский воздушный шар, сбитый ранее над Атлантикой. Принадлежность и назначение аппарата пока не установлены, Вашингтон не планирует запрашивать контакты с Пекином. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Американские военные сбили «высотный объект» над штатом Аляска. Об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби, передает РИА Новости.

По его словам, аппарат летел на высоте 12 км и представлял опасность для гражданской авиации, военные отслеживали объект в воздушном пространстве Аляски в течение суток.

В итоге его ликвидировали на границе с Канадой при помощи истребителей. «Президент Байден отдал приказ военным сбить объект, что они и сделали», — рассказал Кирби.

Он отметил, что пока не удалось установить принадлежность и назначение аппарата. Его обломки упали на покрытые льдом морские пространства. Известно, что он был существенно меньше и проще, чем китайский воздушный шар, сбитый ранее над Атлантикой.

При этом США пока не готовы утверждать, что ликвидированный над Аляской аэростат занимался сбором разведывательных данных.

Отмечается, что Вашингтон не планирует на фоне этого инцидента запрашивать контакты с Пекином.

«Вторжение аэростата»

2 февраля представитель Пентагона рассказал, что над США заметили разведывательный воздушный шар. В ведомстве заявили, что он принадлежит Китаю. Зонд прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады и достиг штата Монтана.

Министр обороны США Ллойд Остин позднее сообщил, что военные по поручению президента Джо Байдена сбили аэростат. Американские власти заявили о «неприемлемости» нахождения иностранного разведывательного аппарата в суверенном воздушном пространстве и отменили визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин.

В свою очередь, официальный представитель МИД КНР Мао Нин призвала не спекулировать на теме «аэростата-шпиона». Она отметила, что аэростат «серьезно отклонился от маршрута» из-за ветра и Пекин сожалеет, что он оказался над Соединенными Штатами.

Спустя неделю в Госдепе заявили, что администрация США может ввести санкции против организаций, связанных с Народно-освободительной армией Китая (НОАК). Поводом для рестрикций называется полет китайского зонда.

«Соединенные Штаты рассмотрят возможность принятия [санкционных] мер против связанных с НОАК организаций КНР, которые способствовали вторжению аэростата в воздушное пространство США», — рассказал представитель ведомства.

Он пояснил, что также изучаются «более широкие усилия по выявлению и противодействию более масштабной деятельности КНР по сбору информации».

Как полагают в Госдепартаменте, китайский производитель аэростатов «имеет непосредственное отношение к китайским ВС и является уполномоченным поставщиком НОАК».

По версии Вашингтона, китайские аэростаты «пролетели над 40 странами и пятью континентами», собирая «разведывательную информацию». Аппаратура на сбитом аэростате «не была похожа на оборудование на метеозондах», уточнил представитель Госдепа.

По его словам, на аэростате было «множество антенн, включая антенную решетку, способную, вероятно, собирать и определять местоположение сигналов связи». Кроме того, к нему «крепились достаточно большие солнечные батареи, чтобы получать энергию, необходимую для работы нескольких средств сбора разведывательной информации».

Дипломат вновь повторил позицию вашингтонской администрации, согласно которой китайский метеозонд якобы «проводил операцию по сбору данных» в рамках радиоразведки, передает ТАСС.