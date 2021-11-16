У заболевших COVID-19 после прививки уменьшат срок действия QR-кода до полугода

На сайте правовой информации появились два документа, изменяющие некоторые правила, связанные с борьбой с коронавирусом. В частности, если вакцинированный человек контактировал с заболевшим, то ему не нужно соблюдать самоизоляцию в течение двух недель. Второе изменение также коснется вакцинированных граждан. Если они заболеют COVID-19, то их QR-код будет действовать полгода — вместо 12 месяцев. Подробнее, — в материале «Газеты.Ru».

Россияне, которые прошли полный курс вакцинации или переболели коронавирусом в течение последних шести месяцев, могут не соблюдать самоизоляцию при контакте с заболевшим COVID-19. Такое возможно, если у контактировавшего нет симптомов заболевания. Об этом говорится в постановлении главного санврача России, которое опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе напоминается, что согласно пункту 3.8, «лицо, контактировавшее с больным COVID-19, должно находиться в изоляции (в обсерваторе, по месту жительства) не менее календарных 14 дней со дня последнего контакта с больным COVID-19 или до выздоровления».

Но это правило теперь не будет касаться тех, кто прошел полный курс вакцинации или переболел за последние полгода, при отсутствии у них симптомов заболевания.

В документе также отмечается, что исследование на коронавирусную инфекцию стоит делать почти через две недели после контакта с больным. «Отбор материала для лабораторного исследования должен проводиться на 10-12 день со дня последнего контакта с больным COVID-19», — следует из постановления, которое вступит в силу 17 ноября.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко отмечал, что вакцинация — самый надежный способ защиты. По его словам, среди заболевших коронавирусом доля привитых не превышает 4%. При этом в стационарах находятся в основном те, кто не прошел вакцинацию. В конце сентября Всемирная организация здравоохранения заявила, что смертность от SARS-CoV-2 связана с тем, что многие отказываются от иммунизации.

Есть еще одно изменение, которые вступило в силу с 16 ноября этого года. Согласно новому приказу Минздрава, QR-код будет действовать не год, а полгода, если вакцинированный россиянин заболел коронавирусом.

«QR-код содержит информацию о завершении <...> вакцинации против новой коронавирусной инфекции или о факте перенесенного заболевания, вызванного COVID-19 с наиболее поздней датой наступления события, а также срок действия QR-кода», — говорится в приказе.

Справку о перенесенном заболевании россияне могут получить на сайте Госуслуг, по устному запросу в больнице, а также через МФЦ.

«Мы наблюдаем, что система введения QR-кодов дает высокую эффективность, [она] показала себя эффективной для сдерживания заболеваемости», — сказал накануне глава российского Минздрава Михаил Мурашко.

Каждый россиянин может получить QR-код при прохождении полного курса вакцинации от коронавируса или после выздоровления (если заболевание было зафиксировано в медицинской организации). В первом случае код действует год, во втором — полгода со дня выздоровления. При этом QR-код можно также получить при отрицательном результате ПЦР-теста.

Если россиянин прошел ревакцинацию «Спутником Лайт», то QR-код выдается сразу. Об этом ранее говорил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

В некоторых регионах только с таким кодом можно посетить театры, музеи, фитнес-центры и другие общественные заведения. Кроме того, планируется введение QR-кодов на транспорте (поезда и самолеты). Ранее депутаты предложили ввести применение QR-кодов и при посещении общественного транспорта, магазинов и ресторанов. Законопроекты еще не рассматривали.

По словам Мурашко, за неделю в России выросли темпы вакцинации на 6%. За это время привились более 3,2 млн россиян.