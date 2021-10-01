В городе Одинцово нашли в коробках мумифицированные тела двух человек

В Подмосковье сотрудники полиции обнаружили трупы двух пожилых людей, которые были убиты не менее трех месяцев назад. По версии СМИ, предполагаемые преступники — сын убитых и его супруга. Несколько дней назад они решили избавиться от останков, но в итоге бросили коробки с телами в подъезде и машине, после чего скрылись.

В подмосковном городе Одинцово найдены мумифицированные человеческие трупы. Как сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, останки мужчины обнаружили в одном из подъездов на лестничном переходе в деревянной коробке, тело женщины — в кузове припаркованного рядом с домом фургона «Газель».

По факту случившегося возбуждено уголовное дело; по какой именно статье, не уточняется. На месте продолжают работать следователи и криминалисты, в ближайшее время будут проведены медицинские судебные экспертизы.

Официальной информации о личности погибших и возможных подозреваемых нет. Однако ряд СМИ сообщает, что убитые — семейная пара. Это 61-летний мужчина и 58-летняя женщина.

Как пишет Telegram-канал «112», смерть пенсионеров наступила не меньше трех месяцев назад. На теле мужчины были обнаружены многочисленные переломы ребер — а также ему спиленные ступни. По предварительной информации, по подозрению в убийстве правоохранители сейчас разыскивают их 31-летнего сына (по другим данным, ему 30 лет) Александра и его супругу Анастасию. Возможнной причиной преступления Telegram-канал называет спор за жилищную площадь.

В распоряжении «112» также оказалась запись видеонаблюдения из подъезда и с улицы. На кадрах видно, как пара вывозит из подъезда и грузит в «Газель» большой ящик.

Возможные убийцы проживали в квартире, где могло произойти двойное убийство, последние шесть лет. Владелец жилплощади на постоянной основе жил в Ростове-на-Дону и решил навестить квартирантов, поскольку последние полгода они не платили аренду. Когда возможные преступники узнали, что к ним едет хозяин квартиры, то решили избавиться от трупов. В итоге владелец столкнулся с супругами на улице, когда те грузили коробку в машину. Они заявили, что отойдут за деньгами, но после этого скрылась. Коробки с трупами они бросили в оставленном автомобиле и на лестничной клетке.

Как стало известно РЕН ТВ, квартира, где случился инцидент и которую снимали супруги, находится на 13-м этаже в доме по улице Садовой. К имеющейся информации источник добавляет, что в кузове автомобиля, где находилось тело убитой женщины, также лежали ампутированные ступни одного из убитых.

Со слов местных жителей, от коробки в подъезде исходил сильный трупный запах. Обнаружив это накануне, один из очевидцев обратился к консьержу, затем они обратились в полицию. Проживающая в подъезде соседка при этом рассказала, что неприятный запах появился еще в начале весны, а вчера владелец квартиры приехал выселять своих квартиросъемщиков.

«Арендатор вместе со своей знакомой таскали узлы из этой квартиры в «Газель», которая вроде принадлежит ему. Сам он в тот момент был нетрезв. Но он в итоге никуда не поехал, просто сбежал. Мадам, которая с ним осталась, говорила, что он вот-вот придет, но никого не было», — приводит слова жительницы Telegram-канал «Типичное Одинцово».

Говоря о личности предполагаемых преступников, еще одна соседка вспомнила, что молодой человек, который снимал квартиру, производил не лучшее впечатление и из-за некоторых его действий приходилось вызывать полицию.

«Он прославился еще в прошлом году. Водил много всяких посторонних дамочек, цыганок. Тогда полицию вызывать приходилось. Одна из цыганок пыталась скрыться у него в квартире, чтобы не платить таксисту. Мы тогда еще пытались связаться с хозяйкой квартиры, но телефон не отвечал», — заявила она.

Сосед, проживающий фактически за стенкой от квартиры, подчеркнул, что конфликтов с парой у него не было, но иногда он слышал крики и громкую музыку.

«Особо ничего такого не замечал. Ну, может быть, громкая музыка вечером. Какие-то крики небольшие. Я видел этого соседа раз в месяц, может быть, два. Производил нормальное впечатление. Живет и живет. У всех свои тараканы. Вчера я так понял со слов хозяина квартиры, что он не оплачивал аренду за несколько месяцев. Он увидел жильца на улице, когда тот грузил в «Газель» какой-то ящик. Мужчина пообещал, что принесет хозяину деньги, а в итоге пропал», — рассказал сосед.