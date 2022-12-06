«Не так страшно, как малюют». Российского посла и митрополита окружили в болгарском храме

В болгарской Софии протестующие перекрыли дорогу в храм Святого Николая, в котором находились российский посол Элеонора Митрофанова и митрополит Волоколамский Антоний. Дипломат покинула храм через черный ход. Жители недовольны визитом митрополита в Болгарию, в ходе протестов звучали антироссийские и антивоенные лозунги. Что произошло в Софии – в материале «Газеты.Ru».

Протестующие окружили церковь Святого Николая в столице Болгарии Софии во время визита туда посла РФ Элеоноры Митрофановой, сообщило издание Novinite. Председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата РПЦ митрополит Антоний вел в храме литургию.

Издание «Сега» сообщает, что протестующие выкрикивали «Убийцы» и «Это не Москва». Телеканал Nova уточняет, что на акции присутствовали в том числе беженцы из Украины. По данным ООН на конец ноября, в Болгарию после начала боевых действий приехали около 150 тыс. украинских беженцев.

Помимо посла и митрополита, на службе присутствовал лидер партии «Альтернатива болгарского возрождения» Румен Петков.

«Немножечко преувеличено»

Посольство в Софии сообщило РИА Новости, что ситуация менее острая, нежели сообщают СМИ.

«Действительно, там была небольшая демонстрация, потому что, как утверждают протестующие, служба посвящена победе русской армии на Украине, что не соответствует действительности, потому что цель приезда митрополита Антония — участие в торжествах по поводу 70-летия подворья патриарха Московского и всея Руси в Софии», — сказали в дипмиссии.

Там отметили, что речи об угрозах Митрофановой также не идет.

«Там просто напротив церкви были выставлены люди с плакатами и флагами, но не более <…> оно не так все страшно, как малюют», — заключили в дипмиссии.

Позднее сама Митрофанова сообщила, что полицейские находились рядом и следили за правопорядком, соответственно, для нее никакой опасности не было. По ее словам, протестующие пытались сорвать литургию и блокировали движение посольского автомобиля, однако она уехала на другом авто.

«Мы слышали какие-то звуки»

В беседе с РИА Новости митрополит Антоний рассказал, что инцидент произошел во время литургии. По его словам, «ближе к концу литургии мы слышали какие-то звуки, доносившиеся с улицы, но богослужению это не помешало». После литургии митрополит вместе с другими священниками вышли на улицу, однако протестующих никто не видел.

«После богослужения мы за чашкой кофе пообщались с архиереями Болгарской церкви и прибывшим на праздник духовенством, а затем все вместе пошли по центральным улицам Софии в кафедральный собор Александра Невского пешком, в рясах. Многие прохожие, увидев нас, подходили под благословение. Никаких протестующих мы не видели. Возможно, они выполняли свою «миссию» в строгом соответствии с почасовым графиком и не захотели остаться сверхурочно, чтобы нас дождаться», — рассказал митрополит.

Не поддержал единство

В сентябре Антоний выступил с комментарием в связи с принятием документа Всемирного союза церквей «Война на Украине, мир и справедливость в европейском регионе», который делегация РПЦ не стала поддерживать.

«К сожалению, финальный документ остался в значительной степени политизированным. В него не были включены все предложения Русской Церкви, что мешает нам заявить о его поддержке. В то же время полагаем, что состоявшаяся в ходе Ассамблеи дискуссия может стать для Всемирного совета церквей отправной точкой для объективного и непредвзятого изучения причин многолетнего конфликта на Украине, равно как и для последующих миротворческих усилий», — сказал митрополит.