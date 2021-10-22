22 октября 2021, 12:36
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При взрыве на заводе под Рязанью погибли 16 человек
Утром 22 октября на заводе «Разряд», производящем промышленную взрывчатку, в 60 км от Рязани произошел взрыв. В результате него, по последним данным, погибли 16 человек – почти вся смена.
Еще один человек в больнице с ожогами 80% тела. Предварительно, взрыв произошел из-за нарушения технологического процесса. Цех практически полностью разрушен.
Следственный комитет возбудил по факту происшествия уголовное дело.
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Тушение пожара в одном из цехов завода «Эластик» в поселке Лесное Шиловского района, 22 октября 2021 года
Тушение пожара в одном из цехов завода «Эластик» в поселке Лесное Шиловского района, 22 октября 2021 года
Тушение пожара в одном из цехов завода «Эластик» в поселке Лесное Шиловского района, 22 октября 2021 года
Здание ФГУП «Завод синтетических волокон «Эластик», 22 октября 2021 года
Последствия взрыва в одном из цехов завода «Эластик» в поселке Лесное Шиловского района, 22 октября 2021 года
У одного из цехов завода «Эластик» в поселке Лесное Шиловского района, где произошел взрыв, 22 октября 2021 года
Последствия взрыва в одном из цехов завода «Эластик» в поселке Лесное Шиловского района, 22 октября 2021 года
Последствия взрыва в одном из цехов завода «Эластик» в поселке Лесное Шиловского района, 22 октября 2021 года
Тушение пожара в одном из цехов завода «Эластик» в поселке Лесное Шиловского района, 22 октября 2021 года
Последствия взрыва в одном из цехов завода «Эластик» в поселке Лесное Шиловского района, 22 октября 2021 года
Тушение пожара в одном из цехов завода «Эластик» в поселке Лесное Шиловского района, 22 октября 2021 года
Въезд на территорию ФГУП «Завод синтетических волокон «Эластик», 22 октября 2021 года