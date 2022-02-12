Какие льготы полагаются пенсионерам в 2022 году

В 2022 году российские пенсионеры имеют право на ряд льгот. К примеру, пожилые люди могут не оплачивать налоги на имущество, в том числе земельные участки до шести соток, квартиру, гараж. Кроме того, судебные приставы не смогут взыскать долги с людей, которые получают минимальную пенсию. Подробнее о льготах для пенсионеров, — в материале «Газеты.Ru».

Российские пенсионеры в 2022 году имеют право на некоторые налоговые льготы, напомнил в разговоре с агентством «Прайм» доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

На федеральном уровне установлены льготы по уплате налога на землю и имущество. Как уточняли в пресс-службе Федеральной налоговой службы, пенсионерам можно не оплачивать ежегодный налог на каждый из объектов: квартира или комната, жилой дом или его часть, гараж или место для машины, помещения, в которых пенсионер занимается творчеством (например, ателье или студия), хозпостройка не более 50 кв. м на территории дачного участка. Но если у пенсионера, например, в собственности две квартиры, то ему придется оплачивать пошлину по одной из них — можно выбрать, по какой именно.

«Освобождение от земельного налога возможно в случае наличия земельного участка, не превышающего шесть соток. В случае владения пенсионером несколькими земельными участками, льгота распространяется только на один из них», – уточнил Гиринский. Если площадь земли больше, то придется платить пошлину за то, что превышает указанный показатель.

Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман в комментарии «МК» заметил, что сумма этого налога не обременяла пенсионеров до тех пор, пока налог не стали начислять по кадастровой стоимости, приближенной к рыночной.

«И в результате оказалось, что для многих людей старших возрастов с их очень невысокими доходами становится затруднительно выплачивать данные налоги на имущество. Освобождение от такого налога облегчает жизнь данным категориям населения. Примечательно и позитивно, что в их перечень входят не только пенсионеры, но и предпенсионеры», – сказал аналитик.

Гиринский отметил, что пенсионеры могут не платить пошлины за нотариальное удостоверение доверенности на получение пенсии, а также за оформление свидетельства по наследованию дома — в случае совместного проживания с наследодателем. А приставы не смогут в принудительном порядке взыскать долги с пенсионеров, которые получают минимальную пенсию.

Также пенсионерам не придется оплачивать обслуживание карты «МИР», на которую приходят выплаты. «Любая дополнительная преференция людям старшего возраста – безусловный плюс. Особенно это может быть ценно в местностях с малым охватом банковскими учреждениями, банкоматами, POS-терминалами для оплаты в торгово-сервисных точках. Там, где приходится в большей степени пользоваться наличными и снимать их с карты», – считает Гойхман.

В некоторых регионах России пенсионерам доступны и другие льготы.

Например, власти могут компенсировать половину стоимости газификации дома. Для пожилых людей также предусмотрены субсидии на оплату ЖКУ, если их стоимость более 22% от общего дохода семьи пенсионера. Но регионы могут и снизить эту планку. Например, в Санкт-Петербурге она составляет 14%.

«В некоторых регионах есть льгота на вывоз мусора для одиноких пенсионеров и семей, состоящих только из пенсионеров. Например, в Москве они полностью освобождены от оплаты», — отмечал в разговоре с РИА «Новости» юрист Александр Иванов.

Полный перечень налоговых льгот по регионам модно посмотреть на сайте ФНС.

Индексация пенсий в России

С 1 февраля власти проиндексировали пенсии на 8,6% – немногим больше уровня инфляции прошлого года. Доплата будет произведена автоматически вместе с февральскими поступлениями пенсий. Так, например, неработающие пенсионеры Москвы и Московской области с 3 февраля стали получать выплаты с надбавкой.

Средняя страховая пенсия в среднем по стране увеличилась на 1,5 тыс. руб. – до 18 984 руб.