Сезон малярии и клещей. Как не заразиться в дачный сезон

С улучшением погоды люди все чаще отправляются на отдых за город, в том числе на дачи. В этот период также выходят из спячки клещи и другие насекомые и паукообразные, представляющие опасность для человека и его домашних питомцев. Какие инфекции чаще всего переносят комары и клещи, насколько они опасны для пострадавших и от каких заболеваний нужно прививать людей и животных перед весенне-летним сезоном, — в материале «Газеты.Ru».

Где можно заразиться

Наиболее распространенными в весенне-летний период, когда люди отправляются на дачи, становятся жалобы на укусы клещей и комаров, рассказывает заведующая отделом медицинской энтомологии первого МГМУ имени И. М. Сеченова Людмила Ганушкина. Они могут переносить в том числе вирус лихорадки Западного Нила, несколько случаев было зарегистрировано прошлым летом.

«Это касается юга нашей страны: Ростовской, Воронежской, Астраханской областей, — пояснила специалист. — Для развития вирусу необходима определенная температура, как правило, она выше 22 градусов. Малярийные комары существуют, однако сейчас в России нет источника заражения: вряд ли в этом году приедет много иностранцев».

Ганушкина добавила, что комары способны переносить, кроме прочего, лихорадку Денге, однако болезнь, как правило, завозят из-за рубежа.

Типичными же для российских реалий являются энцефалит и боррелиоз, переносимые клещами.

«Зимой они спят в лесной подстилке, а как только снег начинает таять, они выползают, испытывая сильное чувство голода, нападают, откладывают достаточно большое количество яиц и начинают размножаться. Встретить их можно не только в лесу, но и в парках, поэтому следует соблюдать меры предосторожности», — уточнила специалист.

Заведующая отделением острых нейроинфекций инфекционной клинической больницы №1 София Русанова предупредила: энцефалит не распространен в Московской области, вакцинация будет целесообразна, если человек отправляется в эндемичные районы, например, Ленинградскую, Новгородскую, Кировскую область, Пермский или Алтайский край и некоторые другие.

В Подмосковье же встречались случаи трехдневной малярии, причиной которой становятся комары.

«Сезон малярии — с середины мая по октябрь, но в этот период врачи тщательно обследуют пациентов и обращают внимание на подозрительные симптомы», — подчеркнула врач.

Профилактика и методы лечения

Не стоит намеренно избегать какой-либо местности, где могут обитать клещи, считает эпидемиолог Николай Дубинин. Он рекомендует надевать закрытую одежду, брюки, заправленные в носки или обувь, а также куртку или кофту с длинным рукавом, с манжетами или резинками, если вы решили отдыхать на даче. Можно также использовать спреи — ими необходимо обрабатывать одежду, чтобы содержащиеся в них вещества привели к гибели клеща.

Если так случилось, что паукообразное уже укусило, то самостоятельно извлечь его можно пинцетом или петлей из нити. Сделать это необходимо аккуратно и оперативно, чтобы снизить вероятность попадания опасных возбудителей в кровь.

«Причем есть риск подхватить несколько инфекций одновременно. После извлечения клеща стоит поместить его в банку и отнести в лабораторию на исследование, там определят, инфицирован ли он. В зависимости от результата пострадавшему подбирают лечение», — посоветовал Дубинин.

Спешную вакцинацию после укуса клеща специалист считает бессмысленной: терапия включает применение антибиотиков или лечебных сывороток. Профилактическую прививку рекомендуется делать за три месяца до начала дачного сезона.

По словам Софии Русановой, если от энцефалита существует вакцина, то предотвратить клещевой боррелиоз можно только механическим путем, то есть соблюдая меры безопасности во время пребывания на природе. Для заболевания не характерны какие-либо специфические симптомы, однако его можно распознать по кольцевой эритеме (покраснении), возникшему вокруг места укуса.

«В этом случае важно немедленно обратиться к врачу, чтобы он поставил диагноз и назначил лечение. Боррелиоз иногда сложно диагностировать клинически. При наличии жалоб на головные или мышечные боли, недомогание, повышение температуры лучше не откладывать визит в больницу», — подчеркнула врач.

Яд муравьев, пчел или ос не провоцирует, по словам Русановой, никаких заболеваний, опасен он лишь для аллергиков, так как способен вызвать анафилактический шок, из-за которого человек может умереть. Таким пациентам необходимо иметь при себе антигистаминные препараты.

«Важна ежегодная вакцинация питомцев»

Страдают от укусов насекомых или паукообразных, кроме людей, и домашние животные, которые также могут быть переносчиками заболеваний. Руководитель ветеринарной клиники Николай Логинов напомнил, что для собак крайне опасен пироплазмоз (сезонное заболевание, вызванное укусом иксодового клеща), который приводит к разрушению эритроцитов и как следствие — смерти питомца спустя уже 4-5 дней. Кошки тоже подвержены этой болезни, однако летальный исход маловероятен.

«Главная мера профилактики — ежегодная вакцинация питомцев против шести основных инфекций: бешенства, лептоспироза, чумы, гепатита, аденовируса и паровируса.

Некоторые полагают, что кошкам прививка не требуется, но им особенно необходима защита, поскольку зачастую они гуляют на улице самостоятельно и вступают в контакт с самыми разными животными, хозяин может даже не догадываться об угрозе», — пояснил врач.

Обеспечить безопасность питомца от насекомых также можно с помощью препаратов в форме спреев или аэрозолей, таблеток или ошейников со специальным составом. Кроме того, Логинов считает важным ограничить контакт питомца и человека с дикими животными, например, енотами и лисами.

Переносить опасных возбудителей могут и чужие не вакцинированные кошки и собаки, причем заражение необязательно происходит через укус: достаточно небольшой раны и последующего попадания на нее крови или слюны больного животного. Таким образом, риск пострадать от болезни есть и у человека. Чтобы этого не произошло, важно своевременно прививать питомцев, осматривать их на предмет наличия ран или присосавшихся клещей и следить за изменениями их поведения, подытожил ветеринар.