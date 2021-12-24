Быстрее «дельты» и «альфы»: «омикрон» более заразен, но менее опасен

Ученые подтверждают: «омикрон» распространяется среди населения быстрее и он менее опасен для здоровья человека. Тем не менее это несет угрозу для системы здравоохранения, так как коечный фонд может заполняться быстрее. Об этом в один день заявили британские власти и российский ученый Александр Гинцбург.

Новый штамм коронавирусной инфекции, который получил название «омикрон», в популяции распространяется быстрее, чем ранее известные модификации – «дельта» и «альфа». Такое мнение выразил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия-24».

«На сегодняшний день по тем предварительным данным, которые мы имеем, говорить о том, что штамм «омикрон» более опасен [чем дельта-штамм], более вирулентный по каким-то показателям, не приходится. Другое дело, что он более контагиозный. То есть он гораздо лучше распространяется в популяции», – подчеркнул ученый.

Из-за этого, считает медик, распространение «омикрон»-штамма «может достичь очень больших значений». «И система здравоохранения (а именно коечный фонд) перестанет справляться со всеми вытекающими отсюда последствиями для заболевших и для клинических стационаров», – предположил Гинцбург.

Появление нового варианта коронавируса может привести к тому, что специалистам придется запускать модификацию имеющихся вакцин. Но это будет необходимо, если «появятся люди, которые страдают из-за того, что они заразились «омикроном».

«Нужно ли будет — это нам скажут только клиницисты, которые соответственно увидят, сколько у них тяжелых больных [с «омикрон»-штаммом] на койках находится и в реанимации. И сколько среди них вакцинированных «Спутником V» по полной схеме», – рассказал он телеканалу.

Согласно данным ученого, те, кто привился вакциной от коронавируса «Спутник V» имеют достаточный уровень защиты от «омикрона». И пока «лабораторные данные показывают, что нет необходимости» в модификации препарата.

«Вот ту же самую информацию мы сейчас ждем по поводу «омикрона». Эта информация и будет окончательным критерием, чтобы судить, надо запускать модификацию вакцины или не надо», – добавил Гинцбург, выразив надежду, что не придется изменять имеющиеся вакцины.

Тем временем британские власти представили статистику относительно влияния заражения «омикроном» на тяжесть переносимого заболевания. Агентство по безопасности в сфере здравоохранения Великобритании (UKHSA) провело исследование и выяснило, что пациентов с «омикроном» на 50-70% реже госпитализируют по сравнению с заболевшими другими видами коронавируса.

Предварительные данные также указывают на то, что при заражении «омикрон»-штаммом британцы на 31-45% реже попадают в реанимации (в сравнении с зараженными «дельтой»). Агентство в то же время подчеркивает, что «омикрон» быстрее распространяется и им могут заболеть люди, которые уже переболели коронавирусом (таких 10% от британцев, которые заболели «омикроном»).

Власти Соединенного Королевства предполагают, что имеющиеся в стране вакцины против нового штамма не так эффективны, как хотелось бы. Но бустерная доза препарата (ревакцинация) позволяет увеличить защиту организма.

Глава британского Минздрава Саджид Джавид заявил, что «новые данные UKHSA по «омикрон»-штамму выглядят многообещающе».

В России тем временем предполагают, что модификация коронавируса прекратится на штамме «омикрон». Это может стать сигналом к тому, что придет конец пандемии. Об этом сказал вирусолог, академик Российской академии наук (РАН) Феликс Ершов в комментарии «Известиям».

«Он крайне контагиозный, но не смертельно опасный. Вполне вероятно, что механизм сработает, и полученные с его помощью антитела помогут и вакцинам, и иммунитету переболевших. Похоже, природа сама создала такую возможность закончить пандемию», – допустил специалист, согласившись с гипотезой о том, что «омикрон» может стать естественной вакциной.