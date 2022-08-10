«Бомба замедленного действия». Можно ли одомашнить дикого зверя

В соцсетях публикуют объявления о продаже «ручных и ласковых» львят. Приобрести необычного питомца за 230 тыс. руб. может любой желающий. Некоторые люди содержат диких зверей в частных домах и даже в квартирах, но они редко задумываются о последствиях. Которые, как уверяют ветеринары, обязательно будут, когда животное находится в неволе. «Газета.Ru» узнала, чем грозит покупка дикого животного и почему за нападение соседского льва его владелец получит, вероятнее всего, условный срок.

«Дикий зверь может напасть, даже учуяв запах крови»

Как рассказал «Газете.Ru» ветеринарный врач Азиз Алекберов, в социальных сетях мы часто видим ролики с участием диких зверей, «одомашненных» человеком. Смотря на объятья людей со львами или медведями, диких кошек, ютящихся в одной постели с людьми, многие умиляются и думают, что приручить дикое животное, оказывается, можно. Но реальность совершенно отличается от показанной картинки, уверен зооспециалист.

«Живя с диким животным, нужно постоянно быть начеку. Множество историй заканчиваются, например, тем, что люди, держащие каких-нибудь удавов, отбивают своих детей у питомцев, пытающихся их проглотить, или вовсе теряют членов семьи, задушенных этими самыми змеями, в которых хозяева и души не чаяли», – делится Алекберов.

А если человек решает завести в качестве питомца дикое животное, а тем более хищника – риски для жизни будут всегда, считает врач высшей квалификационный категории Михаил Шеляков. По его словам, даже люди со специальными профессиональными навыками попадают в ситуации, когда не могут справиться с хищником, и этого никогда нельзя будет избежать.

«Те же цирковые, казалось бы, обученные тигры нападают на дрессировщиков – так было с Артуром Багдасаровым, на которого тигр набросился во время представления и который, к счастью, остался жив. И так было с Снежаной Даутовой, которую, увы, ее же подопечные загрызли насмерть. Стоит ли вспоминать известную в СССР семью Берберовых, в квартире которых жили лев и пума.

Все бы ничего, если бы лев в конце концов не убил их 14-летнего сына и не задрал, благо не до смерти, мать», – рассказывает Шеляков.

Поэтому, как уверяет эксперт, даже если зверь совершенно ручной и его «чуть ли ни соской выкармливал хозяин», а затем ни на шаг от себя не отпускал на протяжении всей жизни, трагедия все равно может произойти.

Это подтверждает совладелец ветеринарной клиники «Айболит Плюс» Дмитрий Федосеев. По его мнению, страсть к диким экзотическим животным не угасает у людей, но не приводит ни к чему хорошему.

«Дикие животные в домашних условиях – это настоящая бомба замедленного действия. Мы можем с рождения воспитывать тигренка или львенка, и это обернется тем, что инстинкты все равно возьмут свое. Если вы сделаете больно животному – даже случайно – оно начнет защищаться. Забудете покормить – готовьтесь к тому, что сами можете стать пищей. Животному элементарно может показаться, что ему угрожает опасность, а источник опасности – вы. И оно нападает. И винить его в этом никто не может. Да, львята очень классные и милые, но где-то с 8 месяцев это огромные животные, которые угрожают и вам, и вашим близким, и окружающим, потому что никто не знает, что у них в голове», – считает Федосеев.

Именно поэтому диких животных категорически нельзя держать дома, считает Федосеев. По его словам, необходимо учитывать, что зверь может представлять угрозу и для других людей.

Ветеринарный врач Татьяна Гольнева в свою очередь отмечает, что содержание диких зверей в доме, а тем более в квартире — и физически, и психологически очень тяжело для самих животных. Ведь они, в отличие от собак и кошек, воспринимают проживание в квартире или доме как неволю практически на генетическом уровне.

«С моральной точки зрения очень жестоко содержать диких зверей в доме. Да, у вас может быть огромная территория, большой вольер, отличный уход и кормление, но это не отменяет того, что животное находится в неволе. Ему все равно, как бы вам не хотелось, будет лучше в природе. Ну и не забываем о рисках.

Даже учуяв запах крови хозяина, животное может наброситься, следуя инстинкту хищника. И ему будет все равно, если вы вскормили его с рождения. Они не привязаны к людям как кошки или собаки, они никогда и не будут так преданы», – уверяет ветеринар.

Условия, которые невозможно создать

Между тем, констатирует врач Шеляков, люди заводят таких животных, чтобы показать свою статусность. Так, например, в Арабских Эмиратах шейхи ходят с тиграми на поводке по улицам, а звезды шоу-бизнеса хвастаются необычными зверушками в социальных сетях. Сквозь все это прослеживается только один мотив: желание выделиться, показать свою уникальность и бесстрашие.

