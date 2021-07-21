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Общество

«Эвакуированы более 160 тыс. человек»: что известно о наводнении в Китае

Не менее 25 человек погибли из-за наводнения и сильнейших дождей в КНР

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Проливные дожди и наводнение в Китае привели к гибели по меньшей мере 25 человек, сообщили в администрации провинции Хэнань. Россиян среди погибших и пострадавших нет. Синоптики регистрируют исторический рекорд среднесуточного количества осадков. Эвакуированы из региона из-за стихии более 160 тыс. человек.

Представитель департамента водного хозяйства провинции Хэнань (КНР) Шэнь Цзивей сообщил о гибели 25 человек и пропаже без вести еще семерых из-за сильнейших проливных дождей, накрывших регион. Ранее сообщалось о 12 погибших и пяти пострадавших в результате наводнения.

«В настоящий момент эвакуированы более 160 тысяч человек», — отметил Шэнь.

Проливные дожди, рекордные по количеству среднесуточных осадков, обрушились на Хэнань 17 июля. Во вторник, 20 июля, в Хэнане выпало более 200 мм осадков за один час.

Сильнее прочих из-за воды и селя пострадал город Чжэнчжоу. Понесли убытки из-за непогоды более 36 тыс. местных жителей. В городах прекращено движение метрополитена, составы застряли в туннелях между станциями. 12 человек погибли из-за затопления метро.

Сейчас в регионе введен первый уровень ЧС. Паводок привел к разлитию рек и стал причиной разрушения плотины на водохранилище Гоцзяцзю. Ряд районов Хэнаня остался без электроэнергии и водоснабжения. Непогода продлится по меньшей мере сутки.

«Посольство связалось с местными властями, нам сообщили, что граждан России среди погибших и пострадавших нет», — заявил пресс-атташе посольства РФ в Китае Георгий Егоров.

Официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь также заявил на брифинге, что сообщений о пострадавших в результате дождей иностранных гражданах не поступало.

Разрушительные паводки в Китае происходят довольно часто. 13 июля в северной китайской провинции Шаньси пять человек погибли из-за последствий сильных дождей. Еще десять жителей числятся пропавшими без вести. Сильный ливень обрушился на город Синьчжоу и соседние районы. Это привело к наводнениям в поселках Яньтоу и Тайхуай. Здесь стихия унесла жизни трех человек, еще трое получили травмы. Дожди накрыли и город Цзиньчэн. В результате погибли два человека, 10 пропали без вести.

8 мая в центральном Китае в провинции Хунань мощные проливные дожди создали угрозу наводнения. В зоне бедствия оказались свыше 70 тысяч человек. Почти две тысячи жителей были эвакуированы. В результате сильных ливней уровень воды в реках поднялась на шесть метров. Поэтому жителям не рекомендовали оставаться в низинах и вблизи крупных водоемов.

В конце августа 2020 года в Китае в провинциях Сычуань и Хубэй произошло крупнейшее за последние 30 лет наводнение. Самая сложная ситуация сложилась в Чунцине. Река Янцзы, которая протекает через этот город, почти полностью затопила его. Из зоны бедствия власти эвакуировали 130 тысяч человек.

В июле прошлого года в китайской провинции Хунань из-за ливней пострадали 956 тыс. человек.

Дожди там шли с 28 июня, из-за чего смыло 79 тыс. гектар сельскохозяйственных территорий и затопило сотни домов. Больше всего пострадал город Юэян, за сутки там выпал 261 мм осадков — максимальное количество с 1952 года.

В начале июля 2020 года российский президент Владимир Путин направил китайскому лидеру Си Цзиньпину телеграмму с соболезнованиями из-за трагических последствий масштабных наводнений в южных провинциях КНР.

Путин написал, что в России разделяют скорбь тех, кто потерял близких в результате разгула стихии и надеются на скорейшее и полное выздоровление всех пострадавших.

Из-за случившихся с начала 2020 года наводнений в 26 регионах Китая ущерб понесли 19,38 млн человек, 121 человек погиб или пропал без вести. Наводнения разрушили 17 тыс. построек, пострадали 1,56 млн га сельскохозяйственных земель.

Разрушения в Германии

Из-за наводнения на западе Германии, произошедшего неделю назад, погибли по меньшей мере 164 человека. По словам пресс-секретаря полиции города Кобленц, как минимум 749 человек получили ранения.

При этом мэр общины Альтенар на земле Рейнланд-Пфальц Корнелия Вейганд выразила опасения, что в коммуне, сильно пострадавшей от урагана, долгое время не будет подачи питьевой воды.

«Похоже, что инфраструктура общины была настолько разрушена, что в некоторых местах может не хватать питьевой воды на несколько недель или даже месяцев», — подчеркнула Вейганд.

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