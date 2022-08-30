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Общество

«Вся бригада погибла». Что известно о смертельном ДТП с бензовозом и «скорой» под Ярославлем

В автокатастрофе под Ярославлем погибла бригада скорой помощи, спешившая к пациенту

Во вторник серьезная авария произошла около деревни Воробино в Ярославской области, где бензовоз столкнулся с машиной скорой помощи и еще одним автомобилем. По предварительным данным, погибли три человека — все они сотрудники бригады «скорой». Кроме того, начавшийся после ДТП пожар перекинулся на близлежащие дома, один из которых полностью выгорел. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Крупная дорожная авария произошла во вторник, 30 августа, в Ярославской области. На трассе в районе деревни Воробино бензовоз столкнулся с машиной скорой медицинской помощи и легковым автомобилем Suzuki.

В результате ДТП из бензовоза вылилось и загорелось топливо — пожар охватил два жилых дома, расположенных рядом с местом происшествия.

По предварительным данным, погибли три человека — все они были сотрудниками бригады «скорой», ехавшей на вызов.

«Серьезная авария произошла на костромской трассе в Ярославском районе в деревне Воробино. В результате ДТП столкнулись бензовоз, легковой автомобиль и скорая помощь, ехавшая по вызову. Разлилось топливо, загорелся автомобиль скорой, огонь перекинулся на соседние дома.

К сожалению, вся бригада погибла»,
— сообщил врио губернатора региона Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Он выразил соболезнования семьям погибших и заявил, что им будет оказана необходимая помощь. По словам Евраева, сейчас ситуация находится под контролем, угрозы для жизни людей нет. На месте автокатастрофы работают несколько пожарных расчетов, которые занимаются тушением пожара, возникшего после аварии.

Как передает РБК со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Ярославской области, окончательные выводы о числе жертв можно будет сделать после тушения пожара. На момент разговора журналистов со спасателями бензовоз еще горел.

По факту аварии возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности гибель людей, сообщили в управлении СК по региону. Кроме того, инициирована прокурорская проверка, пишет «Интерфакс».

Одна из местных жительниц рассказала порталу 76.RU, о том, что происходило в первые секунды после аварии: «Красила забор, услышала грохот. Подумала, что кто-то в забор впилился.

Только встала, чтобы посмотреть — взрыв, черный дым, пламя.

Говорят, что вроде как у бензовоза лопнуло колесо, он потерял управление, влетел в скорую, потом в забор и загорелся», — поделилась собеседница издания.

«Ни фига себе мясорубка! Жесть! Там на трассе постоянно носятся как бессмертные!» — пишет Надежда Шкляева в паблике «Ярославль LIVE»

Пожар, начавшийся после аварии, перекинулся на два соседних дома — его общая площадь составила 200 кв. м. К тушению привлечено 45 человек и 16 единица техники, проинформировали в МЧС.

В выгоревшем доме жила пара — муж с женой. У них сгорело все, даже документы.

«Хозяйка дома приехала к месту пожара. Говорит, что сгорело вообще все, даже документы. В администрации пока не объясняли, где переночевать, что и как делать. По словам женщины, все соседи готовы пустить переночевать и оказать помощь», — передает корреспондент 76.RU с места трагедии.

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