И если уж кто-то решил выделяться именно так, говорит ветеринар высшей категории, он должен позаботиться обо всем до мелочей.

«Хозяин дикого животного должен соблюсти все зоогигиенические нормы, создать все условия. Вот только проблема в том, что создать их если не невозможно, то очень сложно. Сложности возникают даже на этапе прививок. Вот лев вроде бы кошка, но он подвержен заболеваниям и собак тоже. Поэтому им для профилактики ставится и собачья, и кошачья вакцина. Но не все ветеринары об этом даже слышали. Прежде чем завести такое животное, нужно изучить огромный пласт теории и оценить свои возможности. Иначе из-за неправильных условий содержания может случиться трагедия – животное просто сойдет с ума и в этом случае точно нападет на кого-нибудь. Как это произошло совсем недавно с обезьянкой, напавшей на девочку в Мытищах», – полагает врач.

Доктор Татьяна Гольнева также дополняет, что проблемы могут возникнуть даже с выкармливанием. Новорожденным или чуть более старшим животным нужны особые смеси, которые очень проблемно получить и ввезти в Россию. Дополнительные трудности возникают и с лекарствами, которые чаще всего невозможно достать.

Также часто, добавляет совладельца ветеринарной клиники Федосеев, дикие животные получают в домашних условиях и множество проблем со здоровьем.

«Еноты, которых заводят в домах, страдают панкреатитами и умирают от ожирения. Разведение сурикатов на продажу для дома привело к поголовной дисплазии тазобедренных суставов – у них проблемы с тазом и лапками. Также сурикатам нужно постоянно греться и они боятся больших предметов – в наших домах они в постоянном стрессе.

Что из этого выходит хорошего? И что хорошего, например, в том, чтобы приводить крокодила на осмотр ко врачу, связывая ему пасть скотчем, как это случилось в нашей клинике несколько недель назад? Не лучше было бы отпустить его на волю, чтобы он не приобретал болячки в доме владельцев и их же не пришлось лечить?» – задается вопросом эксперт.

Также он сообщает, что на опыте его пациентов, диких животных — львов или тигров — хозяева обычно содержат дома лишь до 6-8 месяцев, пока они не вырастают. Все потому, что владельцы перестают справляться и отдают питомцев в зоопарки и цирки.

«У моих знакомых был львенок, которому выделили целый этаж частного дома, но с тех пор, как ему исполнилось 5 месяцев, на этот этаж боялись подниматься даже хозяева. В итоге отдали его в цирк. Для чего было вообще забирать? Я не думаю, что держать животное в неволе – нормально. И желания такого не понимаю. Но если уж кому-то захотелось – осознайте ответственность и ответьте на вопрос самим себе: а в безопасности ли буду я, мои родные и соседи?» – заключает Федосеев.

Ветеринарный врач Алекберов также отмечает, что квартира и даже дом, какие бы условия не были созданы для животного — совсем не те условия, в которых дикие звери хотели бы жить. И поэтому всегда нужно различать животных, которые хотят жить с человеком, от тех, которым это не нужно.

«Дикие животные всегда будут смотреть на волю. Если домашний кот смотрит в лес с некоторым даже испугом и всегда вернется обратно, дикий зверь хочет уйти – потому что его дом именно там», – уверен врач.

Дикие животные дома и закон

Как утверждает адвокат Максим Калинов, вопрос о содержании диких животных в квартирах и домах поднимают на разных уровнях уже давно, а случаев, когда дикие домашние животные набрасываются на людей, не сосчитать.

«Так в 2019 году появилось Постановление правительства №793, которое установило, каких диких животных можно содержать дома, а каких нет. За содержание животного из списка запрещенных, куда входят вышеупомянутые львята, тигрята, пумы и много кто еще, владелец может быть привлечен к административной ответственности. В качестве наказания с нарушителя может быть взыскано до пяти минимальных размеров оплаты труда с физического лица, а животное будет изъято», – рассказал адвокат.

Если же владелец животного не смог удержать животное, например, на прогулке, уточняет Калинов, и оно вырвалось и напало на человека – ответственность для владельца наступит по статье 109 УК РФ «причинение смерти по неосторожности».

«Если животное убьет одного человека, то наказание грозит до двух лет лишения свободы, что, скорее всего, при отсутствии судимостей у хозяина животного, обойдется условным сроком. Если животное загрызет двух людей, то по той же статье от 3 до 4 лет лишения свободы и опять условно», – констатирует адвокат.