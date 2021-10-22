При взрыве на заводе под Рязанью погибли 16 человек

Утром 22 октября на заводе «Разряд», производящем промышленную взрывчатку, в 60 км от Рязани произошел взрыв. В результате него, по последним данным, погибли 16 человек – почти вся смена.

Еще один человек в больнице с ожогами 80% тела. Предварительно, взрыв произошел из-за нарушения технологического процесса. Цех практически полностью разрушен.

Следственный комитет возбудил по факту происшествия уголовное дело.