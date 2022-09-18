Берсерки с мухоморами, нацисты под первитином. Наркотики и допинг для суперсолдат

С давних времен армии всего мира пытались найти способ сделать своих солдат сильнее и выносливее. И использовали для этого различные психоактивные вещества — от водки и мухоморов до амфетамина и первитина. Выносливого и бесстрашного суперсолдата пытались создать все – от индейцев майя до сильнейших армий XX века. О психостимуляторах в военном деле «Газете.Ru» рассказали историки.

Отвар из мухоморов, белена и листья коки

Отправить солдата в бой и заставить бесстрашно воевать – важная задача, которая стояла перед полководцами начиная с древних времен. Но любое сражение грозило смертью или увечьем, и каждый воин испытывал вполне понятный страх. Преодолеть его, как утверждает доктор исторических наук и заведующий кафедрой истории РГАУ-МСХА имени Тимирязева Александр Оришев, предстояло как за счет материального стимулирования, когда солдатам обещали в случае победы отдать город на разграбление, так и с помощью принятия различных препаратов, уменьшавших страх.

«Еще всем известные берсерки – отважные древнегерманские воины, выполнявшие функции спецназа и не чувствовавшие в бою боли — употребляли отвар из мухоморов, чем приводили себя в состояние «неистовой ярости». Они, правда, не знали, что это разрушает клетки головного мозга и печень. Зато отлично сражались. В их рационе также была черная белена, вызывавшая галлюцинации и снижавшая чувствительность к боли», – рассказал исследователь.

Использовали допинг и члены радикального военизированного ордена ассасинов в Персии и Сирии. Они принимали раствор опиума и шли убивать.

Прибегали к стимулирующим веществам, менявшим сознание, и многие другие народы, добавляет аспирант РАНХиГС, историк Сыдып Бальдруев. В доколумбовой Южной Америке войны племен индейцев употребляли листья коки — для увеличения выносливости между битвами и в дальних походах, когда требовалось идти на перегруппировку или в другую провинцию. Хотя цивилизация по тем временем уже была продвинутой, то есть имела разветвленную сеть дорог и сложную систему управления, колеса она еще не изобрела. И воинам часто приходилось нести большие грузы прямо на себе. Бальдруев отмечает — кое-где листья коки все еще употребляют по давней традиции — например, в Андах. В цивилизованном мире продукты из этого растения чаще всего запрещены.

Как писал известный антрополог XVI века Бернардино де Саагуна, более полувека посвятивший изучению жизни, истории и быта доколумбовой Америки, прибегали к допингу и представители кочевого индейского североамериканского племени Чичимеки. Они употребляли корень пейота – мексиканского кактуса — чтобы войти в раж перед боем. Напиток, придающий сил, не помог – цивилизация погибла в 1519-м году, а столица Тескоко была захвачена испанскими конкистадорами.

«Впоследствии, когда уже появились организационные войска, такие стимуляторы были заменены муштрой и дисциплиной. Военачальники стали вдохновлять словами и использовать эффект толпы: когда тысячи людей в одном едином порыве делали что-то одновременно. В этих случаях возникало эмоциональное опьянения, в котором люди сражались, не щадя себя и безо всякого допинга.

Более того, даже в прошлом подобного рода вещества использовались чаще всего индивидуально, чтобы один или несколько человек показывали в бою ярость, способную вдохновить остальных. Это тоже порождало эффект толпы».

Но только пользы от таких яростных воинов было мало, отмечает историк, — они не слышали команд, действовали неконтролируемо, бесстрашно и без прикрытия. И быстро погибали.

Метамфетамин, хиропон и «наркомовские 100 грамм»

Но и организованных армиях с организацией и дисциплиной были случаи употребления веществ, говорит доктор исторических наук Оришев. Например, во время гражданской войны в США солдаты с обеих сторон стали активно потреблять морфин для облегчения боли, что привело к «армейской болезни» — зависимость появилась примерно у 400 тыс. человек.

Во время франко-прусской войны 1870-1871 гг. германские солдаты использовали морфин в качестве стимулирующего средства. И в результате половина победившей прусской армии стала наркозависимой, утверждает доктор наук.

«В годы Первой мировой войны многие солдаты буквально всех воюющих армий пристрастились также к «окопному коктейлю», состоявшему из медицинского спирта с кокаином. Человек мог не спать несколько суток, шел в атаку без страха и не чувствовал при ранении боли. Достать кокаин в те годы не составляло особого труда. Он был в свободном доступе и пока еще рассматривался как лекарственное средство», – объяснил эксперт.

Пока о тяжелых последствиях употребления кокаина еще не было известно, его использовали офицеры многих стран мира. Но были и другие вещества.

«В 1930-е годы японские военные медики разработали вещество под названием хиропон или филопон — солдат мог совершить многокилометровый марш-бросок и не испытывал чувство страха. Сначала хиропон выдавали только солдатам и офицерам, но вскоре им стали снабжать рабочих на военных заводах, а потом и военных чиновников», – рассказал заведующий кафедрой истории РГАУ-МСХА имени Тимирязева.

Преуспели в снабжении армии психоактивными веществами и ученые Третьего рейха. Они синтезировали боевой допинг – первитин или метамфетамин. Его же выдавали и американским солдатам в годы Второй мировой войны. Военнослужащий мог не спать трое суток и забывал про страх. Об опасных последствиях для организма тогда не думали. Различные вариации этого вещества использовалось и в Великобритании — чаще всего его выдавали летчикам британских ВВС. Широкое применение амфетамин нашел в Корее и Вьетнаме в ходе американской кампании.

Отличалась от союзников и стран «оси» советская армия, в которой наркотические вещества не применялись. Зато применялось другое психоактивное вещество — водка.

«Знаменитые наркомовские 100 грамм, выдававшиеся наступающим частям, предоставляли для согревания организма и профилактики кишечных заболеваний. О том, чтобы с помощью водки избавить солдат от страха, речи не шло», – подытожил доктор наук Оришев.