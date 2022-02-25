«Весна пришла на месяц раньше»: когда россияне отправятся на пикники

Март встретит россиян по-настоящему весенней погодой. Как рассказали «Газете.Ru» метеорологи, морозов в первую неделю месяца не предвидится — наоборот, солнечных дней будет все больше. Температура в Москве и области будет положительная днем и немного ниже нуля ночью, без осадков. При этом февраль прошел на 5-6 градусов выше нормы, и март продолжит эту тенденцию — уже сейчас растаяло около 40% снежного покрова. А в конце первого весеннего месяца жители столицы смогут выбраться на первые в этом году шашлыки.

Солнечно и без осадков

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Александра Синенкова, 25 февраля к центральному региону подойдет атмосферный фронт, который будет диктовать погоду ночью и утром.

«Но он будет размытым и в столичном регионе пройдет только небольшой снег. При этом температуру мы ожидаем в Москве от -2℃…-4℃ предстоящей ночью, по области — от 0 до -5℃. Ветер юго-западный, слабый 2-7 м/с», — отметил он в беседе с «Газетой.Ru».

В субботу, 26 февраля, облака уйдут на восток, а атмосферное давление начнет существенно подниматься — до 752 мм и характер погоды будет определятся антициклональной циркуляцией атмосферы.

«Поэтому в субботу и воскресенье в Москве будет наблюдаться переменная облачность, без осадков. В субботу +1℃…+3℃, по области — до +4℃, в воскресенье около 0℃. При этом в ночь на воскресенье температура понизиться до -1℃…-3℃, по области до -5℃. В ночь на понедельник в столице — до -5℃, по области -8℃», — пояснил Синенков.

Погоду в первых числах марта будет определять антициклон, который принесет в столицу солнечные дни, оттепель и отпугнет морозы,

сообщила специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«В принципе, погода будет по-настоящему весенней, то есть не в том представлении, что будет очень тепло, зеленая трава и так далее. Все-таки мы вступаем только в первый месяц весны. Но первые дни марта будут солнечные — погоду будет определять антициклон», — сказала она.

Так, после выходных погода будет в среднем одинаковой до конца недели — температура около нуля, а по области в пределах +2℃. В ночные часы синоптики прогнозируют до -6℃…-8℃. В столице будет потеплее на 2-3 градуса, отметил специалист центра «Фобос».

«Сильных осадков не ожидается. За счет ясной ночи выхолаживание воздуха продолжится — в ночь на 2 марта температура воздуха в Москве может опуститься до -3℃…-5℃ и все следующие ночи до 5 марта включительно. Если говорить про область, то столбик термометра будет ниже нуля — до -9℃…-10℃», — добавила Позднякова.

Что касается дня, сказала метеоролог, то за счет весеннего солнца дневная температура будет положительной и не исключено, что со 2 по 4 марта днем воздух в городе будет прогреваться даже до +5℃.

«Вскоре за окном не будет много сугробов»

Весь февраль температура была примерно на 5-6 градусов выше нормы, что подразумевает довольно высокое отклонение, отметил Синенков.

«Это много. Также, несмотря на то, что снежного покрова очень много, он уже на 40% растаял. Дело в том, что есть календарная весна — 1 марта, фенологическая дата прилета грачей. Проталины же появятся в период 14-18 марта», — пояснил специалист метеорологического центра.

Такое отклонение проявляется не ежегодно, уточнила Позднякова.

На скачки влияет изменение климата во всем мире и глобальное потепление — зимы стали теплее, в связи с чем весна наступает быстрее.

«В этом году весна пришла почти на месяц раньше положенных сроков. Вскоре за окном не будет много сугробов, снег сейчас активно тает. Эпоха глобального потепления сказывается на температуре в средней полосе России и центральном районе. Это проявляется не каждый год, но зимы стали теплее. Положительные аномалии зимы влияют на накопление холода — весеннему теплу проще справится с холодом, который земля накопила за зиму», — подчеркнула эксперт.

Вместе с этим, в 2022 году земля практически не промерзла — это обусловлено высоким снежным покровом. Поэтому, как только снег сойдет, солнечную энергию не придется тратить на оттаивание земли.

«В марте температура воздуха будет существенно выше нормы, она будет соответствовать средним числам марта, когда у нас по календарю, по старым нормам, в столичный регион приходит весна», — сказала она.

Окончательно же снежный покров может сойти к концу первого месяца весны. Тогда россияне смогут отправиться на дачу и устроить день отдыха на природе, пожарить шашлыки и подышать свежим воздухом.

«Где-то примерно 20-х числах марта снег в городах может сойти полностью. В лесах, правда, это произойдет позднее. Но марте вполне возможны резкие изменения погоды, однако на основную линию это не повлияет», — заключил Синенков.