Ближе к людям. Российский президент перенастраивает государственную систему управления

Российский президент Владимир Путин провел очередное совещание с членами правительства. Несмотря на, казалось бы, рутинный характер встречи, на ней обсуждался ряд принципиально важных моментов. «Газета.Ru» выделила главное.

Ключевой темой совещания стала перенастройка государственной власти. Члены правительства отчитались о том, как идет работа по основным направлениям – это поддержка предпринимательства, здравоохранение и улучшение качества водоснабжения, а также трансформация системы социальной защиты.

Дайте людям работать

Правительство старается снизить административную нагрузку на малый и средний бизнес. Для этого уже была проведена инвентаризация всех обязательных правил и требований, которые должны выполнять предприниматели.

«Провели так называемый механизм регуляторной гильотины, в результате чего все избыточные правила и нормы были отменены, а оставшиеся ‒ актуализированы. Эта работа была проведена на площадке Министерства экономического развития совместно с бизнес-сообществом. Только от наведения такого порядка в отношении правил регуляторики, по оценкам самого же бизнеса, ежегодная экономия составляет минимум 200 миллиардов рублей», — рассказал заместитель председателя правительства Дмитрий Григоренко.

Таким образом, происходит последовательная перенастройка системы управления: государство стремится создавать условия для развития бизнеса, а не проводить проверки ради проверок, руководствуясь бюрократической логикой.

Это не значит, что господдержка предпринимательства сведется к созданию тепличных условий и раздаче субсидий. Президент настаивает, что нужно создавать возможностей для развития, «раздавать не рыбу, а удочки».

«Здесь имеется в виду формирование и закрепление институциональных условий для развития предпринимательства как массового явления. Речь о миллионах малых и средних предприятий, которые будут получать прибыль, создавать рабочие места и производить продукцию, которая необходима конкретным потребителям», — рассказал «Газете.Ru» экономист, специалист в области государственного управления экономикой, финансов и социального обеспечения Никита Кричевский.

Эксперт отмечает, что предприниматель «должен думать только о своем бизнесе». Проверки, административные барьеры и даже налоги вообще не должны его беспокоить. «Если человек работает в рамках правового поля, никаких претензий к нему не должно быть», — отмечает экономист. Проверки действительно нужно проводить не ради наказания, а ради профилактики: «государевы люди должны не карать, а помогать». Это главное условие, при котором предприниматели могут исполнить свою социальную и общественную миссию.

«Надо признать, что сегодня делается много хорошего в плане налогового администрирования. Все ждут введения нового налогового режима, когда предприниматель будет платить восемь процентов от доходов и спокойно работать без лишних проверок и отчетности – налоговики и так все видят», — пояснил Никита Кричевский.

Руководство страны дает сигнал исполнительной власти на местах: люди должны развиваться, реализовать свои идеи и потенциал – и мешать им не надо.

Нужно сберечь народ

На совещании много говорили о ситуации со здравоохранением и экологией. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, с сентября в России началась вакцинация от гриппа, за три месяца было привито почти 52 процента населения РФ– это 75 миллионов сто тысяч человек.

Массовая вакцинная от гриппа позволила укрепить коллективный иммунитет. Сегодня правительство старается предотвратить массовые заболевания детей, не нарушив при этом образовательный процесс.

Президент настаивает, что несмотря на то, что осенняя кампания вакцинации от гриппа и Covid прошла успешно, людей необходимо продолжать защищать. «У нас зима длинная, и начало весны тоже часто бывает холодным, поэтому иммунизацию надо продолжать, надо людей защищать от всех этих болезней», — отметил Владимир Путин.

Здоровье граждан, «сбережение народа» остается приоритетным направлением государственной политики в России. «В последние два года мы сталкивается с последствиями пандемии коронавируса. Многие приобрели новые заболевания на фоне инфекции, происходит сокращение ожидаемой продолжительности жизни населения. Это не может не беспокоить», — говорит экономист Никита Кричевский.

Кроме того, «есть нюансы», связанные с качеством воды и экологией. Речь идет об очистке стоков, которые попадают в Волгу. Эта река подвергается мощной антропогенной нагрузке и одновременно является источником воды для 60 миллионов человек, живущих на ее берегах. За последние три года было запущено 74 очистных сооружения на территории 13 волжских регионов. Президент держит на личном контроле вопросы, связанные с качеством водоснабжения на этих территориях.

Ближе к людям

С 1 января 2023 года в результате объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования появится Социальный фонд России. Это упростит доступ россиян к услугам социального страхования, снизит административную нагрузку на работодателей, расширит охват обязательного социального страховании граждан России.

Социальный фонд будет выполнять все функции, которые были присущи Пенсионному фонду и Фонду социального страхования. «Объединение позволит снизить административные издержки и сделает социальное страхование более доступным. Сегодня многие функции двух фондов пересекаются. Например, пенсию по старости выплачивает ПФР, пенсию по инвалидности – Фонд социального страхования, механизм один и тот же, а операторы разные. С 1 января многие дублирующие функции будут упразднены», поясняет экономист Никита Кричевский.

Президент уверен, что это позволит сделать систему социальной защиты более эффективной и ориентированной на граждан, поможет госорганам, занимающимся соцзащитой, стать ближе к людям.

В результате объединения двух фондов по всей стране высвобождаются комфортабельные офисные пространства – эти площади находятся в федеральной собственности, и применение для них уже нашли. Здесь открываются центры общения для пожилых людей. В 11 регионах они уже начали работать, еще 26 откроется в ближайшее время. Работа центров будет организована в партнерстве с ветеранскими организациями и с союзами пенсионеров.