Как МЦД повлиял на жизнь москвичей

Московские центральные диаметры были запущены 21 ноября 2019 года, и за два прошедших года стали неотъемлемой частью системы столичного транспорта. Сегодня пассажиры могут проехать на МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский» с четким расписанием, удобными поездами и современной инфраструктурой. В серии фото показываем, как изменились железнодорожные станции за время работы D1 и D2.

Качественнее, быстрее, дешевле

За два года работы диаметры стали полноценной альтернативой метрополитену и МЦК. Сегодня в сутки в рабочий день D1 и D2 перевозят более 570 тыс. пассажиров, всего же за два года работы ими воспользовались более 309 млн человек.

С запуском МЦД-1 и МЦД-2 транспортная доступность улучшилась для более чем 4 млн человек, проживающих в 45 районах столицы и 7 подмосковных городских округах. Линии диаметров, соединяющие города области и центр Москвы, интегрированы в систему городского транспорта за счет единой билетной системы и создания транспортно-пересадочных узлов, объединяющих разные виды городского транспорта. Сейчас D1 и D2 - это 132 км пути и 6 станций, 21 из которых пересадочная.

Благодаря диаметрам электропоезд перестал быть только пригородным транспортом, который ассоциировался со старыми поездами и неуютными станциями.

Появилось тактовое расписание, интервалы движения в часы пик сократились до 5-7 минут, поездка стала гораздо дешевле за счет новой тарифной системы и бесплатной пересадки на метро и МЦК. На смену старому подвижному составу пришли комфортные современные поезда: сегодня на МЦД один из самых молодых парков электропоездов в Европе.

Крупнейший транспортный проект – МЦД, удалось запустить в рекордно короткие сроки, - всего за два года. Но и после дня запуска работа над модернизацией железнодорожной инфраструктурой не прекращалась. За два года на существующих и перспективных диаметрах построено и реконструировано 22 станции, причем темпы строительства не замедлялись даже во время пандемии.

Только на запущенных D1 и D2 было построено и реконструировано 13 станций.

Так, на первом диаметре обновили станции Сетунь, Новодачная, Долгопрудная, Баковка, а на втором новый облик приобрели станции Опалиха, Нахабино и Подольск. Кроме того, на D1 появилась новая станция Славянский бульвар, а для D2 возвели станции Волоколамская, Пенягино, Остафьево, Курьяново и Щукинская.

«МЦД исполнилось два года. За этот небольшой срок проделана масштабная работа. Диаметры стали новым наземным метро. D1 и D2 обрели популярность даже у жителей тех районов, где всегда была возможность передвигаться на электричках. Наша цель — наиболее эффективно интегрировать железнодорожные станции в сеть московского транспорта. Для этого приводим к стандарту МЦД существующие станции и строим новые, в которых давно нуждаются пассажиры. Наиболее популярными станциями МЦД становятся те, что входят в состав крупных ТПУ – они помогают развитию районов и увеличивают комфорт горожан при поездках с пересадками», — сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Окно в Европу

Новые станции – это комфортное пространство, отвечающее потребностям современного пассажира. Они соответствуют пригородным вокзалам европейского уровня и построены с учетом передовых мировых транспортных решений. Сегодня наглядно показываем, как создаются такие вокзалы на МЦД.

Долгопрудная D1 расположена на границе г. Долгопрудный и Северного района Москвы. Станция с двумя платформами, наземным вестибюлем с эскалаторами и лифтами открыта после реконструкции в октябре 2020 года. Создан запас пропускной способности на 20 лет вперед, уже к 2025 году ежедневно ей будут пользоваться 22 тыс. пассажиров. Станцию украшает парящий под потолком дирижабль, в память о старом названии города – Дирижаблестрой.

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Реконструкцию Апрелевки будущего D4 в Нарофоминском округе Московской области завершили в сентябре 2021 года. На месте устаревшей остановки построили современный вокзал: 3 платформы с навесами на всю длину, пассажирский терминал с турникетами, кассами и туалетами, а также надземный переход с лифтами и эскалаторами. Сейчас ежедневно станцией пользуются 3 тыс. человек. К 2025 году поток вырастет до 7,5 тыс., а к 2030 — превысит 11 тыс.

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Реконструкция станции Баковка D1 завершена в январе 2021 года. Для пассажиров работают 4 эскалатора и 4 лифта. Здесь построили новую платформу с навесом на всю длину, навигацией и современным освещением, а также подземный терминал с кассами и турникетами построен ближе к многоквартирному кварталу по просьбе местных жителей.

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Новая платформа на станции Площадь трех вокзалов D2 оборудована светодиодным освещением, навесом от осадков и новой навигацией. Внешне она соответствует историческому облику Площади трех вокзалов. Скоро здесь появится транспортный хаб, который свяжет D2 и будущий D4, а также будет иметь удобный выход к метро, трем центральным вокзалам и остановкам наземного транспорта.

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На обновленной станции Нахабино D2: две островные платформы с навесами на всю длину, надземный пешеходный переход с лифтами и эскалаторами. Благодаря реконструкции пропускная способность станции выросла почти в три раза – с 3,5 тыс. до 10 тыс. человек в час.

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Новая станция Славянский бульвар D1 была построена в 2020 году в составе пересадочного узла. Здесь объединены МЦД, метро, «Аэроэкспресс» в аэропорт Шереметьево, автобусы и электробусы. Станция улучшила транспортное обслуживание 115 тысяч москвичей и около 1 миллиона жителей Подмосковья. Пассажиропоток со дня открытия вырос практически в 5 раз с 5,4 тыс. до 25,9 тыс. пассажиров в сутки.

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Еще одна новая станция, Щукинская D2, построенная вместо старой остановки Покровское-Стрешнево, позволила улучшить транспортное обслуживание около 170 тыс. москвичей. Это городской вокзал европейского уровня с пассажирским терминалом Z-образной формы с двумя вестибюлями, островная платформа с навесом на всю длину, быстрая и удобная пересадка на одноименную станцию метро. ТПУ «Щукинская» в сутки в среднем пользуются около 70 тыс. пассажиров.

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Развитие МЦД продолжится и в будущем. Планируется, что к 2025 году будет создана масштабная сеть наземного метро, состоящая из 182 станций и протяженностью в 375 км. Это позволит повысить качество жизни 7 млн москвичей и 5,5 жителей Московской области, которые будут обеспечены транспортным обслуживанием современного уровня.