Суточный максимум смертности от коронавируса в РФ обновил рекорд

Рекордное число пациентов с COVID-19 умерло в России за минувшие сутки – 1251 человек. Всего с начала пандемии в стране насчитывается более четверти миллиона ее жертв. Что касается прироста заболеваемости, то в сутки заболевает около 37 тыс. человек. Хотя ситуация с заражениями улучшилась по сравнению с концом октября, пандемия заканчиваться не собирается. Роспотребнадзор продлил действия профилактических правил до 2024 года.

Второй день подряд в России достигается рекордный максимум по смертям от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб.

За минувшие сутки врачи подтвердили 1251 летальный исход, общее число умерших достигло 260 335 человек. Сутками ранее от COVID-19 умерли 1247 россиян.

В Москве за прошедшие 24 часа умерли 94 человека, в Санкт-Петербурге – 79 человек. На третьем месте Кубань – там умерло 65 пациентов с коронавирусом.

Существенно вырос прирост заболеваемости – накануне было 36,6 тыс. новых случаев, а теперь – 37,3 тыс. заразившихся. При этом выздоровели 36,4 тыс. пациентов за сутки.

С начала пандемии в РФ заразились коронавирусом 9,2 млн человек, вылечились 7,9 млн жителей страны. При четверти миллиона умерших можно утверждать, что прямо сейчас в России болеют коронавирусом более 1 млн человек.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, когда перестанут действовать ограничения, принятые из-за ситуации с распространением коронавируса.

«Сначала всех нужно привить, тогда перестанут действовать ограничения», — сказала Попова на заседании думского комитета по охране здоровья.

Ранее Попова сообщила о снижении заболеваемости COVID-19 в России. Она отметила, что все принимаемые сегодня регионами меры дают эффект, а главное – это увеличение темпов вакцинации.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова также сообщила, что в России переболели коронавирусной инфекцией или вакцинировались от SARS-CoV-2 примерно 50% жителей, что недостаточно для формирования коллективного иммунитета.

9 ноября глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что частичный локдаун в России в начале ноября позволил переломить ситуацию с коронавирусом. Кроме снижения заболеваемости, за время нерабочих дней прививки сделали 3,7 млн россиян.

Расслабляться и «складывать ручки» нельзя, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Необходимо продолжать работу над улучшением эпидемиологической ситуации. Однако процесс распространения коронавируса в столице замедлился, отметил он.

«Надеюсь, что ситуация будет более или менее стабильная. Надо дальше работать над тем, чтобы ситуация улучшалась», — сказал Собянин.

Он добавил, что число госпитализаций после введения нерабочих дней в Москве снизилось на 4%, а объем пневмоний – на 18%. За неделю привились от коронавируса около 100 тыс. москвичей.

Профилактика-2024

Тем временем Роспотребнадзор принял решение о продлении с 17 ноября действия санитарно-эпидемиологических правил профилактики коронавируса в России до 2024 года.

«В пункте 2 постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 №15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил CП 3.1.3597−20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» цифры «2022» заменить цифрами «2024», — отмечено в постановлении.

В Кремле считают, что продление правил профилактики COVID-19 является «техническим решением».

«Объективно, чтобы каждый раз не продлевать. Отменить-то всегда можно, если вдруг пандемия уйдет. <...> Мы сначала думали, что пандемия закончится через полгода — через год. Сейчас мы видим, что мы ошибались в своих расчетах. У нас уже скоро будет два года этой пандемии, и пока конца и края не видно», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.